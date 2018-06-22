美国人知道他们的总统在做些什么吗？

晨报记者 顾文俊

在研究者的眼中，特朗普就像是一个时刻关注市场的投机者，依据市场晴雨随时做出相应的调整。中国社科院的研究人员最近就对照了特朗普的自传与其3200条推文，得出结论：特朗普作为商人的本性从未改变。本周，美国宣布退出联合国人权理事会，同样是在本周，广为诟病的“骨肉分离”政策被叫停。本周，特朗普下令组建太空军，同样是在本周，盖洛普民调显示，他的支持率回升至历史高位。特朗普的每一项政策并非没有规律可循，但问题是，美国人真的知道他们的总统在做些什么吗？

《顾问》本期访谈嘉宾：中国人民大学国际关系学院副教授 刁大明

中国社科院世界经济与政治研究所副研究员 肖立晟根深蒂固的商业思维？

新闻晨报：能否简单介绍一下您和同事当时决定分析特朗普推文的初衷和意图？后来得出的结论跟最初预想的是否吻合？

肖立晟：最初是考虑到特朗普的“推特治国”跟过去政治家们的信息交流有很大差异，以前更多是通过各部委释放政策消息，但现在更多是通过特朗普的社交软件，这种形式可以更清晰表现总统自身偏好，其传播影响会迅速扩大，对国际事务形成冲击。基于这种透明度和表现力，我们试图从中探索他的政治手腕、谈判手段，归纳出他的态度和技巧。同时我们也对照结合他的自传《做生意的艺术》，最后发现，他在政治上同样是以目标为导向，对各路观点采取选择性的信任。他的政策倾向于直接，而且言出必行，宁愿损失信用，也要达到目的，这些都是生意人的特征。

新闻晨报：您的分析认为特朗普的处事方式有四个阶段，分别是提出惊人目标、大肆宣传、决策反复摇摆、获得直观结果。能否给我们举例来印证这样一个顺序？

肖立晟：最典型的是美朝会谈，会前他曾说乐意与金正恩单独会面，希冀能建立友谊，此后事态发生变化，他又声称时机不合适，当然，最后会谈还是如约进行。特朗普以此方式展现自己的实力。当他处于弱势时，比如陷入事业低谷，他会表现得非常诚恳，早早地坐到谈判桌上，满足对方提出的要求，但当他居高临下、手上有很多牌的时候，就会反复摇摆，这些既是他生意上的、也是他政治上的套路。

变化无常的决策逻辑？

新闻晨报：昨天，他签署行政命令结束了广为诟病的非法入境者与子女的“骨肉分离”政策，但他还是声称，打击非法移民的零容忍政策会继续。从中是否也能看出他的决策逻辑？

刁大明：倒不能看出所谓的套路。在叫停“骨肉分离”政策的同时，他也强调要确保强有力的边境管控，换句话说，就是不把非法入境者与他们的子女分开，而是把他们关在一起。事实上，特朗普这种零容忍政策不仅是一贯的，而且有其民意基础，只不过“骨肉分离”这种明显反人道的做法不仅引起国际上众怒，也动摇了他在国内的基本盘，他不得不做出调整。总统夫人梅拉妮娅在CNN上对移民问题的表态被外界解读为夫妻“同床异梦”，但其实是特朗普借由夫人对外释放软化信号。由此可见，特朗普在此问题上并非左右摇摆，而是顺应民意。

新闻晨报：周三，他决定退出联合国人权理事会，主要理由是为以色列打抱不平，对特朗普“退群”本身我们并不感到稀奇，但是退出的目的难道只是意气用事、表达不满而已吗？多年来人权理事会到底有没有对美国形成束缚？

刁大明：美国就算现在不退出，到2019年期满之后恐怕也不会争取新的成员国任期。2006年人权理事会（前身为人权委员会）改革之后弱化了美国等西方国家的权重，席位有所减少，亚非国家的权重与席位则有所增加。过去，美国还可以借此平台向某些国家挥舞人权大棒，干预别国内政，改革之后，理事会内部出现更多令美国不悦的声音，比如在巴以问题上批评以色列无视巴勒斯坦人权危机，除此之外，理事会高级官员最近对美国人权问题的公开批评也已将其激怒。

被特朗普化的美国人？

新闻晨报：特朗普立志要做美国最伟大的总统之一，至少他说过这样的话，周一他签署太空政策指令-3，宣布组建美国太空军，也就是我们常说的天军，此举得到不少众议员和学者的支持，从中是否能看出其深谋远虑？

刁大明：这的确符合您最开始提到的特朗普的行为方式，首先提出一个宏大目标，令全世界惊叹，后面再反复无常。但其实这个目标去年他就有所提及，签署指令属于系列动作之一。他现在表现出言出必行，想要努力做这件事。至于到底能不能实施，恐怕有很大问题。独立的太空军就是第六军种，牵涉到重新划分资源、利益和权势，可能会引发内部的反弹，军方对此也不乏微词，不可能一蹴而就。从财政上看，减税与扩军已经对赤字的减少构成压力，组建太空军将使这种压力雪上加霜，因此，能不能在其任内有效推进是个很大问号。当然，出于商业思维，强大的军事后盾有助于其在国际关系中坐地起价，迫使对方妥协。无怪乎，有人说，美国的硬实力助长了特朗普的任性。

新闻晨报：不过他在政府内部采取的显然是一种任人唯亲、排除异己的做法，以至于有人说，他并非在管理政府，而是在和政府搏斗，但就是在此前提下，共和党内部对他的支持却达到了近90%，仅次于当年的小布什。有趣的是，小布什与特朗普在国际上都被认为是能力不太行的总统，为什么不太行的总统在党内却最受欢迎？

刁大明：9·11之前，小布什的民调数据一度很差，9·11令其支持率达到巅峰。共和党目前的政党生态比较极端，25个州现已进行中期选举前的初选，从初选结果中可以看出，共和党基本上已被特朗普化，非但那些不支持特朗普的共和党人在初选中都陷入窘境，而且还涌现出一些特朗普化的反建制的被提名者，当然，这些人再怎么特朗普化，也必须得到特朗普本人的背书。这种特朗普化的原因在于共和党的选民结构相对民主党更单一，特朗普带给共和党“美国优先”、本土主义的新理念，令共和党再度获得蓝领白人的支持，这些理念未必能帮助美国走出困境，但是起码作出了回应，而这种回应令其短期内获得选票，凌驾于党内其它派系。

新闻晨报：盖洛普周一公布的民调显示，民众对他的支持率也回升到了45%，对特朗普来说，这是就任总统以来的历史高位，背后的原因也许是失业率的下降、美朝开展的会谈，但是，他的个性化与不确定仍显而易见，尤其是在外交领域，美国人真的知道他们的总统在做什么吗？

刁大明：这个支持率与他上任之初相当，总体趋势并没有变化。这些选民还是以共和党支持者及保守派居多，他们对特朗普怀有执念。特朗普在国际上挥舞贸易大棒、引发贸易摩擦、退出组织协议，在外界看来都觉得惊讶，但在国内都明显回应了目标选民的诉求，“金特会”回应了选民对朝核威胁的担忧，“贸易战”回应的是蓝领白人选民的利益关切，迁馆耶路撒冷和退出伊核协议回应了国内犹太人，公众对其好感度因此上升，他的民意基本盘得以巩固。从中也能看出，特朗普的外交政策并非国家性和全民性的，而是立足于对其执政有利的特殊群体。