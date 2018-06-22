崇明区集中打击整治消防安全违法行为-“利剑”出鞘铲除“三合一”场所等隐患

晨报记者 倪 冬 通讯员 黄海华

为深入贯彻落实市公安局“迎接进博会，聚力保平安”火灾防控工作推进会精神，集中打击整治消防安全违法行为和突出火灾隐患，切实在社会面营造消防违法严查严处态势，6月20日晚，崇明区开展了打击消防违法行为“利剑”1号行动，集中打击整治电动自行车违规停放、违规充电及“三合一”场所违规住人等消防安全隐患。

楼道违规停放被罚200元

6月20日晚，区消防支队派出了7个检查组，分片分区开展暗访督查和夜间突击检查；19个公安派出所结合辖区实际，积极争取乡镇党委政府支持，共派出161名警力、54名乡镇、职能部门工作人员，深入辖区电动自行车销售、维修和集中停放场所开展集中整治行动。

此次“利剑”1号行动，采取常态整治和集中打击相结合。崇明区各单位结合日常消防工作实际，组织开展相应领域消防违法行为打击整治工作，重点查处电动自行车违规停放、违规充电行为，以及“三合一”场所违规住人等隐患，同时对楼道堆物堵塞疏散通道、安全出口，以及充电线路乱拉乱接，充电设施安装不规范等问题进行查处。

6月20日，长兴派出所民警在金淼路某弄157号和丰福路某弄129号，分别查获楼道内违规停放电瓶车的违法行为，根据《消防法》对占用疏散通道的两名住户分别罚款200元。

据统计，此次行动共检查单位253家，电动自行车销售维修商家105家、居民小区48个，共清理楼道停车300余辆，清理私拉电线150余处，查获“三合一”场所16处，责令停产停业10起。

培训夯实消防安全基础

与此同时，为深入贯彻落实区政府第25次常务会议精神，确保崇明区各级政府机构、行业部门和社会单位及其负责人全面了解、掌握《消防安全责任制实施办法》（以下简称《办法》）内容，切实增强依法履责的意识和能力，6月20日至6月28日，崇明区消防委办公室将分批次组织各乡镇政府、相关行业部门、居（村）委以及部分社会单位负责人等2800余人，开展《办法》专题宣讲培训。

培训会就《消防安全责任制实施办法》 的内容，作出了全面、系统、具体的解释和说明，对进一步建立健全消防安全责任制，提升各级政府、行业部门和社会单位消防工作的积极性、主动性，夯实消防安全基础，推动消防工作社会化进程，建设良好的消防安全环境等方面进行了深度解读。

新建36个消防取水点

崇明以农村地区为主，因为一些农村道路狭窄，缺少市政消防水源，一旦发生火灾，即使消防队员赶到现场，也只能依靠手抬泵，到附近河道取水，既延缓了灭火救援时间，也降低了灭火效率。

为解决城郊和农村地区市政消防水源缺失的难题，切实做好本区2018年乡镇消防实事专项工程，崇明区消防委办公室研究制定了《崇明区消防取水点建设标准（试行）》，今年再新增36个消防取水点，全面优化本区消防安全环境。

今年5月，崇明区消防支队已联合区水务局、乡镇政府等单位，深入缺水地区现场，调研推进消防取水码头建设。目前，消防取水码头建设已全面开展。