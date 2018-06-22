闺蜜变骗子！原来微博账号遭“高仿”-不法分子注册高仿账号冒充好友诈骗　建议通过多个交流渠道验证防微博骗局

晨报记者 吴艺璇 实习生 向袁媛

日前，小高在微博私信上突然收到了微博号“曲珍拉姆小旁友-”发来的消息。她一眼认出这是在澳洲留学的好友大力（化名）的微博，对方让她帮忙查询一下预订机票的事情。

小高觉得事有蹊跷，当即向好友核实，这才发现遇到了骗子。她仔细核对后发现，那个微博号是仿冒大力（化名）的：除了昵称末尾多出一个“-”以外，头像和个人信息几乎都与大力的微博账号一模一样。

记者随后从新浪微博了解到，近期，平台上有不法分子冒充真实用户注册高仿账号，试图通过私信以代付机票款或托运费等理由，向真实用户的好友实施诈骗，需引起广大网友警惕。

咋回事？

闺蜜微博账号遭仿冒

大力（化名）是一名澳洲留学生，平时利用课余时间做代购，生意还不错。除了在微信朋友圈发广告外，她还会利用自己的微博代购号推广生意。因为本科是在上海读的，她很大一部分客户都在上海。

小高是大力的闺蜜，虽然两人身处两地，但她们在微信上一直保持联系。6月19日中午，小高在微博私信上收到了微博号“曲珍拉姆小旁友-”发来的消息，“我乘坐今天的航班回国，需要我在这边帮你带点什么东西吗？”

“这不是大力的微博吗？”小高当时觉得有些奇怪，闺蜜为什么不选择用微信联系呢？

对方随即回复截图说：“我微信暂时上不了，要回国才能正常使用。”小高便和对方在微博私信里聊了起来，并告诉“闺蜜”自己最近刚好想换新的粉底液。

“好吧，我去免税店帮你看一下。”说罢，“闺蜜”告诉小高，她的手机限制了国际漫游，想让小高帮忙打个电话问一下航班的事，需要联系国际航空公司的李经理，询问预订的机票是否帮忙预留了。

这让本身在航班公司工作的小高感到更加不对劲儿。

“你忘了我在哪上班了……”在小高的接连逼问下，对方开始闪烁其词。小高愈发觉得诡异，便通过微信质问大力。收到消息的大力感觉一头雾水。

当小高欲继续在微博上与那名“闺蜜”私信时，对方竟然已经把她拉黑了。小高这才发现，对方的微博账号原来是高仿大力账号的骗子——骗子的“高仿账号”除了昵称末尾多出一个“-”以外，头像和个人信息几乎都与大力的账号一致，害得她险些上当。

得知自己的微博账号被“高仿”后，大力随即在微信、微博上做了澄清，及时告知了自己的客户，所幸，暂无客户上当受骗。

露馅了！

转钱到指定卡号是圈套

无独有偶，在上海读研究生的Emily也有同样的经历。她是一家网络媒体体育类内容的自由撰稿人。前不久，其微博账号“Emily 说个球”也遭到了仿冒，骗子同样对其昵称稍作修改，其余信息一致。

骗子冒充Emily与其好友在微博私信上聊天，表示自己将要回国，并主动提及球赛，取得朋友的信任。接着，对方又告诉朋友，自己的手机在国外被漫游限制，无法拨打电话，微信和QQ也被限制，希望朋友帮忙在国内打个电话。

记者随后拨打了对方提供的电话后，一名所谓的“经理”表示，你朋友的卡处于外汇交易饱和状态，需要转钱到他们提供的卡号上。

记者了解到，这些高仿账号的骗子不但会复制身份，还会根据账号的身份制定具体的骗法，实施精准诈骗。用户一旦相信了“高仿号”的说辞，将钱转入所谓“经理”提供的卡号，后果将不堪设想。