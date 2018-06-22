新时代，浦东逐梦“再出发”

晨报首席记者 李 芹

第一个设立金融贸易区，第一个给股权投资管理企业开闸，第一家中外合资大型商业零售企业落户……今年，改革开放40周年之际，浦东也迎来开发开放28周年。如果将浦东比作一个逐梦人，那么28年间它所创造出的33个“全国第一”，不仅是其胆识与魄力的最佳写照，也是其努力与坚持的最好证明。

陆家嘴金融贸易区

一幢楼就是一条垂直的“金融街”

如果你漫步在陆家嘴中心绿地南侧，便会看到在高耸入云的众多大楼中，有一幢古朴的建筑——陈桂春老宅。夕阳西下，余晖不仅洒在刻有岁月印记的老宅上，同时也会折射在它咫尺之遥的摩天大楼玻璃墙上。

这真是：上下六百米，前后一百年。陆家嘴这三个字不仅意味着“高大上”，代表着“国际范”，也有对历史最妥帖的保护与敬畏。

时光回拨28年，如果告诉当时的人们：日后的陆家嘴会发展成为上海最黄金的地段，他们一定无法相信。因为那时的陆家嘴画布虽已展开，但有三大难摆在面前：历史发展凌乱，拆迁量大，投资顾虑多。

时任上海市长的朱镕基作出指示，必须牵“领头羊”过来，领头陆家嘴变成世界的舞台。三个领头羊是人民银行上海分行、证券大厦、金茂大厦。示范效应很快出来了，招商银行、建设银行、中银大厦、第一八佰伴，逐一抢滩陆家嘴。

1990年9月10日，上海市政府宣布成立上海市陆家嘴金融贸易区开发公司，统一负责区域的成片开发和协调管理。开发区运用经济实体的形式开发重点小区，利用外资和社会资金进行成片土地开发和基础设施建设，这是浦东开发开放的一种新机制。

28年的艰辛化作文字可能上百万字也无法描摹完整，用数字解读可能更简洁明了：截至2017年底，陆家嘴已建成各类商办楼宇总数250幢，建筑面积1466万平方米； 如果将在建楼宇也算进去，陆家嘴楼宇总量达1747万平方米。

“从入驻企业产生税收上来讲，共有93幢亿元楼，其中2幢四十亿元以上、10幢二十亿元以上、15幢十亿元以上，这每幢楼几乎就是一条垂直的‘金融街’。”上海自贸试验区管委会陆家嘴管理局局长王华这样比喻。

在这一幢幢的垂直“金融街”里，有高达50万名的各类从业人员，其中金融从业人员约23万名。这些人在包括300余家总部机构、3000多家专业服务机构在内的39958家陆家嘴入驻企业中，奉献着自己的智慧与青春。

目前，陆家嘴聚集了证券、期货、保险等重要的要素市场。其中，上海证券交易所、上海期货交易所、上海保险交易所、中国金融期货交易所、上海国际黄金交易中心国际版、上海钻石交易所、上海石油交易所以及中国信托登记有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限公司等13家国家级要素市场和功能性金融基础设施机构，在促进全国金融要素资源的市场配置方面发挥了重要作用。

“未来，我们将进一步对标纽约与伦敦，早日将陆家嘴建成国际一流的金融城、世界级中央活动区、金融贸易制度创新先行区、上海建设卓越全球城市的重要战略支点。”王华表示，根据上海市和浦东新区对陆家嘴的功能定位，“十三五”时期，陆家嘴金融城的发展目标是“一城两区一支点”。

所以，陆家嘴将以全球开放度最高、影响力最大的纽约曼哈顿和伦敦金融城等国际金融中心为参照系，学习借鉴国际先进经验，探索建立与国际通行规则相衔接的金融制度体系、与总部经济等现代服务业发展相适应的制度安排，持续推进投资便利化、贸易自由化、金融国际化和监管制度创新，完善法制化、国际化、便利化营商环境。

金桥出口加工区

争当“上海制造”品牌皇冠上的明珠

借着1990年浦东开发的春风，金桥成为了我国第一个以“出口加工区”命名的国家级开发区。从农田阡陌，到初具规模，再到快速腾飞，金桥开发区招商引资成效显著，跨国公司快速集聚，经济总量快速增长，在全国的影响力和知名度快速提升。

在此过程中，有一个名字无法回避，那就是“上海通用汽车有限公司”。1997年，由美国通用汽车总投资高达15.7亿美元的知名厂商落户金桥。在规模示范效应之下，欧姆龙、中科新松、西门子等一大批业内领军企业都选择了“金桥”。

随之而来的，是大量人员的涌入。宜居这个词或许在如今听起来并不新鲜，但在当时，工业园区和生活居住园区的精细规划不能不说是一种创新。

上海自贸试验区管委会金桥管理局副局长、金桥管委会副主任马淑燕至今还为当初那批开创者的远见所折服。她告诉记者，规划先行是浦东开发开放的成功经验之一，这一做法在金桥开发区得以集中体现。

为什么这么说？马淑燕向记者娓娓道来：金桥开发区的开创者们十分重视规划，认为高效能的出口加工区仰赖高质量的规划设计，并提出要建设标准高、功能多、环境美的现代化生活园区。

于是，金桥开发区开发初期用了整整一年时间制定了经济和社会发函规划，使城市规划和经济社会发展规划相辅相成。经过20多年的开发建设，规划图纸上的金桥已变成了现实。对比20多年前的金桥出口加工区规划图和现在的发展布局图，两者基本一致，可见规划的前瞻性和严肃性。

值得一提的是，位于金桥的碧云国际社区是上海规模最大、综合环境最具创意特色的新型国际社区，是欧美人士及其家庭在上海创业发展的首选居住地，也是公认的最具美誉度的宜居宜业地标式国际社区。

从初始阶段以出口加工为导向，逐步确立以先进制造业立区，再到现在构建以高端生产性服务业为主导、战略性新兴产业为重点、先进制造业为支撑的新型产业体系，成功实现了从“金桥加工-金桥制造-金桥智造”的功能转变，成为国内率先从“制造”向“智造”转型发展的示范园区。

2017年，金桥开发区实现工业总产值2600亿元，营业收入7200亿元，完成税收收入500亿元。很多人可能并不知道——金桥，以占浦东新区1/50的土地贡献超过1/4的工业经济规模。

“十三五”时期，金桥开发区将重点发展汽车和智能制造产业、移动互联网视讯产业、工业互联网和机器人产业和新兴金融产业，“这些将让金桥争当‘上海制造’品牌皇冠上的明珠。”马淑燕和同事们还将为此继续努力着。

浦东“再出发”

唯有通过改革开放实现新发展

28年来，浦东经济总量从60亿元增长到9650亿元，增长160倍； 财政总收入从最初的10亿元增长到3938亿元，增长394倍。惊人数字的背后，是几代逐梦人的心血与汗水。

根据浦东今年率先发布“四大品牌”建设行动方案，到2020年，浦东金融业增加值占全市比重达52%，金融要素市场集聚度全国最高，外资法人银行、外资保险法人公司、航运保险运营中心数量全国第一，外资资产管理机构资管规模占全球资管总规模40%以上，将重点推进110个、总投资近2000亿元的制造业在建项目……

更高的目标已然定下，浦东逐梦人的底气从何而来？答案是：不断改革与创新，继续砥砺与奋进。

英国的莎士比亚说，“凡是过往，皆是序章”；中国的《战国策》讲，“前事不忘，后事之师”。在新的时代，浦东也面临着“再出发”问题。但无论如何，有一点不会变，因改革开放而生、因改革开放而兴的浦东，未来，也唯有通过改革开放实现新发展。