进口博览会上海交易团组建四大采购商联盟

记者 徐妍斐

晨报讯 昨天，中国国际进口博览会上海交易团组建四大采购商联盟，分别为跨境进口电商联盟、大型零售商联盟、综合贸易服务商联盟、展示展销服务联盟。四大采购商联盟此后将加大相关专业领域企业的采购组织力度，实现上海采购商与进口博览会参展商的精准行业对接。

据悉，四大采购商联盟是上海交易团重要的组成部分，将促进上海交易团采购成交，做好上海交易团的现场配套活动组织工作。四大采购商联盟将组织高水准、高质量、高标准的现场配套活动，开展展前、展中和展后的行业对接，进一步丰富进口博览会的内涵。在6天的正式展会之外，四大采购商联盟将继续推进展示、交易、服务一体化，扩大进口博览会的溢出效应。

下阶段，上海交易团将依托“6天+365天”线上线下平台、四大采购商联盟和18个交易分团“2+4+18”的组织架构，按照“一流成效”做好上海交易团的采购招商工作。

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跨境进口电商联盟 依托上海跨境电商行业协会，以天猫国际、京东全球购、小红书、洋码头等跨境电商龙头企业为主要渠道，引进境外新产品参展，在展会场馆设立跨境电商服务专区，打造“展前推广、展中体验、双11联动、常年销售”的线上直销平台，形成6天展会、双11购物节和全年销售联动效应。

大型零售商联盟 发挥百强零售企业等实体零售基础性作用，依托百联集团、光明食品集团、绿地商业集团、苏宁云商集团等内资零售企业，以及麦德龙、沃尔玛等外资零售企业，打造线下直销服务平台，组团式入驻进口博览会。

综合贸易服务商联盟 发挥中国进出口500强企业作用，依托东方国际集团、东浩兰生集团、元初供应链等综合贸易服务企业，协助提供招展招商以及贸易、物流、报关报检等专业配套服务。其中，作为“中国国际进口博览会上海交易团金融合作伙伴”，中国银行上海市分行将为上海交易团提供招商推荐以及全方位金融服务。

展示展销服务联盟 依托东浩兰生集团，整合本市现有的包括外高桥保税区红酒、机床、汽车、化妆品等保税展示平台，以及虹桥商务区进口商品展示交易中心、中东欧16国国家馆等国别商品中心，搭建功能各异、精准对接的展示交易平台。