粉色小花岸边开？小心是福寿螺产卵-上海多处水域有发现，其携带大量寄生虫，对生态环境及人都有一定危害

晨报记者 郁文艳

远远看，你可能会以为它们是生长在河岸边的粉色美丽小花。其实，它们是我国首批外来入侵物种之一的福寿螺产下的卵。昨天，记者跟随市民姜先生来到闵行浦江镇联跃路、三鲁公路附近一处水域，在水边发现不少福寿螺的卵块。此前，青浦、奉贤等地也发现过福寿螺及其卵块。

位于上海的中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所的调查显示，福寿螺在青浦水域已成功越冬，对于福寿螺的扩张应引起关注。

闵行现数万个福寿螺卵

在市民姜先生的带领下，记者来到闵行浦江镇联跃路靠近三鲁公路一林地里，林地中有一处水域，并不大。稍仔细一看，就可以看到岸边有多处粉红色团状物，再凑近看，可以看清是某种动物产下的卵。

姜先生对野生动物有所研究。他介绍，这是福寿螺在晚上产下的卵，而眼下正是福寿螺的产卵季。

这处水域被称为老盐铁塘。记者沿着岸边走了一圈，粗略估计有超过30处卵块。姜先生说，他们前几天晚上来调查过，此处400多米长的岸线，仅产于岸边枯枝、水草、石板上的卵块就超过180个，每个卵块估摸有三五百个卵，也就是说，这里总计有数万个卵。在离河岸20厘米距离以内的浅水中，还看到了活动的福寿螺38只，其中正在交配的4对、正在产卵的9只。

“在近岸水域发现的福寿螺均为螺壳长度5厘米以上的大个体，最大的超过8厘米，所以我们怀疑这批福寿螺是人为投放的，可能是放生的。”姜先生表示。

除了老盐铁塘这处水域，在联跃路北侧另一处水域也发现有福寿螺及卵块。

福寿螺被发现在沪越冬

不仅仅是闵行的这处水域，青浦、奉贤等地的水域这几年也陆续发现了福寿螺及其产下的卵。

2016年10月，市民康女士在金泽镇一处菱角田里发现了不少福寿螺产下的卵，“有资料说，福寿螺在温度5℃以下的水域里就不能正常过冬而死亡，但当年的冬季特别冷，有寒潮，本来以为福寿螺都冻死了，现在看来它们成功越冬了”。此后，热心环境保护的市民志愿者于2017年8月和2018年1月随访了金泽河道及湖泊，发现福寿螺在当地扩散得更加广泛。

奉贤区也于2017年9月报告在南桥镇新横泾港河岸发现大量福寿螺卵块。

姜先生认为，这次在浦江镇的河道、池塘内发现福寿螺集中产卵，说明该入侵物种在上海的扩散进一步加剧。