习近平外交思想中的“和”与“合”

央视网消息：何为“和合”？习近平在《之江新语》一书中曾指出：“和”指的是和谐、和平、中和等，“合”指的是汇合、融合、联合等。这种“贵和尚中、善解能容，厚德载物、和而不同”的宽容品格，是我们民族所追求的一种文化理念。

中华民族的祖先创造了无与伦比的灿烂文化，“和”“合”正是其中精髓。习近平将中华文化当中的“和”“合”思想运用到外交理念当中，积极推进我国外交工作的创新实践，谱写了中国特色大国外交新篇。

央视网在此摘录了习近平关于“和”与“合”外交理念的部分论述，以飨读者。