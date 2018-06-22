习近平外交思想中的“和”与“合”

新闻频道 来源：央视网 2018年06月22日 07:00A-A+
央视网消息：何为“和合”？习近平在《之江新语》一书中曾指出：“和”指的是和谐、和平、中和等，“合”指的是汇合、融合、联合等。这种“贵和尚中、善解能容，厚德载物、和而不同”的宽容品格，是我们民族所追求的一种文化理念。
中华民族的祖先创造了无与伦比的灿烂文化，“和”“合”正是其中精髓。习近平将中华文化当中的“和”“合”思想运用到外交理念当中，积极推进我国外交工作的创新实践，谱写了中国特色大国外交新篇。
央视网在此摘录了习近平关于“和”与“合”外交理念的部分论述，以飨读者。
和平
中华民族是一个爱好和平的民族，历来崇尚“和为贵”。中国将坚持走和平发展道路，坚持独立自主的和平外交政策，坚持奉行互利共赢的开放战略，坚持正确义利观，在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作，始终做维护世界和平、促进共同发展的坚定力量。
——2015年04月22日，习近平在亚非领导人会议上的讲话
中国人民想的是和平与发展的世界。和平的基因深植于中华民族的血脉之中。中国坚持走和平发展道路，不接受“国强必霸”的逻辑。
——2015年10月21日，习近平在伦敦金融城的演讲
中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，坚定走和平发展道路，无论国际形势如何变化，无论自身如何发展，中国永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围。
——2016年11月21日，习近平在秘鲁国会的演讲
当今世界，和平合作的潮流滚滚向前。和平与发展是世界各国人民的共同心声，冷战思维、零和博弈愈发陈旧落伍，妄自尊大或独善其身只能四处碰壁。只有坚持和平发展、携手合作，才能真正实现共赢、多赢。
——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲
和睦
中华民族历来爱好和平，历来注重学习，历来注重敦亲睦邻。
——2014年09月18日，习近平在印度世界事务委员会发表的演讲
我们将继续坚持与邻为善、以邻为伴的方针，坚持睦邻、安邻、富邻的政策，秉持亲、诚、惠、容的理念。
——2014年08月22日，习近平在蒙古国家大呼拉尔发表的演讲
不断深化同周边国家的睦邻友好和互利合作是中国外交的基本政策，永远不会改变。
——2014年09月10日，习近平在塔吉克斯坦媒体发表署名文章
和而不同
我们要促进和而不同、兼收并蓄的文明交流。人类文明多样性赋予这个世界姹紫嫣红的色彩，多样带来交流，交流孕育融合，融合产生进步。文明相处需要和而不同的精神。只有在多样中相互尊重、彼此借鉴、和谐共存，这个世界才能丰富多彩、欣欣向荣。
——2015年09月28日，习近平在第七十届联合国大会一般性辩论时的讲话
我们要建设文明共荣之桥，把中欧两大文明连接起来。中国是东方文明的重要代表，欧洲则是西方文明的发祥地。正如中国人喜欢茶而比利时人喜爱啤酒一样，茶的含蓄内敛和酒的热烈奔放代表了品味生命、解读世界的两种不同方式。但是，茶和酒并不是不可兼容的，既可以酒逢知己千杯少，也可以品茶品味品人生。中国主张“和而不同”，而欧盟强调“多元一体”。中欧要共同努力，促进人类各种文明之花竞相绽放。
——2014年4月1日，习近平在比利时布鲁日欧洲学院的演讲
中华民族历来讲求“天下一家”，主张民胞物与、协和万邦、天下大同，憧憬“大道之行，天下为公”的美好世界。我们认为，世界各国尽管有这样那样的分歧矛盾，也免不了产生这样那样的磕磕碰碰，但世界各国人民都生活在同一片蓝天下、拥有同一个家园，应该是一家人。
——2017年12月1日，习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话
合作
要坚持合作共赢理念和命运共同体意识，在竞争中合作，在合作中实现共同发展。要坚持多元发展，尊重彼此根据自身实际选择的发展道路，通过对话协商的方式解决分歧。
——2015年11月18日，习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上的演讲
我们要秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策，维护世界贸易组织规则，支持多边贸易体制，构建开放型世界经济。
——2018年6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话
中华民族历来爱好和平，中国将坚持合作共赢的理念，坚定不移发展同世界各国的友好合作，坚持按照亲诚惠容的理念，深化同周边国家的互利合作，努力使自身发展更好惠及周边国家。
——2015年04月21日，习近平在巴基斯坦议会上的演讲
志同道合
中国成语讲志同道合。让我们志存高远、脚踏实地，深化互联互通伙伴关系，优化亚洲区域合作，共建发展和命运共同体！
——2014年11月8日，习近平在“加强互联互通伙伴关系”东道主伙伴对话会上的讲话
志合者，不以山海为远。我们来自世界四大洲的5个国家，为了构筑伙伴关系、实现共同发展的宏伟目标走到了一起，为了推动国际关系民主化、推进人类和平与发展的崇高事业走到了一起。求和平、谋发展、促合作、图共赢，是我们共同的愿望和责任。
——2013年3月27日，习近平在南非德班出席金砖国家领导人第五次会晤时的讲话
中国古人说：“交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石。”金砖合作之所以得到快速发展，关键在于找准了合作之道。
——2017年9月4日，习近平在金砖国家领导人厦门会晤大范围会议上的讲话