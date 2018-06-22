【诗会马克思】第七期：《暴风雨之歌》节选

【编者按】马克思一生治学严谨，著作等身，内容涉及经济、政治、文化、社会等多个领域，为人们科学地解释世界和改造世界提供了基本的理论指南。目前，根据不同时代的权威文献资料可初步统计：马克思一生撰写著述多达1974部（篇）！此外，他写就的书信也有3099封之多……在纪念马克思诞辰200周年之际，中宣部理论局、江苏省委宣传部、江苏省广播电视总台联合制作推出5集通俗理论对话节目《马克思是对的》。让我们通过朗诵马克思的经典作品，聆听他追求真理的铿锵蛩音，感受他热爱生活的赤子之心，向这位“千年思想家”致敬！

思想是时代的先声。马克思主义的生命力在于它集中体现了时代的特征、世界的潮流和创新的实践，在波澜壮阔、跌宕起伏的世界历史长河中留下极为丰盛、极为醇厚的精神财富和物质财富。在当代中国，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，就是坚持马克思主义。下面这首名为《暴风雨之歌》的诗歌节选，是马克思在18岁时写就。让我们借这首激荡人心的诗作，致敬这位伟大的思想家！

《暴风雨之歌》节选

朗诵者：陈李彬 南京大学学生

心脏扑咚咚跳起，

可是得不到佑庇，

它由于掠过闪电，

正同生命作分离。

它毕竟还继续在激荡，

对不幸没有恐惧之感，

这颗心既痛苦又欢乐，

里面全没有畏惧惊慌。

你们全应匍匐在它前面，

它身上都是力量与幻想，

你们只不过是一阵阵风，

暴风雨的名声没资格享。

我在打破所有的锁链，

我要向万里长空飞翔，

我燃烧着烈焰般激情，

要把全世界紧紧拥抱。

当我们仰望星空，真理的光芒不灭，穿越历史，照亮未来；当我们回望来路，今天的新时代，每一个音符都回荡着马克思探索真理的金石之声！

今年是马克思诞辰200周年。我们纪念马克思，就是要感受马克思的人格魅力，坚定马克思主义信仰。身处新时代，更加美好的新征程正在开启。有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有当代中国马克思主义——习近平新时代中国特色社会主义思想的科学引领，有13亿多中国人民聚合起来的磅礴伟力，我们就一定能不负新时代新使命、不负人民群众新期待，续写中华民族伟大复兴新篇章。

由中宣部理论局、江苏省委宣传部、江苏省广播电视总台联合制作的5集通俗理论对话节目《马克思是对的》于4月27日晚9点起在中央电视台综合频道首播，4月28日至5月2日每天18:00在江苏卫视播出，5月1日至5日每天22:30在江苏公共·新闻频道播出，每天22:00在江苏教育频道播出。4月27日起，还可以通过荔枝网、我苏网、荔枝新闻、我苏客户端观看节目完整版和精编版视频。

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