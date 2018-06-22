上海世茂广场即将于9月全新亮相 多家全球级别品牌旗舰店强势入驻

6月21日晚，“潮玩盛世”-上海世茂广场招商成果发布会在上海浦东新区陆家嘴滨江举行。世茂集团副总裁兼世茂商投总裁吴凌华、世茂商投上海公司总经理肖涛、上海市商务委、黄浦区旅游局、黄浦区国资委、黄浦区商务委等领导亲临现场，与450多位品牌商家高层、全城主流媒体共同见证了本次的招商成果展示。会上肖涛先生代表上海世茂广场项目宣布，在距离广场开业近3个月之际，已与112家品牌签下了入驻合约，完成签约率100%，其中多个品牌均为首进中国，首进上海。

不忘“初心”，文化与商业将融合共进

世茂商投上海公司总经理肖涛首先向外界展示了整个世茂广场升级改造的“初心”与现阶段取得的成果。在演讲上，肖涛首先谈到了“新零售”这个话题，点名“个性化”和“独特体验”成为今后吸引消费者购物的两大关键词，并以乐高伦敦旗舰店“人脸乐高化”以及另一位国际零售巨头玛氏全球推出定制化服务等案例作为分享，宣告未来上海世茂广场旗舰店将为消费者带来其他店铺买不到的特别定制款；此外，项目招商团队敏锐地捕捉到了消费趋势，引入大批年轻潮流品牌，相信上海世茂广场未来一定会成为上海乃至全国年轻人的又一潮玩地标。当然，为了致力于成为上海最有趣的商业，通过一年时间的精挑细选，上海世茂广场还引进了许多好玩的品牌等待消费者来探索。





此次招商成果发布向外界展示了“潮玩盛世”的主题，将作为“潮玩盛世”的潮起，期待上海世茂广场通过经营管理重塑商业标杆，激活南京路商业街的商业能量。

品牌天团强势来袭，魔都潮流枢纽地位显现

就品牌阵容方面，上海世茂广场经过一年多的闭店升级，已实现了90%的招商替换率。今晚的发布会上，项目负责人肖涛先生为来宾揭晓了招商成果，入驻品牌方面囊括了各大亚洲首店、全球级别的主力旗舰店，包括：NIKE全球旗舰店、M豆巧克力世界亚洲唯一旗舰店、丝芙兰全亚洲新概念店、世茂Hello Kitty“上海滩时光之旅”、 Dior Beauty旗舰店、 ICICLE上海旗舰店、乐高亚洲首家城市中心旗舰店、星巴克高端臻选店、潘多拉中国精品概念店等众多重磅品牌。

在备受年轻人关注的潮流及精品品牌方面：Champion上海首家旗舰店、全国首家YOHO！BLU、 NPC BOX中国首店、Moussy Vintage中国首店、中国最大的Initial旗舰店、上海首家INXX旗舰店等。

文化类品牌方面：西西弗全国首家旅行书店、感光全球首店、日食记首家线下体验店、声音小镇上海首店等诸多具有文化基因的品牌纷纷强势登陆。

缔造优质文化内容，潮流地标正式亮相

通过此次招商成果的正式对外公布，上海世茂广场改造后的版图清晰地呈现在眼前——立足于南京东路步行街的起点，坐拥日均百万级客流量，凭借品牌与建筑的脱胎换骨成为真正意义上的上海全球旗舰品牌集合最多的潮流地标之一。

秉承“缔造精致商业，成就城市梦想”的企业使命与构想，上海世茂广场正在向上海展示自己的新名片，用“魔都潮流枢纽”这个全新定位重新拥抱上海的城市更新。上海世茂广场将携手品牌商家，缔造最优质的内容与文化并将其传播给大众，致力于集游憩功能，寓购于乐于一体的商业体，塑造南京东路的文化旅游的锚点和城市居民的文化会客厅，让商业服务于人服务于生活才是上海世茂广场改造的核心看点。

寄予人文情怀与历史沉淀，注入商业新思路，此次发布会后更期待金秋九月的盛大开启。