“感知中国”活动在捷克受欢迎

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新华社布拉格６月２１日电（记者王义）“２０１８感知中国·中国西部文化捷克行”２１日在捷克首都布拉格拉开帷幕，“魅力西部”歌舞演出、“影像西部”电影展映和“多彩西部”图片展等丰富多彩的活动，受到当地民众热烈欢迎。

“魅力西部”歌舞演出由中国甘肃省歌舞剧院承演，演出在修葺一新的布拉格会议中心举行。艺术家们通过《丝路花雨》舞蹈片段、敦煌歌舞、民乐演奏、男女声独唱、合唱等艺术形式，生动呈现了中国敦煌文化的博大精深以及古丝路多姿多彩的文化艺术和辉煌景象。艺术家们的精彩演出让观众深为叹服，现场不时传出热烈掌声与喝彩。

“影像西部”电影展映包括《第三极》《我们诞生在中国》《相遇香巴拉》三部影片。《第三极》用镜头真实再现了青藏高原上人们的日常生活及其丰富的内心世界。《我们诞生在中国》记录了中国广袤大地上自然生活状态下的诸多野生动物。《相遇香巴拉》则生动展现了中国四川藏区的自然与人文景象。

“多彩西部”图片展通过４０多幅图片展示了中国西部地区的自然风光、生态环境、民众生活和传统文化等景象。

“２０１８感知中国·中国西部文化捷克行”活动由中国国务院新闻办公室与中国驻捷克大使馆主办，杰科姆国际会展（北京）有限公司、捷中文化艺术交流促进会承办。（网站首页图：晨报微信制图）