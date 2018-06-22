习近平会见巴布亚新几内亚总理

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6月21日，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见巴布亚新几内亚总理奥尼尔。 新华社记者李学仁摄

央视网消息（新闻联播）：国家主席习近平21日在钓鱼台国宾馆会见巴布亚新几内亚总理奥尼尔。

习近平指出，巴布亚新几内亚是太平洋岛国地区具有重要影响的国家。中巴新建交42年来，两国关系得到了历史性发展。特别是2014年我同总理先生就建立战略伙伴关系达成共识以来，两国关系进入发展快车道，双方政治互信和互利合作都达到了历史新水平。中方赞赏巴布亚新几内亚坚定奉行一个中国政策，愿同巴新方共同努力，加强沟通，深化合作，扩大交流，推动两国关系不断迈上新台阶。

习近平强调，两国要坚持增进政治互信，秉持相互尊重、平等相待原则，在涉及主权、领土完整、国家尊严问题上相互支持、相互照顾，不断夯实两国关系政治基础。要坚持拓展互利合作，不断做大合作“蛋糕”，开拓合作新领域。巴布亚新几内亚不久前已正式加入亚洲基础设施投资银行，并成为太平洋岛国地区首个与中方签署“一带一路”建设谅解备忘录的国家，双方要以此为新起点，积极拓展“一带一路”框架内务实合作，为双边关系持续稳定发展提供强劲动力。要坚持深化人民友谊，扩大两国民间交往和地方合作，增强两国人民对发展双边关系的参与感、获得感。中方愿同巴新方加强在多边机制中的协调配合，支持巴新办好今年的亚太经合组织领导人非正式会议，共同建设开放型亚太经济。

奥尼尔表示，巴布亚新几内亚致力于深化同中国战略伙伴关系，坚定奉行一个中国政策，高度评价并积极支持习近平主席提出的伟大的“一带一路”倡议，期待在经贸、投资、农业、旅游、基础设施等领域同中方扩大合作。巴布亚新几内亚感谢中国对巴新筹办今年亚太经合组织领导人非正式会议的大力支持，赞赏中方在应对气候变化等方面发挥的领导作用，愿密切双方在多边和地区事务中沟通协调。

杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。