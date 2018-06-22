【央视快评】在开放的大路上永不停歇

来源：央视网

“新形势下，开放应该永不停歇、追求质量，合作应该团结互助、共迎挑战，共赢应该面向未来、携手并进。”中国国家主席习近平21日在会见出席“全球首席执行官委员会”特别圆桌峰会的知名跨国企业负责人时，坚定而有力地回答了面对复杂变化的世界，人类社会何去何从这一时代之问，再次向世界宣示新时代中国扩大对外开放的坚定决心和信心，赢得与会嘉宾和国际社会的强烈共鸣。

当前，全球经济出现了稳定向好态势，但世界经济增长依旧乏力，贸易保护主义、孤立主义、民粹主义等思潮不断抬头，多边贸易体制遭遇挑战。在此关键当口，习近平主席再次以拨云见日的鲜明论断指明世界发展的大势——开放融通的潮流滚滚向前，开放带来进步，封闭必然落后，打开大门携手合作才是促进共同繁荣发展的必然选择。我们只有因势而谋、应势而动、顺势而为，才能引领时代创造未来。

中国坚定不移扩大开放，既是历史经验的深刻总结，也是面向未来的战略抉择。正如习近平主席所强调的，眺望新征程，我们对改革开放更加有信心，更加相信对外开放是中国发展的关键一招。

作为负责任的大国，中国有诺必践，一诺千金，从来不开空头支票，更不会出尔反尔，将国家信誉视同儿戏。从推进“一带一路”建设，到推动构建开放型世界经济，构建人类命运共同体，中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖。中国坚持与各国共商共建共享，坚持走开放融通、互利共赢之路。

在前不久举行的博鳌亚洲论坛年会上，习近平主席明确宣布了中国扩大开放的一系列重大举措，涵盖放宽市场准入、改善投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口等多个方面。这些重大举措，彰显了新时代中国主动开放的坚定意志和坚强决心，赢得世界各国的广泛赞誉。

察势者明，趋势者智。当今世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，不确定性凸显，但经济全球化依然是不可逆转的时代潮流。正因为如此，习近平主席呼吁国际社会携手共商、共建、共享，走改革开放、创新发展之路，不要走封闭僵化、保护主义、单边主义的回头路，人类是一个利益、责任、命运共同体，我们必须风雨同舟，携手前行。

踏上新时代的中国，前景一片光明。我们坚信，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国将在开放的路上一往无前，永不停歇，继续以自身强劲发展为世界作出更大贡献。我们同样坚信，只要各国人民同心协力，致力于构建人类命运共同体，就一定能共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的新世界。

央视评论员