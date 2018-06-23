天下一家 习近平这些外交“金句”直抵人心

“以心相交者，成其久远。”习近平常说，国与国友好的基础是否扎实，关键在于人民友谊是否深厚。他还要求中国外交官要多走出去，广交朋友，深交朋友。

习近平这种以心相交、以情近人的外交方式，拉近了中外民众之间的距离。平易近人、真诚友善、质朴可亲，言谈话语中，富有亲和力的“习式外交”日益成为世界舞台上一道亮丽的风景线，不断加深着中国与各交往国家之间的友谊。

“天下一家” “一花独放不是春，百花齐放春满园。”今天，人类生活在同一个地球村，各国相互联系、相互依存、相互合作、相互促进的程度空前加深，国际社会日益成为一个你中有我、我中有你的命运共同体。中国人民和各国人民休戚与共，中国人民的梦想和各国人民的梦想紧紧相连。 ——2014年6月3日，习近平在2014年国际工程科技大会上的主旨演讲 世界各国人民应该秉持“天下一家”理念，张开怀抱，彼此理解，求同存异，共同为构建人类命运共同体而努力。 ——2017年12月1日，习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话 我国周边外交的基本方针，就是坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，突出体现亲、诚、惠、容的理念。 ——2013年10月，习近平在周边外交工作座谈会上的讲话 无论中国发展到什么程度，我们都不会威胁谁，都不会颠覆现行国际体系，都不会谋求建立势力范围。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。 ——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

“计利当计天下利” “穷则独善其身，达则兼善天下。”这是中华民族始终崇尚的品德和胸怀。中国一心一意办好自己的事情，既是对自己负责，也是为世界作贡献。随着中国不断发展，中国已经并将继续尽己所能，为世界和平与发展作出自己的贡献。 ——2014年3月27日，习近平在中法建交50周年纪念大会上的讲话 让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉，是各国人民的期待，也是我们这一代政治家应有的担当。中国方案是：构建人类命运共同体，实现共赢共享。 ——2017年1月18日，习近平在联合国日内瓦总部的演讲 我们携手推进“一带一路”建设国际合作，让古老的丝绸之路重新焕发勃勃生机。新的起点上，我们要勇于担当，开拓进取，用实实在在的行动，推动“一带一路”建设国际合作不断取得新进展，为构建人类命运共同体注入强劲动力。 ——2017年5月15日，习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会上的闭幕辞