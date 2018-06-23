习近平与厦门的几个鲜为人知的故事

【学习进行时】近日，新华社播发《习近平同志推动厦门经济特区建设发展的探索与实践》一文，讲述了习近平当年在厦门工作的日日夜夜，还独家披露了不少鲜为人知的故事。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”为您摘录。

作为厦门经济特区初创时期的领导者、拓荒者、建设者，习近平同志在这片充满激情的热土，与广大经济特区建设者并肩奋斗，开启了一系列改革开放、经济建设、环境保护、文化遗产保护等生动实践，取得了丰硕的成果。凝结其中的科学理念、宝贵经验和优良作风，至今仍指引着这座城市破浪前行的航程。

1.“放水养鱼”激活厦门港

1985年，国务院批准将厦门经济特区范围扩大到厦门全岛。这年夏天，习近平风尘仆仆从河北南下赴厦履新，担任市委常委、常务副市长。

时任厦门市体改委副主任朱丽水回忆，习近平到厦门后分管体制机制改革，直接领导推动了一系列棘手的改革探索。“放水养鱼”就是其中之一，激活了厦门港，也激活许多身处困境的国企。

到厦门不久，习近平高大的身影出现在东渡码头，迎海风极目远眺。他踱步走到桥吊旁，抬头望着这几十米高的大家伙，询问工作人员它们能吊多少货。这是厦门港仅有的两台桥吊，一个吊一年仅完成3.5万个标箱，香港同样的桥吊每年却能完成12万个标箱。通过数次到现场调研，仔细听取企业干部员工意见，习近平把问题搞清楚了——运输能力不够，设施不完善，流程环节不配套，而政府没有更多的钱给企业完善设施。微利或微亏，这不仅是厦门港务局的窘境，也是当时厦门绝大多数国企的难题。 “习近平同志对我们说，政府不要你们利润，你们赚来的钱，财政一分都不要，利润留给你们，但你们必须答应一条，赚了钱首先用来完善设施。”一位老港务人回忆当时一次会议的情景。改革，因问题倒逼。厦门在全国率先出台税利分流措施，全市66家预算内国营工业企业实行税利分流、税后还贷，针对不同企业，采取不同上交比例。其核心目的是，除交税外，尽可能把红利留给企业发展生产。改革第一年，厦门港务局赚了2000多万元，没几年就赚了七亿多元。

2.为厦门特区的对外开放插上翱翔的翅膀

作为我国第一家合资经营、企业化运作的航空公司，厦航的诞生，是我国民用航空体制改革的初步尝试。对厦门而言，它为经济特区的对外开放，插上了翱翔的翅膀。

“为了厦航，习近平同志倾注心血。当时地无一寸、房无一间，没飞机、没机组。习近平同志经常跑北京，寻求中央、空军和民航局的支持、支援。”厦航原副总经理宋成仁说，这些往事，老厦航人耳熟能详。

经习近平不懈努力，厦航得到了民航部门的支持，由金融机构担保，向美国波音公司租借了两架波音－737飞机用于运营。当时，厦门机场太小，扩建刻不容缓，但没钱建设。习近平担任“厦门机场扩建工程科威特贷款领导小组”组长，经过艰辛努力，争取到了科威特政府1800万美元的贷款，解了机场扩建的燃眉之急。如今的厦航，已拥有200架飞机，运营航线350多条，成为中国民航唯一连续保持31年盈利的航空公司。

3.“三步走”探索建设自由港型经济特区

习近平到厦门工作，正是国务院刚刚批复厦门可逐步实行自由港某些政策后的关键时期。当时，自由港在全国都是个新事物，几乎没人搞得懂。习近平决定先从学习研究入手。他向市委和市政府建议，组织抽调有关职能部门和研究机构精干人员，率先开始了对探索实施自由港某些政策的研究。

时任厦门市计委副主任的郑金沐回忆，“习近平同志经常带我们上北京，到中国社会科学院拜访著名学者，虚心求教各种问题，邀请该院经济研究所与厦门合作研究。他勤学好问爱钻研，给我们留下很深印象”。

改革开放需要学习借鉴国际经验。习近平带课题组到新加坡考察，组织全国第一个关于“出口加工区和自由港”的国际研讨会，为厦门积累相关的国际资料和数据。

改革开放必须从中国的国情出发。在习近平直接领导下，厦门没有完全参照新加坡的自由港模式，而是立足自身条件，提出实施自由港某些政策的具体构想，明确采取渐进式、经“三步走”，把厦门建设为“自由港型的经济特区”：第一步在象屿建保税区；第二步把保税区扩大到全岛，转为自由贸易区；第三步有限度地在全岛放开自由港。

“这是对中国特色的自由港发展之路的最初探索，在全国都具有很强的开创性。”厦门市委党校常务副校长林朝晖说，厦门成为这套构想最直接的受益者。

4.打响整治环境污染的硬仗

筼筜湖，原先是深入厦门岛的内湾渔港，“筼筜渔火”是厦门历史上的八大景之一。上世纪70年代修堤围海造田，导致筼筜湖变成基本封闭的内湖，城市污水大量排入，湖水变黑发臭，鱼虾白鹭绝迹。

“筼筜湖何时不再黑臭？”市民群众关于治理筼筜湖的呼声，习近平感同身受。

1988年3月30日，习近平主持召开关于加强筼筜湖综合治理专题会议，打响了厦门整治环境污染的一场大硬仗。会议明确建立综合治理机制，组建由相关职能部门和专家组成的筼筜湖治理领导小组，创造性地提出“依法治湖、截污处理、清淤筑岸、搞活水体、美化环境”的20字方针。针对前期资金不足问题，明确每年投入1000万元财政资金，占当时全市基本建设支出近10%；同时，多渠道筹措排污费、土地批租收入、借款和技改资金，以空前力度加大投入。厦门市遵循习近平确立的工作方针，先后进行了四期大规模整治。曾经的臭水湖，蝶变为如今碧波荡漾、白鹭翱翔、繁花似锦的“城市绿肺”和“城市会客厅”。昔日消失在城市变迁中的“筼筜渔火”，幻化成今日更加璀璨耀眼的厦门新景——“筼筜夜色”。

5.30万元扭转一座百年建筑的命运

1986年的一天，习近平在鼓浪屿刚作完一场报告，走出大厅，时任厦门博物馆馆长、负责八卦楼修复工作的龚洁拉住了他。

“副市长同志，请您参观一下八卦楼。”龚洁发出邀请。

“好啊！”习近平答应得很干脆。

在院落转了一圈，龚洁说，“还有楼上”。

“我知道你的意思。”习近平马上说。

习近平走进楼内，拾级而上，每走一步，老旧楼板嘎吱作响，屋顶长期漏水遗留下一道道黄褐色霉迹。有小孩跑过，楼板晃动。

“缺多少？”习近平边走边问。

“30万元。”龚洁答。

“明天来拿。”习近平说。

谈起这件事，龚洁至今难掩激动，“就是这么干脆，我永远不会忘记，在最紧张最困难的时候，他拨出的这30万，彻底扭转了一座百年建筑的命运！”

整修后的八卦楼，如今成为国内唯一、世界最大的风琴博物馆。因完整保持了当年的历史风貌，八卦楼和另外52栋历史建筑，成为鼓浪屿文化遗产的核心要素，在后来的申遗过程中，受到联合国世界遗产保护专家的高度评价。

6.精心守护“老祖宗留下的文化遗产”

改革开放之初，在经济发展的热潮之中，不少人忽视了鼓浪屿的珍贵之处。很多老别墅年久失修，有渔民拆了老别墅的砖石回家砌灶台、砍了珍稀名木回家烧火。

但习近平将这个小岛视为“国之瑰宝”。他曾动情说，“在我国城市和风景区的建设中，能把自然景观和人文景观十分和谐地结合在一起者为数并不多，很有必要视鼓浪屿为国家的一个瑰宝，并在这个高度上统一规划其建设和保护”。

鼓浪屿游览区管理处副主任章维新，1987年参与过鼓浪屿——万石山片区总体规划。“习近平同志经常来指导工作，嘱咐我们，一定要把基础资料摸齐、摸透、做实、做细。正是在习近平同志领导下，规划小组用了近一年时间，把包括鼓浪屿在内的厦门风景名胜区的家底给摸清了。”

2001年9月底，时任福建省委副书记、省长习近平再上鼓浪屿。游人如织的鼓浪屿，如何保护与传承文脉？习近平提出新的思考——鼓浪屿至少有4个特点可以大做文章，即风景系列、海洋系列、琴岛系列以及人文系列。

第二年6月14日，习近平来厦调研又登临鼓浪屿，看着眼前百年风华的小岛，强调要把鼓浪屿摆到更加突出的位置，发挥更重要的作用。 2017年，鼓浪屿申遗成功，已是党和国家最高领导人的习近平作出重要指示——“把老祖宗留下的文化遗产精心守护好，让历史文脉更好地传承下去。”

7.站在第一线抗旱保苗

1986年夏，小暑以来没有下过一场透雨，已连旱一个月，本该抽穗扬花的水稻大面积枯死。同安县一处稻田边，分管农业、农村工作的习近平眉头紧皱。

“不能等！拖拉机、电灌抽水机、柴油、化肥，都赶紧调配。”站在田埂上，习近平当场拍板，并督促有关部门，尽快落实。

习近平带队，到田间地头，站在抗旱第一线，及时解决实际问题。全市迅速掀起抗旱热潮，领导干部和群众齐上阵，一边挖渠抽水抗旱保苗，一边抢插晚稻，抢种晚地瓜、秋花生。

那年，夏旱连秋旱，厦门出现三十多年未见的百日大旱。因抗旱及时，灾害损失减少到最低程度。年底一统计，当年农民人均收入不但没有减少，还增长了20元。

这件事，一直被当地群众津津乐道，不少群众说，习副市长敢负责有担当。