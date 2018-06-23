辛识平：习近平守护“城市之魂”

新华社北京６月２２日电 题：习近平守护“城市之魂”

辛识平

“一城如花半倚石，万点青山拥海来。”今天，当人们漫步在厦门鼓浪屿，海天风光与历史建筑相映成趣，世界文化遗产的魅力令人沉醉。

时针拨回到３０多年前。当时，作为鼓浪屿“地标”建筑之一的八卦楼，屋顶霉迹斑斑，楼板嘎吱作响，这座兴建于１９０７年的建筑，可谓“风雨飘摇”。修复老楼，经费问题最伤脑筋。时任厦门市委常委、常务副市长的习近平得知情况后，当即决定拨款３０万元，解了燃眉之急，彻底扭转了一座百年建筑的命运。习近平的目光，看得更广更远。他领导制定《１９８５年——２０００年厦门经济社会发展战略》，将鼓浪屿视为“国之瑰宝”来建设和保护。谋划厦门经济特区的发展，他强调发展经济的同时要保护好“海上花园”风貌，实现城景交融、自然人文有机统一。

由保护一栋楼，到珍视一个岛，再到建设一座城，习近平的“厦门实践”，贯穿着一条鲜明的脉络——重视文化传承，延续历史文脉，让城市在发展过程中始终“把根留住”。实际上，这是一以贯之的理念与实践。在河北正定工作时，习近平就很重视文物保护工作，申请专款修缮古建；在浙江，他加强对西湖文化的保护；党的十八大以来，他高度重视文物保护工作，把“保护和弘扬传统优秀文化，延续城市历史文脉”作为推进城镇化的一项重要原则。

城市文脉为何如此重要？正如习近平总书记在北京考察时指出的，历史文化是城市的灵魂，要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。“万物有所生，而独知守其根”，历史发其源，文化铸其魂，文化遗产中蕴含着城市的精神基因，隐藏着“从哪里来，向何处去”的发展密码。保护好古建筑、保护好文物，就是保存历史，保存城市的文脉，守望城市的精神家园。

截至２０１７年，我国城镇化率已达到５８．５％。千百年来“暧暧远人村，依依墟里烟”的乡土中国，正在经历人类历史上规模最大的城镇化进程。如何处理好传统与现代、继承与发展的关系，是一个绕不开的重要课题。这方面，有探索与经验，也有深刻教训。长期以来，一些城市在开发建设中，拆掉大量真遗存，建了不少假古董，毁掉许多古建筑，搬来许多洋建筑，造成文脉的断裂，带来不可估量的损失，也使城市逐渐失去个性，导致“千城一面”等现象。

一座城市的伟大，不在高楼林立，而在于有文化、有精神、有品质。守护好“城市之魂”，关键是处理好城市建设发展和历史文化遗产保护利用的关系。文化遗产是不可再生、无法复制的宝贵财富，必须把保护放在第一位，敬畏历史、敬畏文化，坚决防止急功近利的破坏性开发，切实做到在保护中发展、在发展中保护。文化遗产连接历史与未来，有着生生不息的生命力。在城市发展过程中，让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来，走进百姓文化生活，融入文明交流互鉴，会让城市更有魅力、更具特色，也让传统文化在传承与创新中焕发新的光芒。

２０１８年春天出台的《河北雄安新区规划纲要》提出，保护历史文化，形成体现历史传承、文明包容、时代创新的新区风貌。谋划千年大计，筑造未来之城，从燕赵大地眺望神州，新时代的中国城市正在成长，一幅幅崭新画卷激荡着坚定的时代之声：“把老祖宗留下的文化遗产精心守护好，让历史文脉更好地传承下去。”

来源： 新华网