被时代耽误的诗人！“文艺青年”马克思了解一下？

他是历史书上那个目光如炬的德意志“大胡子”；

他是每年高考政治必考考点，“生产力决定生产关系”“物质决定意识”等观点相信你不会陌生；

他是全世界无产阶级革命者的伟大导师，他的《共产党宣言》《资本论》等著作在人类思想史上产生了划时代的意义……

青年时代的马克思

没错，他就是卡尔·马克思。今年是无产阶级革命家、思想家马克思诞辰120年周年。当17岁的我们还在题海里煎熬、来不及思考未来时，马克思已经在中学毕业论文《青年在选择职业时的考虑》明确了毕生的志向：

“在选择职业时，我们应该遵循的主要指针是人类的幸福和我们自身的完美。……如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业，那么，重担就不能把我们压倒，因为这是为大家而献身；那时我们所感到的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣，我们的幸福将属于千百万人，我们的事业将默默地、但是永恒发挥作用地存在下去，面对我们的骨灰，高尚的人们将洒下热泪。”

马克思把为人类工作这个崇高的理想与满怀的激情，都落实到了刻苦的学习、深入的思考和笔耕不辍的写作中了。和恩格斯一起在《共产党宣言》中写下那句振聋发聩的预言时——“让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧。无产者在这个革命中失去的只是锁链。他们获得的将是整个世界”——他才将近30岁。

《共产党宣言》节选

朗诵者：兴恺晨 中国传媒大学学生

不过，你知道吗？除了胸怀人类的思想斗士这一大众熟知的标签，马克思还是一名妥妥的“文艺青年”。喜欢文学的马克思，不仅能背诵许多著名诗篇，而且创作了两百多首诗。如果说理解《资本论》这样的鸿篇巨制尚有难度，那么马克思的诗则为我们展现了他至情至性的一面。