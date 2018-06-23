划重点！习近平这样指引大国外交

的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国外事工作取得了历史性成就，走出了一条中国特色大国外交新路。新形势下，如何继续做好外事工作，继续推进中国特色大国外交新路越走越宽？央视网为您划重点，一起来读懂习近平如何指引大国外交。

【发展大势】

认清中国和世界发展大势

我们要准确把握国际形势变化的规律，既认清中国和世界发展大势，又看到前进道路上面临的风险挑战，未雨绸缪、妥善应对，切实做好工作。

——2018年5月15日，习近平主持召开中央外事工作委员会第一次会议并发表重要讲话

认识世界发展大势，跟上时代潮流，是一个极为重要并且常做常新的课题。中国要发展，必须顺应世界发展潮流。要树立世界眼光、把握时代脉搏，要把当今世界的风云变幻看准、看清、看透，从林林总总的表象中发现本质，尤其要认清长远趋势。

——2014年11月28日至29日，习近平出席中央外事工作会议并发表重要讲话

【机遇和挑战】

我国发展面临的机遇和挑战并存

当今世界不确定不稳定因素增多，我国发展面临的机遇和挑战并存。

——2018年5月15日，习近平主持召开中央外事工作委员会第一次会议并发表重要讲话

“一带一路”建设是我们推动构建人类命运共同体的重要实践平台。几年来，“一带一路”建设从理念到行动，发展成为实实在在的国际合作，取得了令人瞩目的成就。要抓好首届“一带一路”国际合作高峰论坛成果的落实，凝聚各方共识，规划合作愿景，扩大对外开放，加强同各国的沟通、协商、合作，推动“一带一路”建设走深走实、行稳致远，更好造福各国人民。

——2018年5月15日，习近平主持召开中央外事工作委员会第一次会议并发表重要讲话

当今世界是一个变革的世界，是一个新机遇新挑战层出不穷的世界，是一个国际体系和国际秩序深度调整的世界，是一个国际力量对比深刻变化并朝着有利于和平与发展方向变化的世界。我们看世界，不能被乱花迷眼，也不能被浮云遮眼，而要端起历史规律的望远镜去细心观望。综合判断，我国发展仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期。我们最大的机遇就是自身不断发展壮大，同时也要重视各种风险和挑战，善于化危为机、转危为安。

——2014年11月28日至29日，习近平出席中央外事工作会议并发表重要讲话

【国家利益】

坚定维护国家主权、安全、发展利益

当前和今后一个时期，要深化外交布局，落实重大外交活动规划，增强风险意识，坚定维护国家主权、安全、发展利益。

——2018年5月15日，习近平主持召开中央外事工作委员会第一次会议并发表重要讲话

要高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，统筹国内国际两个大局，统筹发展安全两件大事，牢牢把握坚持和平发展、促进民族复兴这条主线，维护国家主权、安全、发展利益，为和平发展营造更加有利的国际环境，维护和延长我国发展的重要战略机遇期，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力保障。

——2014年11月28日至29日，习近平出席中央外事工作会议并发表重要讲话

【伟大复兴】

事关中华民族伟大复兴

要加强党中央对外事工作的集中统一领导，准确把握当前国际形势发展变化，锐意进取，开拓创新，努力开创中国特色大国外交新局面，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

——2018年5月15日，习近平主持召开中央外事工作委员会第一次会议并发表重要讲话

我国已经进入了实现中华民族伟大复兴的关键阶段。中国与世界的关系在发生深刻变化，我国同国际社会的互联互动也已变得空前紧密，我国对世界的依靠、对国际事务的参与在不断加深，世界对我国的依靠、对我国的影响也在不断加深。我们观察和规划改革发展，必须统筹考虑和综合运用国际国内两个市场、国际国内两种资源、国际国内两类规则。

——2014年11月28日至29日，习近平出席中央外事工作会议并发表重要讲话

【大国外交】

走出了一条中国特色大国外交新路

党的十八大以来，在党中央坚强领导下，我们积极推进外交理论和实践创新，完善和深化全方位外交布局，倡导和推进“一带一路”建设，深入参与全球治理体系改革和建设，坚定捍卫国家主权、安全、发展利益，加强党对外事工作的集中统一领导，走出了一条中国特色大国外交新路，取得了历史性成就。

——2018年5月15日，习近平主持召开中央外事工作委员会第一次会议并发表重要讲话

中国必须有自己特色的大国外交。我们要在总结实践经验的基础上，丰富和发展对外工作理念，使我国对外工作有鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。

——2014年11月28日至29日，习近平出席中央外事工作会议并发表重要讲话

【党的领导】

必须加强党的集中统一领导

做好新形势下外事工作，中央外事工作委员会要发挥决策议事协调作用，推动外交理论和实践创新，为外事工作不断开创新局面提供有力指导。要强化顶层设计和统筹协调，提高把方向、谋大局、定政策能力，推进对外工作体制机制改革，加强外事工作队伍建设，抓好重点工作的推进、检查、督办，确保党中央对外决策部署落到实处。

——2018年5月15日，习近平主持召开中央外事工作委员会第一次会议并发表重要讲话

地方外事工作是党和国家对外工作的重要组成部分，对推动对外交往合作、促进地方改革发展具有重要意义。要在中央外事工作委员会集中统一领导下，统筹做好地方外事工作，从全局高度集中调度、合理配置各地资源，有目标、有步骤推进相关工作。

——2018年5月15日，习近平主持召开中央外事工作委员会第一次会议并发表重要讲话

全面推进新形势下的对外工作，必须加强党的集中统一领导，改革完善对外工作体制机制，强化对各领域各部门各地方对外工作的统筹协调，加大战略投入，规范外事管理，加强外事干部队伍建设，为开创对外工作新局面提供坚强保障。

——2014年11月28日至29日，习近平出席中央外事工作会议并发表重要讲话