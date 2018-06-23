甘肃临夏回族自治州驻村扶贫干部在东乡族自治县高山乡布楞沟村帮助农民平地种树（2015年4月1日摄）。新华社记者 陈斌 摄

新华社北京6月23日电 题：打好脱贫攻坚“硬仗中的硬仗”——写在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会召开一周年之际

新华社记者董峻、侯雪静

“脱贫攻坚本来就是一场硬仗，而深度贫困地区脱贫攻坚是这场硬仗中的硬仗。”

2017年6月23日，习近平总书记在山西太原主持召开深度贫困地区脱贫攻坚座谈会并发表重要讲话指出，务必深刻认识深度贫困地区如期完成脱贫攻坚任务的艰巨性、重要性、紧迫性，采取更加集中的支持、更加有效的举措、更加有力的工作，扎实推进深度贫困地区脱贫攻坚。

习近平总书记的重要指示，为脱贫攻坚战向深度贫困进军发出总动员令。一年来，中央有关部门强化支撑体系、加大政策倾斜，深度贫困地区聚焦精准发力、攻克坚中之坚，确保深度贫困地区和贫困群众同全国人民一道进入全面小康社会。

甘肃定西市渭源县元古堆村村民闫霞亮（左）和妻子一起给孩子试穿过年新衣服（2018年2月11日摄）。 新华社记者 陈斌 摄

聚焦脱贫攻坚战主战场，精准发力拔穷根

“如今水来了、路通了、农家乐开了。”甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县布楞沟村贫困户马麦热在说，近两年用扶贫贷款养了100多只羊，前年儿子娶了媳妇，去年她当上奶奶，今年开了农家乐，一年一个新变化，摘掉了祖祖辈辈的“穷帽子”。

临夏州是国家确定的“三区三州”深度贫困地区之一。这里全年干旱少雨，山高沟深，曾被联合国认定为不适宜人类居住。如今，一场彻底改变当地贫困面貌的决战正在展开。

依托产业扶贫，临夏州的贫困人口从2012年底的73.3万人减少到2017年底的26.05万人，年均减贫近10万人；贫困发生率从42.2%下降到14.82%，年均下降近6个百分点。

西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州这“三区三州”以及贫困发生率超过18%的贫困县和贫困发生率超过20%的贫困村自然条件差、经济基础弱、贫困程度深，是脱贫攻坚中的硬骨头。

硬骨头怎么啃？实践证明，只要高度重视，思路对头，措施得力，工作扎实，深度贫困完全能战胜。

甘肃省渭源县元古堆村位于“苦瘠甲天下”的定西市中西部。2013年2月，习近平总书记在这里对乡亲们说：“咱们一块儿努力，把日子越过越红火。”这句话让贫困户闫霞亮一直铭记在心。

“听了总书记这番话，我心里憋着一股劲，拼死命也要断了穷根。”闫霞亮在政府引导和帮扶责任人支持下加入苗木合作社，运用扶贫资金入股，又学习技术外出打工，2017年全家人均收入5315元，比2014年增加了一半多。

“村里面貌焕然一新，这是我们村变化最大的几年。”元古堆村党支部书记黄满强说，村里正在筹建百合产业园，产业带动给村里大大增添了致富活力。

拼版照片：上图是2007年10月24日，四川凉山彝族自治州布拖县乌依乡阿布洛哈村小学一年级学生在上课（林强摄）；下图是2017年1月6日，阿布洛哈村小学二年级学生在上课（新华社记者江宏景摄）。20世纪60年代，当地将300多名麻风病人集中在阿布洛哈隔离治疗，从此这里被叫做“麻风村”。在社会各界的帮助下，这里发生了很大变化。 新华社发

合力攻克“坚中之坚”，力保脱贫无死角

今年春节前夕，习近平总书记深入四川凉山州深度贫困地区考察。2月12日，习近平总书记又在四川成都主持召开打好精准脱贫攻坚战座谈会，集中研究打好今后3年脱贫攻坚战之策。亲自挂帅、亲自指挥，习近平总书记为打赢打好脱贫攻坚这场硬仗指明了方向。

一年来，中央瞄准深度贫困地区发力，不断完善政策顶层设计——

2017年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》，对深度贫困地区脱贫攻坚工作作出全面部署，明确新增脱贫攻坚资金、新增脱贫攻坚项目、新增脱贫攻坚举措主要用于深度贫困地区。

今年中央一号文件强调，激发深度贫困人口内生动力，把扶贫同扶志、扶智结合起来，把救急纾困和内生脱贫结合起来，推动贫困群众通过自己的辛勤劳动脱贫致富。

今年政府工作报告提出，强化对深度贫困地区支持，中央财政新增扶贫投入及有关转移支付向深度贫困地区倾斜。

一年来，各部委结合自身工作重点，相继出台具体措施——

中国人民银行等出台《关于金融支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》，确定新增金融资金优先满足深度贫困地区、新增金融服务优先布设深度贫困地区，力争2020年以前深度贫困地区贷款增速每年高于所在省（区、市）贷款平均增速。

教育部、国务院扶贫办制定《深度贫困地区教育脱贫攻坚实施方案（2018-2020年）》，提出保障各教育阶段建档立卡学生从入学到毕业的全程全部资助，保障贫困家庭孩子都可以上学，不让一个学生因家庭经济困难而失学。

国务院扶贫办等印发《关于支持深度贫困地区旅游扶贫行动方案》，通过组织实施旅游扶贫规划攻坚工程、旅游基础设施提升工程、旅游扶贫精品开发工程等措施，全力推进旅游扶贫各项工作落地生根。

……

国务院扶贫办主任刘永富表示，按照中央部署，去年底已基本完成制定深度贫困地区脱贫的“时间表”和“路线图”。下一步将加强对深度贫困地区监测监控，确保脱贫不留“死角”。

拼版照片：上图为2013年2月2日，在云南怒江傈僳族自治州泸水县六库镇双米地村辣子咪村民小组，一名傈僳族男子带着自行车溜索过怒江（新华社记者蔺以光摄）；下图为2016年9月9日拍摄的怒江傈僳族自治州的双向六车道大型公路跨江桥梁——通达桥（新华社记者胡超摄）。 新华社发

确保措施精准落地，尽快啃下“硬骨头”

一个人不掉队，一个民族不能少。到2020年全面建成小康社会、摆脱绝对贫困，已不到3年时间。攻克深度贫困，正是精准扶贫、精准脱贫的重中之重。

目前，“三区三州”贫困发生率达14.6%，有1.6万个深度贫困村贫困发生率超过20%，完成深度贫困地区脱贫任务十分艰巨。

习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上指出，加快推进深度贫困地区脱贫攻坚，要按照党中央统一部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持中央统筹、省负总责、市县抓落实的管理体制，坚持党政一把手负总责的工作责任制，坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等多方力量、多种举措有机结合和互为支撑的“三位一体”大扶贫格局，以解决突出制约问题为重点，以重大扶贫工程和到村到户帮扶措施为抓手，以补短板为突破口，强化支撑保障体系，加大政策倾斜力度，集中力量攻关，万众一心克难，确保深度贫困地区和贫困群众同全国人民一道进入全面小康社会。

“政策的顶层设计已经完成，关键是要抓好落实，确保每一项措施精准落地，尽快提高精准脱贫效益。”刘永富说，要坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体，突出问题导向，优化政策供给，下足绣花功夫，着力激发贫困人口内生动力，着力夯实贫困人口稳定脱贫基础，着力加强扶贫领域作风建设，切实提高贫困人口获得感。

为确保脱贫进度和质量，让脱贫得到群众认可、经得起历史检验，国务院扶贫办确定将继续实行最严格的考核评估，并将今年确定为作风建设年，确保脱贫攻坚成效。

在决胜全面建成小康社会的关键之年，只要我们深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥政治优势和制度优势，坚持现行有效做法，脱贫攻坚这场历史性决战就一定能够如期打赢。