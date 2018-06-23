这个国家是第一个同新中国正式建交的西方大国，李强同该国总理会见时谈到这些话题

希望双方进一步在科技、教育、人文、旅游、港口建设、时尚产业等领域加强合作，优势互补推动共赢发展。今年11月，首届中国国际进口博览会将在上海举办，欢迎法国企业前来参展，共享经贸合作机遇。

中共中央政治局委员、上海市委书记李强今天下午会见了法国总理菲利普一行。

李强代表上海市委、市政府和全市人民对总理阁下来访表示热烈欢迎。他说，法国是第一个同新中国正式建交的西方大国，近年来，中法关系持续健康稳定发展。今年1月，马克龙总统成功访华，习近平主席和马克龙总统就进一步提升中法全面战略伙伴关系水平达成重要共识。相信总理阁下此次访问，必能更好推动两国元首重要共识的落实。今年是中国改革开放40周年，上海作为中国最大的经济中心城市，正面向全球、面向未来，对标国际最高标准、最好水平，努力实现高质量发展、创造高品质生活。上海同法国各地交流交往频繁，特别是同奥罗阿大区、马赛市结为友好城市以来，开展了很多富有成效的合作。希望双方进一步在科技、教育、人文、旅游、港口建设、时尚产业等领域加强合作，优势互补推动共赢发展。今年11月，首届中国国际进口博览会将在上海举办，欢迎法国企业前来参展，共享经贸合作机遇。

菲利普表示，法中友好关系源远流长，两国元首达成的重要共识，为法中全面战略伙伴关系发展指明了方向。上海是一座国际化大都市，每次来沪访问都给我们留下美好深刻的印象。希望在既有良好合作基础上，进一步深化文化、教育、经贸等领域交流合作，携手努力为推动法中关系发展作出更大贡献。

上海市领导诸葛宇杰、陈群参加会见。