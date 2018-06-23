这个太平洋岛国的政府首脑来沪访问，宾主双方期待这些领域优势互补加强合作

中共中央政治局委员、上海市委书记李强今天上午会见了巴布亚新几内亚总理奥尼尔一行。

李强代表上海市委、市政府和全市人民对总理阁下来沪访问表示热烈欢迎。他说，巴布亚新几内亚是中国在太平洋岛国地区的好朋友、好伙伴。2014年习近平主席同总理阁下就建立战略伙伴关系达成共识以来，两国关系进入发展快车道。您此次访华，必将有助于深化双边关系发展，更好造福两国人民。上海是中国最大的经济中心城市，当前正在加快建设国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心，卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。近年来，上海与巴新交流合作日益密切，双方经济结构具有较强的互补性。希望进一步发挥各自优势，分享经验做法，扩大人员往来，拓展经贸合作，在旅游、渔业、人文等领域加强交流合作。今年11月，首届中国国际进口博览会将在上海举办，欢迎巴新企业参展推介优秀产品，分享经贸商机，实现互惠互利、共同发展。

奥尼尔表示，巴布亚新几内亚致力于深化同中国战略伙伴关系，坚定奉行一个中国政策。这次来华访问，同习近平主席、李克强总理进行了成功会晤，必将推动两国关系取得更大发展。上海在巴新享有很高知名度，希望进一步加强双方在旅游、金融、投资、渔业等领域的合作，借鉴上海改革开放的成功经验，推动双方合作交流不断迈上新台阶。

中国驻巴布亚新几内亚大使薛冰，上海市领导诸葛宇杰、彭沉雷参加会见。