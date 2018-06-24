服务民族复兴、促进人类进步——习近平总书记在中央外事工作会议上的重要讲话引起热烈反响

新华社记者侯丽军、白洁、郑明达

中央外事工作会议22日至23日在北京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话，全面总结了党的十八大以来我国对外工作取得的历史性成就，准确把握中国和世界发展大势，回答了新时代如何做好对外工作的重大理论和实践问题，在会场内外引起热烈反响。

与会驻外使节和会外专家学者认为，这一讲话为中国全面推进新时代对外工作明确前进方向、提供根本遵循，不仅体现了中国因时应势、顺势而为，走和平发展之路的坚定决心，亦向世界展示了一个发展中大国始终不渝奉行互利共赢开放战略的责任担当。

确立指导思想，提供新时代对外工作根本遵循

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻把握新时代中国和世界发展大势，在对外工作上进行了一系列重大理论和实践创新，形成了习近平新时代中国特色社会主义外交思想。

“坚持以维护党中央权威为统领加强党对对外工作的集中统一领导”“坚持以实现中华民族伟大复兴为使命推进中国特色大国外交”“坚持以维护世界和平、促进共同发展为宗旨推动构建人类命运共同体”……习近平总书记从10个方面阐述新时代中国特色社会主义外交思想。

“听了习近平总书记的重要讲话，我们感觉非常振奋。”中国驻美国大使崔天凯说，习近平总书记深刻分析国际形势，全面论述新时代中国特色社会主义外交思想，对我们一线外交人员、对中国对外关系有很强的指导意义和时代针对性。

“习近平总书记的讲话博大精深，为我们下一步更加奋发有为地做好对外工作，全方位推进中国特色大国外交、实现中华民族伟大复兴、构建新型国际关系和构建人类命运共同体，提供了强有力的思想保障和行动指南。”中国驻津巴布韦大使黄屏说。

当前，我国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。

中国常驻联合国代表马朝旭表示，在这样一个历史转折关头，习近平总书记高瞻远瞩、审时度势、运筹帷幄，提出了一系列重大理念、重大倡议，为解决世界性难题，提出了中国方案、做出了中国贡献。习近平总书记还身体力行、率先垂范，领导我们在国际舞台上攻坚克难、取得了一个又一个胜利，实践了中国特色大国外交。

“在这个过程中，习近平新时代中国特色社会主义外交思想为新时代中国特色大国外交提供了根本遵循和行动指南，也为世界贡献了一份中国方案。”马朝旭说。

“此次会议最重要的成果是确立了习近平外交思想的指导地位。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说，习近平外交思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。这一思想勾勒出中国人民从富起来到最终实现强起来这一过程所要遵循的外交路线图。

把握世界大势 推动大国外交取得历史性成就

从党的十九大到党的二十大，是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，在中华民族伟大复兴历史进程中具有特殊重大意义。

“把握国际形势要树立正确的历史观、大局观、角色观。”习近平总书记指出，要围绕党和国家工作重要节点，推动对外工作不断开创新局面。

“在习近平外交思想指引下，中俄关系发展取得显著成就。”中国驻俄罗斯大使李辉深受鼓舞，“当前中俄关系达到了历史最好水平，成为当今世界国与国关系的典范，为维护国际和平、安全与稳定发挥了重要作用。”

近5年来，中俄政治互信达到新高度。中俄元首在双多边场合举行20多次会晤，为双边关系未来发展指明了方向。

“习近平总书记为周边外交工作投入了大量时间和精力，推动周边外交工作进入了一个新的时期，迈上了一个新的台阶。”中国驻印尼大使肖千说。

肖千表示，当前，中国已连续7年成为印尼第一大贸易伙伴，“一带一路”标志性项目雅万高铁稳步推进，两国关系进入一个大发展的新时期，对中国发展与东盟国家关系发挥了很好的示范作用。

“习近平总书记关于坚持正确义利观，做好同发展中国家团结合作的大文章的论述，令我们这些身处发展中国家的一线外交工作者备受启发、深受鼓舞。”黄屏说。

中非双方正在筹备今年9月举行的中非合作论坛北京峰会。“我们将按照习近平总书记这次重要讲话的精神，做好各项筹备工作。我们期待金秋九月，中非领导人相聚北京，共同制定中非下一步全面合作计划，把中非全面战略合作伙伴关系推向新的高度。”黄屏说。

站在时代潮头 引领对外工作不断开创新局面

“我们要全面贯彻落实新时代中国特色社会主义外交思想，不断为实现中华民族伟大复兴的中国梦、推动构建人类命运共同体创造良好外部条件。”习近平总书记为做好当前和今后一个时期对外工作提出要求。

“习近平总书记站在时代潮头，把握历史方向，提出了一系列新思想和新理念，既具有鲜明中国特色，又具有重大世界意义，不仅是新时期中国外交的行动指南，也将对人类进步发展事业产生深远影响。”中国人民大学教授金灿荣说。

党的十九大提出，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

从写入中共党章到载入中国宪法，从写入联合国决议到载入上合组织合作文件……构建人类命运共同体理念赢得国际社会广泛认同，成为新时代指引国际关系发展的重要指南。

阮宗泽表示，中国共产党是为中国人民谋幸福的党，也是为人类进步事业而奋斗的党。“中国共产党将推动构建新型国际关系和推动构建人类命运共同体写入党章，展现出实现这一目标的决心。”

“以合作共赢为核心的新型国际关系是习近平新时代中国特色社会主义外交思想的重要组成部分。”马朝旭表示，在当前多边主义受到挑战、保护主义盛行的情况下，世界特别需要有合作共赢的方案。

“实现中国人民对美好生活的向往，不是关起门来发展，也不以牺牲别国利益为代价。”崔天凯说，今天的世界，各国要在相互尊重基础上合作共赢、共同发展，这也就是习近平总书记为什么要提出构建人类命运共同体，这将成为我们今后外交工作总的指导思想。

未来5年第一个百年奋斗目标要实现，第二个百年奋斗目标要开篇。“要完成我们的目标，我们需要有一个和平稳定良好的国际环境。我们要与世界各国共同努力来营造这样一个环境。”崔天凯说。

“我们一定要在习近平新时代中国特色社会主义外交思想的指引下砥砺前行、不忘初心、努力奋斗，为维护国家的主权安全和发展利益，为实现‘两个一百年’的奋斗目标，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，贡献我们自己的一份力量。”马朝旭说。