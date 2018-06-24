伟大的航程，离不开思想灯塔的领航。6月22日至23日，中央外事工作会议在京召开，习近平总书记出席会议并发表重要讲话。总书记重要讲话，准确把握中国和世界发展大势，从党和国家事业全局出发，全面总结了党的十八大以来我国对外工作取得的历史性成就，系统回答了新时代如何做好对外工作的一系列重大理论和实践问题，为全面推进新时代对外工作提供了根本遵循和行动指南。

这次中央外事工作会议最重要的成果是确立了习近平外交思想的指导地位。作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，习近平外交思想是以习近平同志为核心的党中央治国理政思想在外交领域的重大理论成果。在习近平外交思想的指导下，新时代的中国特色大国外交谱写出具有空前引领力、凝聚力、感召力的新篇章。

放眼全球，当今世界正处在大发展大变革大调整时期，人类面临的不稳定不确定因素依然很多。于中国而言，从党的十九大到党的二十大，正是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，在中华民族伟大复兴历史进程中具有特殊重大意义。

习近平总书记在重要讲话中指出，把握国际形势要树立正确的历史观、大局观、角色观。要深入分析世界转型过渡期国际形势的演变规律，准确把握历史交汇期我国外部环境的基本特征，统筹谋划和推进对外工作。习近平总书记关于国际形势与中国发展历史阶段的一系列重要论述，为如何看待新时代中国发展与时代潮流、世界大势的关系理清了思路，也为新时代中国对外工作指明了方向。面向未来，我们要全面贯彻落实习近平外交思想，奋力开创对外工作新局面。

全面贯彻落实习近平外交思想，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全面把握国际形势，树立正确的历史观、大局观、角色观。要端起历史望远镜回顾过去，认清历史前进大势，做到不畏浮云遮望眼；要在现象和细节基础上，把握本质和全局，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，做到登高望远天地阔，纵横捭阖自从容；要从中国观世界，在世界看中国，正确看待世界格局演变中我国的地位和作用，不断展现新时代中国外交的新气象、新作为。

全面贯彻落实习近平外交思想，要在以习近平同志为核心的党中央统一部署下，加强谋篇布局，突出工作重点，抓好各项工作。要围绕党和国家工作重要节点，推动对外工作不断开创新局面。未来5年第一个百年奋斗目标要实现，第二个百年奋斗目标要开篇，其中有一系列重要时间节点和重大活动。对外工作要以此为坐标，通盘考虑，梯次推进，既整体布局又突出重点，既多点开花又精准发力，发挥综合积极效应。

需要强调的是，外交是国家意志的集中体现，必须坚持外交大权在党中央。我们要增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，确保令行禁止、步调统一。

立时代之潮头，发思想之先声，汇奋进之力量。我国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，中国特色大国外交正开启新的征程。我们一定要全面贯彻落实习近平外交思想，不忘初心、砥砺前行、努力奋斗，为维护国家主权、安全和发展利益，为构建人类命运共同体，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

央视评论员

来源：央视网