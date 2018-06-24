“习近平外交思想”指引新时代中国大外交

陈向阳 中国现代国际关系研究院危机管理研究中心主任、研究员

适值当前国际形势复杂多变的多事之秋，2018年6月22至23日，中央外事工作会议在北京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，强调努力开创中国特色大国外交新局面。讲话内涵丰富、思想深刻、继往开来，呈现如下“四个新”。

首先，指导思想推陈出新，首次提出“习近平新时代中国特色社会主义外交思想”，既是对十八大以来外交理论与实践的深度提炼，更是对新时代中国特色大国外交行稳致远的长远指引，包括“十个坚持”：

坚持“以维护党中央权威为统领”加强党对对外工作的集中统一领导，坚持“以实现中华民族伟大复兴为使命”推进“中国特色大国外交”，坚持“以维护世界和平、促进共同发展为宗旨”推动构建“人类命运共同体”，坚持“以中国特色社会主义为根本”增强战略自信，坚持“以共商共建共享为原则”推动“一带一路”建设，坚持“以相互尊重、合作共赢为基础”走“和平发展道路”，坚持“以深化外交布局为依托”打造全球伙伴关系，坚持“以公平正义为理念”引领全球治理体系改革，坚持“以国家核心利益为底线”维护国家主权、安全、发展利益，坚持“以对外工作优良传统和时代特征相结合为方向”塑造中国外交“独特风范”。

习近平总书记强调要全面贯彻落实“新时代中国特色社会主义外交思想”，不断为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”、推动构建“人类命运共同体”创造良好外部条件。

其次，战略思维方法创新，阐释全面准确把握国际大势与对外战略运筹的方法论，强调中国面临的外部有利条件，包括“三个观”：

一是“正确历史观”，不仅要看现在国际形势什么样，而且要端起“历史望远镜”回顾过去、总结历史规律，展望未来、把握历史前进大势。

二是“正确大局观”，不仅要看到现象和细节怎么样，而且要把握本质和全局，抓住“主要矛盾和矛盾的主要方面”，避免在林林总总、纷纭多变的国际乱象中迷失方向、舍本逐末。

三是“正确角色观”，不仅要冷静分析各种国际现象，而且要“把自己摆进去”，在我国同世界的关系中看问题，弄清楚在世界格局演变中我国的地位和作用，科学制定我国对外方针政策。强调当前我国处于“近代以来最好的发展时期”，世界处于“百年未有之大变局”，两者同步交织、相互激荡，做好当前和今后一个时期对外工作具备“很多国际有利条件”。

第三，把脉天下万象更新，辩证分析当今“历史交汇期”，强调趋利避害。

习近平总书记指出，从党的十九大到党的二十大是实现“两个一百年”奋斗目标的“历史交汇期”，在中华民族伟大复兴历史进程中具有特殊重大意义。强调要深入分析“世界转型过渡期”（国际秩序的重塑与新陈代谢）国际形势的演变规律，准确把握“历史交汇期”我国外部环境的基本特征，统筹谋划和推进对外工作，包括“四个既和又”：

既要把握“世界多极化加速推进”的大势，又要重视“大国关系深入调整”的态势；既要把握“经济全球化持续发展”的大势，又要重视“世界经济格局深刻演变”的动向；既要把握“国际环境总体稳定”的大势，又要重视“国际安全挑战错综复杂”的局面；既要把握“各种文明交流互鉴”的大势，又要重视“不同思想文化相互激荡”的现实（如“模式之争”等）。

第四，外交布局稳步更新，提出未来5年中国外交战略布局，强调与发展中国家的团结合作，包括六个方面：

一要高举构建“人类命运共同体旗帜”，推动“全球治理体系”朝着更加公正合理的方向发展；二要坚持“共商共建共享”，推动“一带一路”建设“走实走深、行稳致远”，推动对外开放迈上新台阶；三要运筹好“大国关系”，推动构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架；四要做好周边外交工作，推动周边环境更加友好、更加有利；五要深化同发展中国家团结合作，推动形成“携手共进、共同发展”新局面。强调广大发展中国家是我国在国际事务中的“天然同盟军”，要坚持“正确义利观”，做好同发展中国家团结合作的“大文章”；六要深入推动中国同世界“深入交流、互学互鉴”（如政党外交、文明对话、人文交流等）。

综上所述，习近平总书记外事会重要讲话把脉天下、引领时代，展望未来，中国特色大国外交必将兼善天下，得道多助。

来源：中国网