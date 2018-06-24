以习近平外交思想为指导 新时代对外工作这么干

央视网消息：在近一段时间密集的外事活动之后，中央外事工作会议6月22日至23日在北京召开。23日当晚，《新闻联播》头条播报了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表的重要讲话。

总书记这番重要讲话，肯定了外交工作的历史性成就，阐述了外交思想的内涵与方法论，分析了国内国际形势，并对新时代中国特色大国外交工作进行了全面谋划与布局，指明了在实现“两个一百年”的历史交汇期，中国外交的方向与使命，形成了新时代中国特色大国外交工作的根本遵循与行动指南。

央视网梳理出的以下要点，都是总书记这篇讲话里不可忽略的高亮内容。

“一条”主线，“两个”大局

对外工作要坚持以新时代中国特色社会主义外交思想为指导，统筹国内国际两个大局，牢牢把握服务民族复兴、促进人类进步这条主线，推动构建人类命运共同体，坚定维护国家主权、安全、发展利益，积极参与引领全球治理体系改革，打造更加完善的全球伙伴关系网络，努力开创中国特色大国外交新局面，为全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国创造有利条件、作出应有贡献。

历史性成就，波澜壮阔

党的十八大以来，在党中央坚强领导下，面对国际形势风云变幻，我国对外工作攻坚克难、砥砺前行、波澜壮阔，开创性推进中国特色大国外交，经历了许多风险考验，打赢了不少大仗硬仗，办成了不少大事难事，取得了历史性成就。

新时代中国特色社会主义外交思想，“十个坚持”概括

习近平强调，党的十八大以来，我们深刻把握新时代中国和世界发展大势，在对外工作上进行一系列重大理论和实践创新，形成了新时代中国特色社会主义外交思想。

坚持以维护党中央权威为统领加强党对对外工作的集中统一领导，

坚持以实现中华民族伟大复兴为使命推进中国特色大国外交，

坚持以维护世界和平、促进共同发展为宗旨推动构建人类命运共同体，

坚持以中国特色社会主义为根本增强战略自信，

坚持以共商共建共享为原则推动“一带一路”建设，

坚持以相互尊重、合作共赢为基础走和平发展道路，

坚持以深化外交布局为依托打造全球伙伴关系，

坚持以公平正义为理念引领全球治理体系改革，

坚持以国家核心利益为底线维护国家主权、安全、发展利益，

坚持以对外工作优良传统和时代特征相结合为方向塑造中国外交独特风范。

把握国际形势，树立正确“三观”

习近平指出，当前，我国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。做好当前和今后一个时期对外工作具备很多国际有利条件。

正确历史观——不仅要看现在国际形势什么样，而且要端起历史望远镜回顾过去、总结历史规律，展望未来、把握历史前进大势。

正确大局观——不仅要看到现象和细节怎么样，而且要把握本质和全局，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，避免在林林总总、纷纭多变的国际乱象中迷失方向、舍本逐末。

正确角色观——不仅要冷静分析各种国际现象，而且要把自己摆进去，在我国同世界的关系中看问题，弄清楚在世界格局演变中我国的地位和作用，科学制定我国对外方针政策。

历史交汇期，“四个”把握“四个”重视

习近平强调，从党的十九大到党的二十大，是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，在中华民族伟大复兴历史进程中具有特殊重大意义。我们要深入分析世界转型过渡期国际形势的演变规律，准确把握历史交汇期我国外部环境的基本特征，统筹谋划和推进对外工作。

——把握世界多极化加速推进的大势，重视大国关系深入调整的态势。

——把握经济全球化持续发展的大势，重视世界经济格局深刻演变的动向。

——把握国际环境总体稳定的大势，重视国际安全挑战错综复杂的局面。

——把握各种文明交流互鉴的大势，重视不同思想文化相互激荡的现实。

未来5年，坐标“七个要”

习近平指出，对外工作要根据党中央统一部署，加强谋篇布局，突出工作重点，抓好工作。要围绕党和国家工作重要节点，推动对外工作不断开创新局面。

要高举构建人类命运共同体旗帜，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

要坚持共商共建共享，推动“一带一路”建设走实走深、行稳致远，推动对外开放迈上新台阶。

要运筹好大国关系，推动构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架。

要做好周边外交工作，推动周边环境更加友好、更加有利。

要深化同发展中国家团结合作，推动形成携手共进、共同发展新局面。

要坚持正确义利观，做好同发展中国家团结合作的大文章。

要深入推动中国同世界深入交流、互学互鉴。

坚持外交大权在党中央，干部是决定因素

习近平强调，外交是国家意志的集中体现，必须坚持外交大权在党中央。政治路线确定之后，干部就是决定的因素。

要增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，确保令行禁止、步调统一。

要建设一支忠于党、忠于国家、忠于人民，政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明的对外工作队伍。

要加强理想信念教育，提高外事干部队伍的专业能力和综合素质。

要改善驻外人员工作生活条件，为大家解决后顾之忧，把党中央关怀落到实处。

要根据党中央统一部署，落实对外工作体制机制改革，加强驻外机构党的建设，形成适应新时代要求的驻外机构管理体制。