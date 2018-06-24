纪念中日和平友好条约缔结40周年，这位日本前首相来沪参加活动，李强同他细谈

希望在继续深化经济合作的同时，积极开展拉近民心的文化交流，增进双方青年往来，分享城市建设治理经验，不断推动与日本各地的深层次交流和全方位合作。

上海市委书记李强6月23日会见了日本前首相福田康夫一行。

李强对福田康夫先生为中日和平友好作出的积极贡献表示敬意和感谢。他说，中国和日本是搬不走的近邻，两国关系稳定发展事关双方人民福祉，对地区和世界也有重要影响。双方应以史为鉴、面向未来，根据中日四个政治文件的原则，相向而行，多做实事，不断做实两国和平友好的民间基础。一直以来，上海与日本的交流十分密切，各领域务实合作成果丰富。愿在中日两国关系大框架下，与日本各界一道，进一步加强民间友好往来，为中日关系向前发展作出更大贡献。希望在继续深化经济合作的同时，积极开展拉近民心的文化交流，增进双方青年往来，分享城市建设治理经验，不断推动与日本各地的深层次交流和全方位合作。

福田康夫表示，当前日中关系的重要性日益凸显。此次来沪参加中国社会科学院、复旦大学、上海交通大学举办的纪念中日和平友好条约缔结40周年系列活动，就是希望进一步推动双方友好往来，增进两国人民的相互理解。上海改革开放取得的巨大成就令人印象深刻。愿进一步推动日本各地与上海发展友好关系，促进经贸、人文等各领域交流合作，继续为深化日中友好作出积极贡献。

上海市委常委、市委秘书长诸葛宇杰，外交部原副部长、原驻日大使徐敦信，复旦大学党委书记焦扬，上海交通大学党委书记姜斯宪参加会见。