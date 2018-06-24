为了人类更加美好的未来——党的十九大以来以习近平同志为核心的党中央运筹中国特色大国外交述评

时间是最伟大的书写者，忠实记录着奋进者的步伐。

党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻把握中国与世界发展大势，有效统筹国内国际两个大局，高瞻远瞩、与时俱进，在外交工作已取得历史性成就的基础上，勇于推进理论和实践创新，深化全方位外交布局，引领中国特色大国外交不断开创新局面。

肩负新使命——

“中国人民愿同各国人民一道，推动人类命运共同体建设，共同创造人类的美好未来！”

——习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

6月9日至10日，上海合作组织青岛峰会在山东青岛召开。这是6月9日晚在青岛举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演。新华社记者 徐昱 摄

2018年6月10日，黄海之滨，上海合作组织青岛峰会在万众瞩目中闭幕，“确立构建人类命运共同体的共同理念”等具有鲜明中国印记的内容明确写入成员国元首理事会青岛宣言。

此时，距离党的十九大提出的中国特色大国外交要推动构建人类命运共同体不到8个月时间。

2017年12月2日，中国共产党与世界政党高层对话会举行以“新时代的中国共产党与世界”为主题的中共十九大精神专题研讨会。这是在研讨会上举行的“创新世界中国贡献”专题研讨。新华社记者 陈晔华 摄

从去年10月写入《中国共产党章程》到今年3月载入《中华人民共和国宪法》，世界见证了中国共产党人“推动构建人类命运共同体”的庄严承诺和坚定决心。

从陆续纳入联合国文件到此次成为上合组织8国政治共识，构建人类命运共同体理念已成为引领人类文明进步方向的鲜明旗帜。

外媒评价，推动构建人类命运共同体是在中共十九大上确立的中国外交学说中最重要的要素，成为中国整个对外政策的支柱之一。

伟大的时代、伟大的实践，孕育伟大的理论。

“在现有世界秩序迅速衰落的条件下，人类亟须积极和长期的发展观。中国提供的观点不是建立在抽象的推理上，而是建立在自身经验的基础上。”俄罗斯《独立报》刊文说。

在国内统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”总体布局，在国际上推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

“不论是国内治理、还是全球治理，都要以人民的获得为目标，要不断为民众提供信心和稳定预期。”今年4月，习近平主席在会见联合国秘书长古特雷斯时，深刻揭示出构建人类命运共同体理念在中国内外政策上的有机统一，“我们所做的一切都是为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同。”

这是位于北京金融街的亚洲基础设施投资银行总部大楼前的石碑（2018年1月12日摄）。新华社记者 李鑫 摄

这是浓缩了人类社会共同价值追求的顶层设计，汇聚了各国人民对和平、发展、繁荣向往的最大公约数——

推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，为构建人类命运共同体提供基本路径；

共建“一带一路”，为构建人类命运共同体搭建实践平台；

发展全球伙伴关系、扩大同各国的利益交汇点，为构建人类命运共同体积累政治互信、夯实物质基础；

完善全球治理，推动全球体系更加健康有序，为构建人类命运共同体提供机制准备；

……

大道之行也，天下为公。

“我们应该凝聚不同民族、不同信仰、不同文化、不同地域人民的共识，共襄构建人类命运共同体的伟业。”面对世界大发展大变革大调整的新形势，习近平总书记从人类发展进程的高度倡导构建人类命运共同体，展现出中国领导人的天下情怀和品格风范。

西班牙《对外政策》双月刊载文指出：“中国政府提出的将国家利益与地区和全球利益相对接从而构建一个更包容、民主、开放、创新和高效的多边世界的理念，在全球范围内得到广泛响应。”

展现新作为——

“事要去做才能成就事业，路要去走才能开辟通途。构建人类命运共同体是一个历史过程，不可能一蹴而就，也不可能一帆风顺，需要付出长期艰苦的努力。”

——习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话

4月2日，中国国际进口博览局在上海国家会展中心举行参展集体签约仪式，分别与来自美国、法国、意大利和澳大利亚等国家和地区的22家企业签订参展合同。新华社记者 方喆 摄

2017年11月底至12月初，作为党的十九大之后中国举办的首场重大多边外交活动，中国共产党与世界政党高层对话会聚集了来自120多个国家近300个政党和政治组织的领导人。

“为了构建人类命运共同体，我们应该锲而不舍、驰而不息进行努力，不能因现实复杂而放弃梦想，也不能因理想遥远而放弃追求。”对话会上，习近平总书记发表重要讲话，宣示中国共产党愿同世界各国人民一道，推动构建人类命运共同体，携手建设更加美好的世界。

一言既出，身必行之。

党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，引领中国进一步向世界张开怀抱，同各国携手共进。

锐意进取、开拓创新，进一步深化改革，理顺外事工作体制机制——

中央外事工作领导小组改为中央外事工作委员会，加强党中央对外事工作的集中统一领导；

组建国家国际发展合作署，加强对外援助的战略谋划和统筹协调；

改革国事访问欢迎仪式，彰显新时代中国特色大国外交的新面貌、新气象；

推进领事保护与协助的立法工作，更好维护海外中国公民和机构的安全与正当权益；

……

从容自信、开放包容，打造更高层次、更高水平的开放型经济，不断拓展与全球共赢的发展空间——

距中国国际进口博览会举行还有4个多月，全球已有超过1700家企业报名参加，各国企业以火热的参展热情，回应着中国主动开放市场的重大行动。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”党的十九大上，习近平总书记的话掷地有声。

稳步扩大金融业开放，完善合格境外投资者制度；持续推进服务业开放，深化农业、采矿业、制造业开放；进一步下放外资审批权限；加大知识产权保护力度……一系列政策措施的出台，彰显了中国主动扩大对外开放的坚定决心。

面对美国不断以单边主义行动挑起贸易争端、破坏多边贸易体制的行为，中国在按照自身既定节奏坚定推进改革开放的同时，坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制，展现了负责任大国的气魄与担当。

相互尊重、合作共赢，元首外交引领构建新型国际关系走深走实——

这是一份紧凑的外事日程：今年6月19日至21日，短短3天内，习近平主席分别会晤玻利维亚总统莫拉莱斯、朝鲜劳动党委员长金正恩、尼泊尔总理奥利和巴布亚新几内亚总理奥尼尔等4位到访的外国领导人，会见来华出席“全球首席执行官委员会”特别圆桌峰会的知名跨国企业负责人，并同他们座谈交流。

这是一种饱含诚意的相处之道：不管来自世界哪个大洲，无论国家大小、贫富、强弱，中国总是平等相待，以礼相待。

夙兴夜寐之勤勉，筑牢友好之纽带。党的十九大以来，习近平主席在不同场合同外国国家元首、政府首脑会谈会见多达50多人次。

6月6日下午，国家主席习近平在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫对中国进行国事访问。这是在欢迎仪式上首次增加的三军仪仗队女兵方阵。新华社记者 陈晔华 摄

主客场并进，双多边结合，大国、周边、发展中国家外交全面拓展，中国坚持走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路，继续发展全球伙伴关系，“朋友圈”越来越大。

推进大国协调和合作，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架；按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针深化同周边国家关系；秉持正确义利观和真实亲诚理念加强同发展中国家团结合作……

以对话解决争端、以协商化解分歧，是构建新型国际关系的应有之义。

今年以来，朝鲜半岛局势出现积极变化，在事实上实现了中方提出的“双暂停”倡议。与此同时，中东问题、伊朗核问题、叙利亚问题……党的十九大以来，中国积极探索中国特色热点问题解决之道，劝和促谈，维护正义，为世界稳定发挥更大建设性作用。

“中国是全球治理的重要支柱。”联合国秘书长古特雷斯如此赞誉。

焕发新气象——

“只要我们咬定青山不放松，沿着中国特色社会主义道路奋勇前进，我们的国家必将日益繁荣昌盛，必将日益走近世界舞台中央，必将日益为人类作出新的更大贡献。”

——习近平总书记在接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节时的讲话

2018年5月25日，北京大学朗润园内，就职于南苏丹总统办公室的摩西和其他23名来自9个发展中国家的学员获颁“发展中国家国家发展研修班”结业证书，结束了他们在北京大学南南合作与发展学院为期一周的学习。

希望近距离读懂中国共产党、读懂中国，学习中国减贫和反腐败经验，借鉴中国治国理政经验……党的十九大闭幕后，世界各地传来越来越多这样的呼声。

中国特色社会主义进入新时代，意味着给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题提供了中国智慧和中国方案。

2017年11月，《习近平谈治国理政》第二卷由外文出版社以中英文版出版，面向海内外发行。出版百余日时，这部书全球累计发行量就已突破1300万册。

这是《习近平谈治国理政》第二卷中英文版的精装版和平装版（2017年11月7日摄）。新华社记者 陈晔华 摄

“这不是一本仅供中国读者阅读的书，而是所有人都应该阅读的书。”英国著名社会学家、“全球化”理念首创者阿尔布劳说。

去年11月，习近平主席应邀赴越南岘港出席亚太经合组织第二十五次领导人非正式会议，并对越南、老挝进行国事访问。这是党的十九大后，党和国家最高领导人的首次出访。5天时间里密集开展近40场双多边活动，习近平主席面向世界宣示中国发展道路和执政方略，引领亚太区域合作，为充满挑战的国际和地区形势注入来自中国的正能量和稳定性。

以政治家的境界阐释理念，以战略家的眼光发出倡议，以实干家的气魄推动合作，以外交家的风范凝聚共识，元首外交的中国范儿，赢得世界喝彩。

这是中国方案的全球回响——

“‘一带一路’朋友圈再扩容！”2018年6月19日，人民大会堂，在两国元首共同见证下，中国和玻利维亚签署共建“一带一路”等双边合作文件。

秉持共商共建共享，“一带一路”已成为当今世界规模宏大的国际合作平台和广受欢迎的国际公共产品。

匈塞铁路塞尔维亚境内段开工建设，中泰铁路合作项目一期工程开工，雅万高铁项目建设取得突破性进展……党的十九大以来，“一带一路”建设频频传来捷报，越来越多的国家、国际组织和企业对“一带一路”倡议投出了“信任票”和“支持票”。

在泰国东北部呵叻府巴冲县，参观者在中泰铁路合作项目一期工程开工仪式上与展出的中国复兴号高铁列车模型合影（2017年12月21日摄）。新华社记者 李芒茫 摄

匈塞铁路塞尔维亚境内贝尔格莱德至旧帕佐瓦段举行开工仪式（2017年11月28日摄）。匈塞铁路从匈牙利首都布达佩斯至塞尔维亚首都贝尔格莱德，全长350公里。该项目于2015年12月23日启动，由中国铁路总公司牵头组成的中国企业联合体承建。新华社记者 王慧娟 摄

在印度尼西亚西爪哇省瓦利尼，工人为中国与印度尼西亚企业合作建设的雅万高速铁路开工仪式做准备（2016年1月21日摄）。新华社发（阿贡 摄）

在国际舞台上，全球140多个国家和地区、80多个国际组织积极支持和参与“一带一路”建设。与之关联的亚洲基础设施投资银行也已先后5次扩容，成员总数增至86个，遍布全球各大洲。

“习近平主席是非常务实的政治家，过去短短五年他给中国和世界带来了积极变化。”巴基斯坦公共政策研究所主席布尔基说，“相信习近平主席可以带领中国，保持政治稳定，经济平稳发展，对世界和平与发展作出更大贡献。”

博鳌亚洲论坛永久会址（3月22日无人机拍摄）。新华社记者 郭程 摄

这是中国担当的国际期许——

全面贯彻党的十九大精神的开局之年，中国的四大主场外交活动令人瞩目：

4月在海南举行博鳌亚洲论坛年会，习近平主席宣布了中国主动扩大开放的一系列新的重大举措；

6月在青岛举行上合组织峰会，赋予“上海精神”新的时代内涵，描绘了上合组织进入历史新阶段的发展蓝图。

9月将在北京举行中非合作论坛峰会，主旋律是“一带一路”；11月将在上海首次举行中国国际进口博览会，主旋律是市场开放。

将时间轴进一步拉长，从亚太经合组织领导人北京会议到二十国集团领导人杭州峰会，从“一带一路”国际合作高峰论坛到金砖国家领导人厦门会晤，从博鳌亚洲论坛年会到上合组织青岛峰会，每一场主场外交，都是中国推动构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体理念的生动实践。

新的时空坐标，新的伟大征程。

展望未来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国特色大国外交必将不断开创新的局面，谱写新的辉煌！