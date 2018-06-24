谱写中国特色大国外交新篇章——习近平总书记在中央外事工作会议上的重要讲话引发热烈反响

央视网消息（新闻联播）：中央外事工作会议22日至23日在北京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话，全面总结党的十八大以来我国对外工作取得的历史性成就，回答了新时代如何做好对外工作的重大理论和实践问题，在会场内外引起热烈反响。驻外使节和专家学者认为，习近平新时代中国特色社会主义外交思想，为开创中国特色大国外交新局面明确了前进方向，推动新时代对外工作不断展现新气象、新作为。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻把握新时代中国和世界发展大势，在对外工作上进行了一系列重大理论和实践创新，形成了习近平新时代中国特色社会主义外交思想。驻外使节和专家学者认为，这次中央外事工作会议确立了习近平外交思想是我国对外工作的根本遵循和行动指南，为开创中国特色大国外交新局面明确了前进方向。

我国已进入实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，看中国、观世界，习近平指出，把握国际形势要树立正确的历史观、大局观、角色观。

驻外使节认为，做好新时代对外工作，最根本的，就是坚持以习近平外交思想为指导，统筹国内国际两个大局，牢牢把握服务民族复兴、促进人类进步的这条主线，谱写中国特色大国外交新篇章。

党的十九大提出，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。专家学者认为，习近平总书记提出的一系列新思想和新理念，既具有鲜明中国特色，又具有重大世界意义。

来源：央视网