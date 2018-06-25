不止500亿元票房：中国对世界电影的贡献不断增加

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美国电影协会亚太区总裁艾理善在上海国际电影节介绍他眼中的2017年中国电影市场。新华社记者许晓青摄

新华社上海6月21日电（记者许晓青 吴霞 任垚媞）“越来越多中国影片和电影人，出现在戛纳电影节。”戛纳电影节艺术总监蒂埃里·弗雷莫刚刚结束一年中最忙碌的5月（戛纳电影节的固定举办期）不久，已开启中国上海之行——参加第21届上海国际电影节。

上海国际电影节与戛纳电影节有一个特别的共同之处。上月，国际电影制片人协会（FIAPF）指定这两个电影节为该协会新设的电影节委员会首批成员。

业内分析，这彰显了中国电影产业在世界舞台上不断增长的贡献和影响。

“重要意义远大于票房”

2017年中国电影年票房首次突破500亿元人民币，达559亿元，观影人次超过16亿。一部名叫《战狼2》的电影表现亮眼。

“《战狼2》的重要意义，远大于票房。”6月19日，在第21届上海国际电影节首次发布的《2018中国电影产业研究报告》国际版，这样描述2017年中国电影“十大现象”的“第一大现象”。

中国导演、演员姜文任第21届上海国际电影节金爵奖评委会主席。新华社记者任珑摄

这份报告由中国电影家协会组织权威专家撰写。报告说，2017年《战狼2》改写了中国电影市场的年度走势。《战狼2》上映后将中国国产片的市场份额，从占比39%一路拉升。最终国产片将全年市场份额占比定格在53.84%。2017年，中国国产片票房301.04亿元，《战狼2》贡献了18.9%。

这份报告的主笔之一刘嘉在上海国际电影节上说，这部电影用事实改变了2017年上半年国际市场对中国电影市场可持续增长的质疑；这部“准军事”题材电影，创造了一个中国银幕上的新超级英雄——退役特种兵冷锋，中国观众感到新鲜、好奇；电影覆盖了极为广泛的电影受众，有“90后”，也有他们的父母和祖父母一辈。

上月末，中国国家发展和改革委员会发布《2017年中国居民消费发展报告》称，中国为全球电影市场稳定增长作出了重要贡献。2012年中国电影总票房为北美市场的25%，而2017年已达到北美市场的77.63%。

值得一提的是，银幕上的“中国英雄”走到了更多、更远的地方。《战狼2》海外发行方华人影业透露，其海外总票房已近800万美元，发行区域涵盖北美、欧洲、大洋洲、东南亚、南美、非洲、中东等地。

网络消费——中国在创造新模式

“猫眼！”“淘票票！”美国电影协会亚太区总裁艾理善在上海国际电影节上模仿这五个汉字的发音。

他说，“中国电影市场的崛起，引起了美国电影界高度关注。我们也注意到，中国引领了一种新的电影消费模式，那就是互联网购票。”

19日发布的《2018中国电影产业研究报告》显示，2017年中国电影市场的网络售票比例超过80%。

到访上海的戛纳电影节艺术总监蒂埃里·弗雷莫与上海国际电影节工作人员交流。电影节组委会提供

报告说，电商在线售票从2010年进入中国电影市场，到2017年实现了全国影院接入电商平台。截至2017年底，两家在线售票平台在中国市场的份额较大，“猫眼”占约40%，“淘票票”占超过20%份额。

“猫眼”平台数据研究负责人刘鹏介绍，通过数据分析可以更加了解中国观众的喜好，比如女性比男性对电影的评分更宽容，又比如通过“想看”功能按钮，可以了解不同群体的需求。

艾理善则认为，网络票务销售模式，是中国市场对世界电影的一大新贡献。它改变了日常的电影消费习惯，加之中国电影银幕总数已超过5万块，中国电影产业的崛起，让美国越来越不能小觑。

“中国流”走向世界

欧洲三大电影节的常客、中国导演贾樟柯执导的新作《江湖儿女》入围今年戛纳电影节主竞赛单元，角逐金棕榈奖，引起各方关注。

正举办的上海国际电影节上，贾樟柯宣布其监制的第二部金砖国家合拍片《半边天》计划于年内在中国上映，这一次主题聚焦“女性”。

通过签署合拍片协议、举办国际性和区域性电影节等，中国电影与世界各国的交流与合作不断增加。

本月在中国青岛举行的上合组织国家电影节上，共有12个国家的优秀影片与观众见面，其中参赛影片23部，参展影片55部。

第21届上海国际电影节金爵奖评委会，中国导演、演员姜文（左三）担任评委会主席。新华社记者胥晓璇摄

上海国际电影节则发起成立“一带一路”联盟，包括其本身在内，共有来自29个国家的31个电影节机构共同签署合作备忘录。未来，一批合拍新片将在“一带一路”沿线诞生。

弗雷莫认为，中国电影人正在创造属于自己的新潮流、新美学。比如，在今年戛纳电影节的“一种关注”单元，中国导演毕赣的新作《地球最后的夜晚》有侯孝贤和大卫·林奇的风格。

此次弗雷莫到访上海，还特别提及对第21届上海国际电影节金爵奖评委会主席姜文的印象。姜文也是弗雷莫所欣赏的中国导演之一。弗雷莫认为，姜文执导的系列作品值得再赴欧洲展映。

姜文也关心中国电影如何走向世界。他认为，伴随中国的发展，中国人走向世界的同时，中国电影“走出去”的数量也在增加，但质量还有待提升。

“这是一个从‘量’到‘质’的提升过程，变化正在发生。”他说。