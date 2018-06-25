打卡“全世界最美地铁站”-领略“地下宫殿”的艺术气息

晨报特派记者 金昊（莫斯科6月24日电）

相比地面上千篇一律的拥堵，地铁往往是国际化大都市的出行首选。但在莫斯科，地铁早已不再只是一种出行方式，也是一场文化的修行。除此之外，这座始建于1935年的“全世界最美地铁”还可以让你回到苏联时期，体验从苏联时期到现代俄罗斯的发展历程。

近200个地铁站台各具特色

拥有12条线路的莫斯科地铁有近200个站台，这200个站台无一相同，各具特色，很多都由知名建筑师设计。站台地面多由大理石、花岗岩铺就，墙壁装饰着大型壁画，大厅摆放着各种各样的浮雕，仿佛进入一座富丽堂皇的地下艺术殿堂。

穿梭在各大站台，墙上的每一块砖，头顶的每一盏灯，身边的每一尊雕像，仿佛都有一股魔力在拽着你多停留几分钟。好在莫斯科地铁的运行速度足够快，平均2分钟便会有一班，可以悠闲地参观拍照。

革命广场站，半蹲半站在拱门两侧的，是手握农作物的农民、拿着钻头的工人、身扛猎枪的士兵。坐上一列列车，发现车身上都是苏联时代的旧照片与人物像。虽然时代已经变迁，但俄罗斯人民依然每天都浸染在这样的氛围中，就像站台上那个有名的铜像——“带着狗的边防兵”。据说摸狗鼻子便可以得到幸福，原以为这只是在游客间流传的会被当地人不解的传言，却在现场看到当地人经过时都会十分自然地抬手摸一下，还有一个学生模样的男孩摸着狗鼻子低头祈祷，停留了好久。

除了马克思主义者站、少先队站、游击队站这样的“红色”站名，还有很多以俄罗斯大文豪命名的地铁站，普希金站、契诃夫站、陀思妥耶夫斯基站……站台里也都立着这些作家的雕像。

“地下宫殿”见证历史变迁

莫斯科地铁最初修建的初衷是苏联政府出于军事方面的考虑，所以“防空”的需求也被考虑了进去。这也是为什么莫斯科地铁大多建于地下极深之处。最深的地铁距离地面97米，从踏上扶梯到离开，需要整整三分钟的时间。

至于为何要将地铁修建得如此富丽堂皇，还要追溯到苏联时期的历史。众所周知，斯大林希望把莫斯科打造成“无产阶级的新罗马”，所以，在当时苏维埃领导层的眼里，地铁站不应该仅仅是工人阶级上班的最佳选择，更要成为意识形态的宣传工具。

到了二战时期，俄罗斯地铁的装修风格又进行了改变，从二战前到二战后期的这一期工程中，被后人总结为“斯大林式”的新古典建筑艺术元素更多地出现在了地铁站里。浮雕、雕像、壁画、马赛克拼贴画等元素都是在那一时期被嵌入。

到了赫鲁晓夫时期，斯大林式建筑的极致和古典式的华丽完美融合在了莫斯科的地铁站里，奢华程度近乎“登峰造极”的基辅站就是在那一时期修建，而在这一阶段，莫斯科地铁的“环＋放射线网”的结构也被完全确立。

虽然赫鲁晓夫对此前工程的奢侈没有多说什么，但他也要求以后的地铁站尽量低成本，修得快。这也是那一时期修建的地铁站（如阿列克谢耶夫斯基站、列宁大道站）相比斯大林时期显得极为“简陋”的原因。然而，就是这个“回归简朴”的决定，让那一时期修建的地铁站都有一种清爽的感觉。

到了勃列日涅夫时期，地铁建设不再沿用先前越省越好的思路，而是继续回归“意识形态＋艺术“的道路，这种思路也可以看作是斯大林时期的翻版。而到了戈尔巴乔夫时期，更具现代化和想象力的元素进入到了地铁站（如门捷列夫站）。而在苏联解体后，莫斯科地铁也同样经历了两个时期的变革，才有了今天的样子。

为世界杯做出改变

世界杯期间的莫斯科地铁内，有着来自世界各地的球迷，除了往返体育场，也有组团专门来参观这座“地下宫殿”的。这座已经有80多年的地铁系统，也为世界杯做出了不小的改变，最明显的便是地铁内的指示牌上增加了英文。

在此之前，莫斯科地铁站复杂的线路和只有俄文的指示牌让不少游客都迷失在里面。甚至“出口”和“入口”要靠“B开头6个字母是出口，B开头4个字母是入口”这样的方式记住。但在世界杯期间，莫斯科地铁终于不再让人望而生畏了。除了指示牌，地铁报站广播也增加了英语，还有随处可见的指导球迷前往体育场的标牌。就连那冗长的扶梯，也变成了上行和下行的球迷间互相打招呼的最佳场所。