世界杯小组赛最后一轮即将开打-悬念多得是大家都很慌

晨报特派记者 俞炯（莫斯科6月24日电）本版制图/张继

从6月25日开始，俄罗斯世界杯就将进入小组赛的最后一轮较量。由于小组赛前两轮冷门不断，因此球迷们将会欣赏到近几届世界杯以来悬念最多、话题做多的最后一轮小组赛。

在分析小组赛最后一轮看点之前，还是有必要先了解一下世界杯小组赛的排名规则。

两队或者多队积分相同的情况下，先比较的是小组赛三场比赛的总净胜球，然后是总进球数，最后才是积分相同球队之间的战绩。积分相同球队之间先比较相互间比赛的积分，接着是相互间比赛的净胜球，相互间比赛的总进球数。这么比较下来，绝大多数情况下就已经能够分出名次了。

当然也有极端情况的可能，所以如果还是无法分出先后，就会比较公平竞赛积分排名。公平竞赛积分其实就是统计各队的红黄牌数，越少排名就越高。如果还是并列，最后就是由国际足联组委会抽签决定名次。

在世界杯的历史上还真的出现过最后抽签决定小组赛名次的。那是1990年的意大利世界杯，荷兰和爱尔兰同为3战3平积3分，得失球均为2∶2。由于当时还没有设立什么公平竞赛积分，所以就是直接安排了抽签。结果爱尔兰抽中第二，在1/8决赛中点球击败罗马尼亚进入8强；而倒霉的荷兰只抽到第三，碰上后来的冠军德国队，1∶2惨遭淘汰。

拯救梅西和他的阿根廷

如果不是德国队最后一分钟绝杀瑞典，可能小组赛最后一轮的最大焦点就是“拯救卫冕冠军德国队”了。现在，梅西和他的阿根廷队保住了在俄罗斯世界杯现阶段最受关注的头衔。前两轮只拿到一分，小组垫底的阿根廷队会不会最后惊险晋级呢？

1998年法国世界杯扩军到32支球队之后，小组赛变成了只有前两名才能晋级。从1998年到2014年，一共有31支球队在小组赛前两轮只积一分，最后还是有4支球队成功晋级。他们分别是2002年韩日世界杯的巴拉圭队和土耳其队，2010年的斯洛伐克队和2014年的希腊队。除了土耳其队最后一路杀进四强之外，另外三支都在淘汰赛第一轮就输球出局。

现在轮到阿根廷队来尝试这样的逆袭了。当然最大的前提是阿根廷队必须在最后一场比赛中战胜尼日利亚队。历史战绩来看，阿根廷队经常在小组赛中碰到尼日利亚队，而且每次都能够取胜，包括了四年前在巴西世界杯的小组赛中，阿根廷队3∶2战胜对手。尼日利亚队从前两场比赛来看，实力并不强，输给克罗地亚队很正常。他们能够赢下冰岛队主要还是因为对手大举进攻，丢掉了自己稳守反击的传统，反倒是让尼日利亚队打反击偷袭得手。所以，进攻上阿根廷队的问题不大，多进几个也很有可能，就看后防线能不能给力，限制住尼日利亚队的快速反击。

另一方面，冰岛队想要赢下克罗地亚其实也没有那么容易。虽然克罗地亚已经提前出线，基本锁定小组第一，但上替补阵容的他们同样不好对付。首先，冰岛队只有取胜才能晋级，他们压出来踢进攻的结果是什么，第二场输给尼日利亚就是模板。其次，在世界杯这样的舞台上，替补球员能够出场，拼劲绝不亚于主力，不但是为了争取淘汰赛还有机会登场，也是提升自己身价的一个契机。更何况克罗地亚队的替补阵容并不差，毕竟国家队和俱乐部队不同，都是挑选出来的精英。

值得一提的还有梅西对于世界杯的商业价值，这也是很有必要考虑进去的因素。

所以，对于阿根廷队来说最大的敌人还是自己。球队已经出现内讧的情况，生死战可能又是一个全新的首发阵容，如果还是一盘散沙的话，赢不下尼日利亚队也是正常的事情。

“两颗牙”其实都不保险

两场比赛打入4球，葡萄牙队的C罗闪耀俄罗斯世界杯，但是球队却还没有确保小组出线。

葡萄牙队现在是绝对的“C罗依赖症”，进球全部来自C罗，有威胁的进攻全部来自C罗。如果队友无法在进攻中把皮球交到C罗脚下，那么就可能陷入被动挨打的局面。和摩洛哥的比赛，葡萄牙队就已经是狼狈不堪，只是对手的进球能力实在太差，加上葡萄牙队门将帕特里奥有神勇的发挥。只要葡萄牙队还是C罗一个人孤军奋战，那么伊朗队真的有机会赢球。

值得一提的是，伊朗队主帅奎罗斯本身就是葡萄牙人，对于葡萄牙球员的特点和葡萄牙队的风格了如指掌。伊朗队这场比赛的目标也很明确，战胜对手就可以锁定一个出线名额，这样的背水一战十分符合“波斯铁骑”的风格。葡萄牙队就算能够惊险过关，也得付出巨大的代价，这对于他们备战后面的淘汰赛阶段比赛并不有利。

西班牙队同样不轻松，尽管他们的对手摩洛哥队已经小组出线无望，但并不意味着就会放弃抵抗。摩洛哥队已经在小组赛前两轮证明了他们的战斗力，他们可以持续90分钟的高位逼抢，这对于只有60分钟体能的西班牙队来说，是一个很大的威胁。

西班牙队一旦输给摩洛哥队超过一个球，伊朗队只要战平葡萄牙队就能两队一起携手出线。因为目前西班牙队的总净胜球是1，而伊朗队是0。

西班牙和葡萄牙这个小组还有小组第一之争，毕竟谁都不想在淘汰赛第一轮就遇到东道主俄罗斯队。A组两轮战罢，俄罗斯队和乌拉圭队同积6分，但是东道主净胜球优势明显，所以只要最后一轮战平乌拉圭队，就能取得小组第一。

德国要小心没缴枪的韩国

德国队绝杀瑞典队，把自己从死亡线上拉了回来，但别急，卫冕冠军想要彻底上岸还需要啃下杀红了眼，却还有出线机会的韩国队。

如果韩国队净胜德国队两球或者以上，瑞典队输给墨西哥队，那么三队同积3分，韩国人将以净胜球的优势翻盘晋级。韩国队只赢德国队一球，要出线就必须是瑞典队净负墨西哥队两球或者两球以上。那韩国队有没有战胜德国队的可能？韩国人凶狠的风格对于现在这支讲求传控的德国队来说是不小的考验。德国队后防线人员告急，两名主力中卫一个有伤，一个红牌停赛，也给了韩国队可乘之机。

不过这小组更有可能出现的连环套是德国队取胜，墨西哥队输给瑞典队，然后三队同积6分。这就取决于这两场比赛的最后比分了，现在净胜球最多的是墨西哥队（2个），德国队和瑞典队都是0。而且出现三队都是6分，意味着最后墨西哥队净胜球最多1个，德国队和瑞典队的净胜球也至少有1个。所以对于卫冕冠军来说，只要能够净胜韩国队两球或两球以上，就可以确保小组出线。

德国队和瑞典队如果都是1∶0小胜，那就将出现三队积分、总净胜球、总进球数全部一样的情况。相互之间比赛的积分和净胜球也一样，但墨西哥队将因为相互之间比赛的进球数少而被淘汰。

当然，墨西哥队只要不输给瑞典队，这个小组的形势就会明朗许多。