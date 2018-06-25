需要找寻平衡性的德国战车

贺宇（英足总持证教练，PP体育评论员）

德国本场面对瑞典的背水一战，派上鲁迪首发在中场。同时在左后卫位置上，派上了赫克托。这两个变动的逻辑在于，赫克托可以和德拉克斯勒等人换位后斜向冲禁区；这样一来鲁迪就可以居于克罗斯身侧，以此来保证后场四人（两中卫+克罗斯+鲁迪）来防反击。上一场比赛，普拉滕哈特只走外线，德国现在采用多人群插禁区的战术，想要做到位，必须让赫迪拉前插，结果掏空后场，被频繁反击。

所以本场勒夫的首发，逻辑是自洽的，考虑到了平衡性以及继续群插战术的必要。唯一错误的首发人选是吕迪格，他有爆发力但协调性很差。加上博阿滕状态下滑，这两个人配一起效果很炸。事实上鲁迪受伤前的二十几分钟，德国除了吕迪格那个后场失误送球之外，运转得还可以。

鲁迪在上半时中段受伤下去是个意外，换上的京多安恰恰不太适合这个位置，他维持不了后场四人的防反击配置；同时，京多安习惯了打传切向前跑进空当，而不是像鲁迪一样回来接安全球。这个细微的习惯差别，引发了蝴蝶效应，克罗斯失误时，京多安正跑向瑞典两人之间，去接纵向球（克罗斯全责，但触发点是这个人员特点的变化）。

理论上，保证群插战术，最好要用三中卫，这是最能增加中路人数和层次的方式。但鲁迪的受伤事发突然，难以决断可以理解。而且，现在德国可能很难搭起来一套够强的三中卫组合，勒夫估计也很难决断；因此在落后的情况下，必须提升前场压制力，在禁区里凿开缝隙。

中场休息的时候，我曾经在微博上提到必须要尽早上戈麦斯。理由是，趁着罗伊斯下半时体能还行的时候，赌戈麦斯加罗伊斯在禁区里的作用，联手发起进攻。因为罗伊斯体力并不充足，体现在上半时后段已经体能衰减、动作失控的迹象出来了，下半时应该撑不了太久，所以必须早换戈麦斯形成合力。后来发生的事情证明勒夫赌对了，戈麦斯压住后卫助攻罗伊斯。（抢身位那一下，就体现了罗伊斯的前锋属性）。

但危机没有解除。京多安的踢球习惯和走位习惯，依然让德国的平衡性出现问题。由于扳平球来得很早，所以德国还有大把时间，那个时候首要任务不是堆前锋上去，而是先恢复平衡，机会总会出现。勒夫换戈麦斯虽然很果断，但下一个换人迟迟没来，就值得商榷了，因为我们都知道罗伊斯、戈麦斯的体力问题可能到最后会导致德国压不住场子。

这个时候如果换人（60分钟前），最好是换上赫迪拉。可供换下的有两个人选：维尔纳，或者穆勒。但维尔纳在下半时初段展现了自己能踢左路（尽管他绝对能力不足），而穆勒作用就不大了，应该被换掉。后面也证明穆勒越踢越差，早该下场。

建议换上赫迪拉，是看到他能带来两个好处，第一是能巩固中场，第二是增加更难防范的后插上（而不是前锋直接站在禁区里，同时赫迪拉拥有体格和冲击力）。失掉平衡性之后，德国到下半时后段还是自己散架了，压力回到后场，出现了博阿滕的红牌，比赛更难打了。

但是，克罗斯下半时状态基本激发出来了。虽然依然有失误，但是有摆脱、有过人、有掌控全局的传球、有向禁区里视野很好的送球，基本能控制住很失控的局面，这个是很好的现象。同时，瑞典的比赛策略给了德国机会，换人太晚，最后时刻不懂拖时间。德国最终等到了克罗斯绝杀的瞬间，那个任意球的处理非常精到，也体现了心理素质和技术的稳定性。

德国后面怎么打——这依然是个难题。还是此前说过的，在缺乏前场强点的情况下，德国必须采用以多人穿插禁区为主的方式，这必然会带来掏空中后场，影响平衡性的倾向。所以勒夫依然有采用三中卫的可能，只是用谁搭配、怎么搭配是个难题，总体来说，依然不看好德国本届世界杯的前景。