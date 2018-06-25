“电影节十日谈”上海四大品牌的故事-打响上海“四大品牌” 电影节书写华彩章节

晨报记者 曾索狄

每年6月，光影都会成为上海这座城市最迷人的风景。随着昨晚第21届上海国际电影节金爵奖在上海大剧院揭晓，为期十天的电影节也将在今天获奖影片展映之后落幕。走到21届的上海国际电影节，不断创新办节机制，加强自主品牌建设，全面推动中国电影产业发展，为上海“四大品牌”写下了属于光影的华彩章节。

为观众为影人“上海服务”大升级

打开手机，切换到抢票页面，工作人员按照观众的要求，选好影片和场次，快速抢票……这是6月9日上午第21届上海国际电影节展映开票首日，发生在大光明电影院的暖心一幕。今年，为了减少影迷隔夜排队的辛苦，电影节印制了22万份《购票温馨告示》 送到全市219个社区文化活动中心，10万本《观影手册》 则于开票日之前就在影院和公共场所免费发放，方便影迷做好观影攻略，大光明等各大影院更是做足了准备，帮助前往影院的影迷手机抢票。种种举措之下，今年影迷的观影热情高涨，购票数达468178张，比去年增加了将近4万张。

开票只是一个开始，过去十天的展映过程中，上海国际电影节从点滴做好服务：精选的492部展映片内容多元、新鲜、专业，比如上个月在戛纳刚刚斩获“金棕榈”大奖的《小偷家族》、获得最佳导演奖的《冷战》和获得评审团大奖的《迦百农》，就在组委会的努力下亮相“首映盛典单元”。同时，今年有120部影片使用了字幕自动同步技术，观影体验大大提升。突破性的130场展映片剧组影院见面会，则让更多观众分享了电影的美妙。

不仅是服务观众，上海国际电影节也致力于服务电影产业的上下游。本届电影节期间发布的2018版《拍摄在上海——上海影视拍摄指南》，详尽介绍了上海影视产业的政策和环境，覆盖上海16个区的影视摄制服务工作站和近200个影视拍摄取景地，其中，取景地首度以AR技术呈现，为影视剧组来上海选景提供了极大的便利。上海影视摄制服务机构的负责人于志庆告诉记者，机构工作人员都做“有心人”，随时发现需求，提供帮助，“服务服务再服务，没有理由不服务”。

扶新人促产业“上海制造”再开花

十多年前，导演宁浩凭借《绿草地》在上海国际电影节亚洲新人奖拿下最受欢迎影片奖，并因此逐渐被业界认识，走向了更大的成功。十多年后，他重新站在亚洲新人奖颁奖典礼上，对此感慨颇深，直言电影节对他有“知遇之恩”。

事实上，在“立足亚洲、关注华语、扶持新人”的办节定位下，上海国际电影节多年来一直致力于推动新人新作走向成熟，许多佳作都被打上了“上海制造”的印记，从中国走向世界。比如，在本届亚洲新人奖上折桂的《未择之路》，曾于2014年入围上海国际电影节电影项目创投，可以说，这部佳作从播种、萌芽到开花结果，都有上海的身影。如今，上海国际电影节更形成了由金爵短片、电影项目创投、亚洲新人奖、金爵奖组成的阶梯式孵化机制，为中国乃至世界源源不断地培育、输送电影人才。

值得一提的是，上海电影的硬件发展也在本届电影节上传来喜讯。旨在落实上海“文创50条”和打响上海“四大品牌”的松江区“科技影都”计划，将集聚大批新颖影视制作机构，大力推动影视产业“上海制造”的能级提升。而在2022年，集影视拍摄、制作、发行于一体的“海视界—静安明珠影视城”也将崛地而起，这是静安区继打造以影视后期制作为核心的环上大国际影视园区后的又一动作。

另外，以响应传承中华优秀文化艺术为主题的上海戏曲电影，更是本届电影节的一抹亮色，3D全景声京剧电影《曹操与杨修》世界首映，首部3D昆剧电影《景阳钟》和首部3D越剧电影《西厢记》、修复版越剧电影《红楼梦》等亮相戏曲展映单元，都鲜明体现了“上海制造”的品牌烙印。

吸引全国影迷“上海购物”扩内涵

“每天两部片，三顿美食，人生足矣！”影迷赵小姐已经连续四年从南京到上海参加电影节。她告诉记者，她在微博上收集了不少上海特色餐馆和时尚小店，“有一些小馆子来了一回就会惦记很久，6月份很多商店有促销，看电影加买买买，再幸福不过了。”

像赵小姐这样的影迷还有很多。每年6月，他们从全国各地汇聚上海，在感受光影盛宴的同时，也拥抱这座时尚之都。上海国际电影节官方指定售票平台淘票票提供的数据表明，今年，来自非上海地区的购票数量为51562张，占总量的11%左右。有人曾统计，仅开票当日来自北京的购票量，就可以让至少20架大型客机满载着观众飞到上海观影。更值得一提的是，今年江、浙、皖的购票数量为27248张，可见，长三角地区居民越来越习惯“上海购物”，文化的交流也将为长三角一体化发展战略的推进增添新内容、新动力。

不仅如此，对世界知名的顶级品牌而言，上海国际电影节也是一次不可错过的亮相机会。今年，多个顶级奢侈品牌牵手上海国际电影节，为观众带来了包括4K修复的《画魂》以及“聚焦意大利——上海电影节意大利电影周”等丰富的展映内容，正如一些时尚买手所言，电影与时尚、购物有着天然的关联，电影兴盛之地自然也是商业兴盛之地。上海国际电影节正以自己的方式，让世界透过光影看到“上海购物”的丰富内涵。

交流多成果多“上海文化”走出去

“电影是提纯一个民族文化和感情最便捷的方式。”正如作家严歌苓在本届上海国际电影节“一带一路”高层圆桌峰会上所说，电影在文化交流中起到了举足轻重的作用。今年，上海国际电影节精心梳理“上海文化”品牌的红色文化、江南文化和海派文化三大要素，让人们在各项主体活动中，感受“上海文化”这个关键词的冲击。

从“永远的画面——改革开放四十周年电影海报展”到“光影四十——改革开放四十周年电影展映”，40年中国电影的发展脉络，坚实了电影人的文化自信与奋斗决心。从收到“一带一路”沿线49个国家1369部电影报名参赛参展，到牵手29个国家的31家电影节机构联合签约成立“一带一路”电影节联盟，本届上海国际电影节为推动上海成为国际文化交流枢纽城市踏出坚实的一步。从“电影工业化之路”到“中国电影新力量”，11场金爵电影论坛汇聚海内外资深影人，为中国电影未来的发展献计献策。而随着沪语配音版《大李小李和老李》、2K修复版《护士日记》等一大批优秀影片的亮相，海派电影也折射出了上海文化的勃勃生机。

作为“上海文化”面向世界的“金名片”，上海国际电影节也 在世界影坛上持续发挥影响力。今年5月，国际电影制片人协会成立电影节委员会，上海国际电影节与戛纳电影节一起成为委员会指定成员。执掌戛纳电影节运营大权的总监弗雷茂在造访本届上海国际电影节时直言，上海国际电影节面临着历史性的发展机会，期待两个跨越欧亚的电影节能牵手合作。可以想见，上海国际电影节未来还将助推更多中国优秀电影走向国际，也让世界的优秀作品走近中国观众。