上影·思南书局快闪店 特邀30位电影人当店长

晨报记者徐颖报道 电影节期间，第二季快闪书店——上影·思南书局快闪店，在上海电影博物馆广场“开机”。这个融汇电影、文学与阅读的钻石型袖珍空间将连续运营30天。

上影·思南书局快闪店会在为期30天的时间里，特邀30位电影人担任轮值店长，目前，已经确认的有乔榛、曹雷、陈丹燕、虹影、史航、江海洋、张扬、石川、曹可凡、毛尖、郑大圣、顾小白、李睿珺、李洋等电影界和文学艺术界著名人士，将陆续与市民读者和影迷围绕电影、文学、阅读、生活等话题进行零距离的交流。

此次快闪店约有800种中文图书、约200种英文图书均为专业选书团队精挑细选的电影、文学主题图书，分为七个类别，分别以充满电影符号或名作色彩的词汇命名：“光影森林”汇聚一线、新锐影评人犀利透彻的影片读解，如《伟大的电影》等；“大师镜头”重视对中外经典影人和影作的深度剖析，如《安东尼奥尼的电影》等；“电影百年”集中了有关电影历史、电影文化的典型与非典型叙述，如《世界电影史》（三卷本）等。此外，上海电影博物馆还特别策划推出“文学力量·光影绵长——《上影画报》典藏展”。