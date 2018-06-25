《阿拉姜色》主演容中尔甲：-这不仅是一部优秀电影 也是展示民族音乐方式

晨报记者徐宁报道 由松太加导演，藏族歌手容中尔甲等主演的电影《阿拉姜色》昨晚获得金爵奖最佳编剧奖和评委会大奖两个奖项。23日该片电影节上举行了全球首映，首次触电大银幕的容中尔甲用真挚的演绎赢得现场一致好评，采访中他表示，这不仅是一部优秀的电影，也是展示民族音乐的一种方式。

为了让影片更加真实质朴，导演松太加在摄影风格上避开以往西藏影片所贯用的展现自然景观的套路，镜头始终坚定地表现演员的表演。对此，容中尔甲坦言，第一次拍戏，很新鲜也很有压力，“我以前的表演经验就是拍MV，不需要台词，不需要严格的走位。这一次很有压力，要寻求导演的鼓励。还好是在家乡拍的，还算比较快地进入了角色。我们的作品有艺术性，但是故事又很通俗，我希望能被人更多人看到，相信每一个人都能被这份情感所打动。”

值得一提的是，容中尔甲一直致力于推广民族文化。十年前他在九寨沟修建了剧院，曾与杨丽萍跨界合作歌舞剧《藏迷》；十年后他在四姑娘山修建了电影院，放映《阿拉姜色》。容中尔甲表示，“民族音乐推广，困难不在于语言，而在于载体，最需要媒介和平台。”