上海国际电影节金爵奖昨举行颁奖典礼-瑞士蒙古《再别天堂》获最佳影片 中国《阿拉姜色》获评委会大奖

晨报记者 陆乙尔 邱俪华

昨晚，第21届上海国际电影节金爵奖颁奖典礼在上海大剧院举行。颁奖典礼上，本届金爵奖一一揭晓。最终，瑞士、蒙古合拍片《再别天堂》获得最佳影片，美国演员泰伊·谢里丹凭借《星期五的孩子》获得最佳男演员，加拿大女演员伊莎贝拉·布莱斯凭借《塔杜萨克女孩》获得最佳女演员，中国影片《阿拉姜色》获评委会大奖。电影演员张译以改革开放同龄人的身份，在台上讲述了他与电影、与国家、与时代的情缘。

最佳影片《再别天堂》

“简单不简陋，朴实具诗意”

颁奖典礼开始前举行了红毯仪式，来自中国和世界各国的新片剧组人员、姜文率领的金爵评委会成员、金爵奖参赛片剧组代表等，在镜头前闪亮登场，奏响了颁奖典礼的序曲。其中，好莱坞知名影星杰西·艾森伯格的登场，给人带来意外惊喜，他这次来参加上海国际电影节，还出席了昨天上午的金爵论坛，分享了他的演戏和创作经验。

本届上海国际电影节共有来自108个国家和地区的3447部影片报名参赛参展，其中，来自73个国家和地区的590部影片报名参与主竞赛单元8个奖项的角逐，最终13部影片成功入围。连日来，由中国导演、演员姜文领衔的评委会经过评选，金爵奖奖项在昨晚的颁奖典礼上一一揭晓。

“简单而不简陋，朴实而具诗意。不论从哪个角度审视都是部难得的好电影。”获得评委如此称赞的金爵奖最佳影片《再别天堂》由瑞士和蒙古合拍，是导演巴特巴雅尔·绰格萨姆的处女作，影片细腻地展现了一对游牧民族夫妻在迎接第一个孩子降临时发生的故事。

加拿大女演员伊莎贝拉·布莱斯凭借《塔杜萨克女孩》获得最佳女演员。美国影片《星期五的孩子》则拿下最佳男演员和最佳摄影两项大奖，其中男主角泰伊·谢里丹则凭借《头号玩家》为中国观众所熟知。

评委会大奖《阿拉姜色》

“坦承而深刻，勇敢不妥协”

在此次金爵奖上拿下两项大奖的，还有中国影片《阿拉姜色》，获最佳编剧和评委会大奖。对于这部由导演松太加执导，藏族歌手容中尔甲等主演的影片，评委会的评价是“坦承而深刻，勇敢不妥协，描述了人际关系的复杂，也刻画了在面临生命终极问题时刻的希望和救赎。”片名“阿拉姜色”为藏语音译，是一首藏族民谣，意思是“请您干了这杯美酒”。围绕这个主题，影片讲述一个女人隐藏自己的病情与前夫之间的秘密决定去往拉萨，在漫长的旅程过程中就像剥洋葱，她内心的秘密被一一解开，而旅程的终点变成到达灵与肉的彼岸。“我从亚洲新人奖起步，上海是我的福地。”导演松太加说。

最佳纪录片奖则颁给了荷兰纪录片《漫长的季节》，登台领奖的剪辑师杰里·怀格表示，去年年初在拍摄这部描绘叙利亚难民寄居黎巴嫩生活画卷的影片时，导演在黎巴嫩因心脏病突然晕倒，至今还在康复之中，“我希望这部扣人心弦、意义深刻的影片能被世人分享，所以决定替他完成电影。今天，影片能在上海国际电影节获奖，也实现了他的梦想，这尊金爵奖杯应该属于他。”



获奖名单（按颁奖顺序）

●最佳动画片：《朝花夕誓——于离别之朝束起约定之花》（日本）

●最佳纪录片：《漫长的季节》（荷兰）

●艺术贡献奖：《食肉动物》（法国/比利时）

●最佳摄影：杰夫·比尔曼（《星期五的孩子》美国）

●最佳编剧：扎西达娃/松太加（《阿拉姜色》中国）

●最佳女演员：伊莎贝拉·布莱斯（《塔杜萨克女孩》加拿大）

●最佳男演员：泰伊·谢里丹（《星期五的孩子》美国）

●最佳导演：罗德里戈·巴里鲁索/塞巴斯蒂安·巴里鲁索（《翻译家》古巴/加拿大）

●评委会大奖：《阿拉姜色》（中国）

●最佳影片：《再别天堂》（瑞士/蒙古）