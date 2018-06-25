日本的“过劳死”难题

徐惠芬

上周，发生在日本的一件“小事”，引起了全球媒体的广泛关注。

事情是这样的：日本神户市水道局一名64岁的公务员，过去7个月来有26次比规定时间早3分钟离岗买中饭。单位领导觉得非常不像话，扣了这名员工半天薪水，还召集记者开道歉发布会，在电视上向市民公开道歉。

公务员忠于岗位，当然应该，但像这样又罚款，又上电视道歉的，似乎有些过了。这也是为什么这件“小事”会被其他各国媒体广泛报道的原因，因为有些不可思议。

不过，所谓“存在即合理”，这样的事情发生在日本似乎也没那么荒唐。

日本的加班文化全球出名。有一个英文单词“karoshi”，意思是“过劳死”，就直接源自日本。可见，日本“过劳死”之出名。

在日本，若劳动者月均加班超过80个小时（若按一个月22个工作日计算，差不多每天加班3个半小时），就越过了“过劳死红线”。而根据日本政府2016年发布的一项调查数据，日本企业超过20%的员工每月至少加班80个小时，也就是说，每5名员工中，就有1人有“过劳死”的风险。

事实上，日本每年因“过劳死”死亡的人数的确不少。日本厚生劳动省的数据显示，从2014年4月到2015年3月底，因“过劳死”而申请补偿的案件达到1456件，其中大部分死者为三四十岁的年轻人，死因包括心力衰竭和自杀等。

因为“过劳死”问题严重，日本政府在2016年首次发布了 《预防过劳死等对策白皮书》，并自2017年2月起实行“超级星期五”计划，即每个月底的星期五提早到下午3点钟下班。

不过，时至今日，对于日本职员来说，加班仍是“家常便饭”。不是要钱不要命，而是当加班已经成为一种文化，并不是那么容易摆脱的。

自上世纪50年代以来，加班在日本就是一种普遍现象了。二战后，百废待兴，向来有岛国危机感，又深受武士道精神影响的日本人拼命苦干，“因为资源有限，除了勤奋别无他路”； 到了上世纪90年代，日本经济泡沫破灭，危机感陡增的日本人更是努力，以此寻回“失去的二十年”。

此外，日本文化多强调群体，日本人的个体意识较弱。看着周围的同事都在加班，刚到下班时间就走，也是需要一定勇气的。

另一方面，老板也喜欢用工作时间来衡量一个员工的努力程度，下班晚甚至成为优秀员工的基本要求之一。在这种情况下，事业上希望有所发展的职员，自然不会早下班。渐渐地，“下班早等于没本事”也成为日本人的观念之一。在日本影视作品里，也可以看到丈夫回家早了，妻子还不高兴的场景。

再加上现在日本人口危机严峻，劳动力短缺问题越来越凸显，许多行业都出现“用工荒”。日本职场等级森严，老板开口让加班，做手下的似乎很难回绝。

有这么强大的文化和现实在，对于日本政府来说，要想解决“过劳死”这个难题，可不是出个白皮书，推行个“超级星期五”计划那么简单，还需要社会、企业、家庭、个人的合力参与，同时，还需要时间。

就像这个“超级星期五”计划，政府大力推行，但去年9月的一份调查显示，有89.5%的企业根本不当回事，只有3.7%的员工在下午3点钟下班。

只能说，日本的加班文化实在太强大，所以，早3分钟去买午饭的员工才会那么“扎眼”。