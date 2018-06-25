白宫发言人就餐被赶：你为特朗普工作-事因与特朗普强硬移民政策相关　餐厅老板：无法接纳为总统“最残忍政策”辩护的客人

杜鹃（新华社专特稿）

美国白宫新闻秘书、即首席发言人萨拉·桑德斯22日晚遭遇尴尬，在弗吉尼亚州一家餐馆遭“劝离”。老板给出的理由是，她为特朗普工作。

美联社报道，美国国土安全部长、一名总统助理近期有类似经历，这与特朗普政府推行的强硬移民政策相关。

桑德斯就餐被老板劝离

桑德斯23日在社交媒体“推特”留言，讲述22日晚一段“奇遇”：她去弗州列克星敦“红母鸡”餐厅就餐，“却被劝离，理由是我为美国总统工作。我礼貌地离开了”。

她写道：“她（餐厅老板）的做法与其说反映了我的为人，倒不如说证明了她是什么样的人。我总是尽力善待他人，即便是与我观点不同的人，我都尊重他们。我还会这样做。”

这则“推文”一小时内获2.2万条回复。

自称“红母鸡”餐厅店员的一名网友在社交媒体“脸书”上留言，说他为桑德斯和一名与她同来就餐的人服务2分钟，两人便被要求离开。

“红母鸡”餐厅老板斯蒂芬妮·威金森接受《华盛顿邮报》记者采访时说，她所在的小镇尤为关注政治话题。2016年美国总统选举时，小镇选民大多支持民主党总统候选人希拉里·克林顿，而小镇所属县的选民普遍支持特朗普。

威金森指认桑德斯服务的这一届政府“不人道、不道德”，她无法接纳一名为总统“最残忍政策”辩护的客人。

她说，根据特朗普政府的边境管控政策，非法移民儿童被执法人员从父母身边带离，桑德斯为这类事情辩解令她惊讶。“我向她解释，这家餐馆有一些需要坚持的标准，例如诚实、同情……我说，‘我想请你离开’。”

不少网友力挺餐厅老板

桑德斯的推文引发争论，一些人在网络平台上表达“心疼”。

国务院发言人希瑟·诺尔特在推文中说：“萨拉，做得好。你受到这种待遇，真遗憾。”

萨拉的父亲、前阿肯色州州长迈克·赫卡比为女儿鸣不平：“弗州列克星敦“红母鸡”餐厅菜单上应该加一道菜‘仇恨’。”

不少网友力挺餐厅老板。一名身处科罗拉多州科默斯城的网友点评：“运营这家餐馆的人坚持信念，是真正美国人。谢谢你们！！！”列克星敦小企业主汤姆·洛马克斯23日下午给“红母鸡”餐厅送花，以示支持。

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国土安全部长尼尔森就餐曾遭多人喊“丢脸”

特朗普政府两个多月前开始对非法移民执行“零容忍”政策，要求各边境州的联邦检察官打击非法越境初犯者。

依据这项政策，美国政府在与墨西哥接壤的西南边境从非法越境的父母身边带离大批未成年人，一些情形下强制带离年幼儿童，招致联合国等国际组织和国内外舆论批评。

美联社报道，这一背景下，特朗普政府官员和工作人员外出就餐时常“吃不踏实”。

美国国土安全部长科斯特珍·尼尔森几天前在首都华盛顿一家墨西哥餐厅就餐，多人朝他大喊“丢脸！丢脸！”

尼尔森没有吃完饭就离开了那家餐厅……

特朗普移民政策顾问斯蒂芬·米勒在华盛顿另一家墨西哥餐厅就餐时遭人骂“法西斯主义者”。