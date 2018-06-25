津巴布韦竞选集会遇炸，总统无碍-包括两名副总统在内多人受伤　媒体称爆炸是“暗杀企图”

刘曦（新华社专特稿）

津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦23日下午在第二大城市布拉瓦约出席一场竞选集会，其间遭遇爆炸袭击，包括两名副总统在内的多人受伤，姆南加古瓦本人无碍。

姆南加古瓦指认这类政治暴力“毫无意义”，认定它不会破坏定于下月举行的总统选举。

走下讲台几秒种爆炸发生

23日竞选集会在布拉瓦约市一座体育场举行，执政党津巴布韦非洲民族联盟－爱国阵线（民盟）大部分高级官员和数千民众到场。

上传至社交媒体的画面显示，姆南加古瓦笑着走下讲台。几秒种后，讲台附近发生爆炸，冒出浓烟。民众尖叫逃散……

法新社一名在场记者说：“人们开始四处逃窜，总统车队立即高速离开。突然间，到处是士兵和其他安保人员。”

津巴布韦国家广播电台ZBC 报道，爆炸致伤42人，其中6人重伤，伤员包括副总统肯博·莫哈迪和康斯坦丁诺·奇温加，环境、水利与气候部长奥帕·穆欣古里以及奇温加的妻子。

总统发言人乔治·查兰巴告诉津巴布韦《先驱报》记者，莫哈迪腿部受伤，奇温加脸部轻微擦伤。多数伤员接受治疗后出院。姆南加古瓦没有受伤，转移至安全地点。

姆南加古瓦事后告诉ZBC，爆炸物“在离我几英寸远的地方，但我的大限还没有到”。他随后到医院探望伤员。

“幕后黑手是我的对手”

布拉瓦约是津巴布韦反对派的“大本营”。没有任何组织或个人宣称制造这起爆炸，警方调查还没有结束。

按照ZBC的说法，爆炸是“暗杀企图”。

姆南加古瓦23日在社交媒体“推特”写道，在等待更多与爆炸事件相关信息的同时，他推断“幕后黑手一定来自布拉瓦约城外……可以肯定，他们是我的对手”。

这名接任总统职位超过半年的政坛“老将”告诉ZBC，他对这些“企图习以为常”。去年8月，姆南加古瓦曾在布拉瓦约城外一场集会上遭人下毒，在南非接受几周治疗。

去年11月，时任总统罗伯特·穆加贝在军方和党内外压力下辞职，姆南加古瓦身为副总统，由执政党推选为总统。根据宪法，他将完成穆加贝剩余任期，直至选举产生下一届总统。

7月30日选举是穆加贝辞职后首次，可望产生总统和新一届议会。姆南加古瓦现年75岁，以执政党主席身份参选。他承诺，选举将会“公平、非暴力”。

爆炸发生同一天，姆南加古瓦认定，津巴布韦局势依然处于“平静”状态。“现阶段，各候选人在自由、和平的环境中竞选，我们不允许这类（爆炸袭击等）懦夫行为影响选举。”

津巴布韦反对党争取民主变革运动党党首纳尔逊·查米萨当天谴责爆炸事件，对爆炸受害者表达同情。“在我们的政治中，暴力没有位置。”

查米萨被认为是一名有竞争力的总统候选人。