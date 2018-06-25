晨报记者 王杰 摄影报道

世界杯足球开赛了！球迷热闹了！啤酒畅销了！酒吧老板笑了！足球与啤酒不知道什么时候走到了一起成为足球赛事的“配套”组合。尤其是四年一届的世界杯足球赛，恰巧在6月份酷热的季节，给啤酒提供良好的时机，啤酒不但是夏日里解渴消暑的“饮料”，而且，成为酒吧观看足球赛事的“助兴器”，一次精彩的射门、一口啤酒令人兴奋不已，啤酒也自然而然的“挂”上足球赛事。酒吧里大屏幕下，球迷们三五成群地喝啤酒、吃花生、看球赛、聊球技、为自己喜欢的球队“摇旗呐喊”。

一个进球，瞬间爆发雷鸣般的呐喊，一个“臭球”，令球迷嘘声此起彼伏。球迷们时而兴奋手舞足蹈，时而低沉拍桌懊恼。球场上的每一个小动作都成为球迷们的话题，球场上每一个结果都牵动着球迷们的中枢神经。

足球，也是宣泄，也许是一种荷尔蒙的表达方式。啤酒，也是释放，也许是一种释放精神压力的方式。人们的工作压力、生活的烦恼在足球赛事的浪潮中瞬间消失的无影无踪。

是啤酒商爱上了足球这项运动，还是足球运动得益于啤酒商的推动，其实是相得益彰，互惠互利。

据说，1892年，啤酒商霍丁建立了利物浦足球俱乐部，并打算将自己的球场变成巨大的露天啤酒屋。他从苏格兰租球队来踢比赛，场内的啤酒零售是主要利润来源。生意做得很出色，千万球迷拥到那里喝酒。

其实，足球与啤酒是一对孪生兄弟形影不离地伴随着疯狂的球迷们，伴随着此起彼伏精彩纷呈的足球赛事。世界杯名花有主，球迷们过足了瘾，啤酒商腰包满了，酒吧里人气更旺了，唯独足球还在继续向前跳跃着。