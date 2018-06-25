地下车库都卖出了 物业又辟“加塞车位”-小区车位紧张矛盾突出，业主、物业立场不同

晨报首席记者 叶松丽

“地下车库里面的停车位在2015年前后都卖给业主了。照理说，车库的产权就都是业主的，可是，物业公司却沿着消防通道加了一行停车位出租。”浦东新区洋泾街道盛世年华小区的业主胡女士说，她每次开车出来，右拐弯时，视线总会被“加塞”车位上的车挡住，很危险。

不仅地下车库的消防通道上塞了车子，连开发商宣称的“人车分流”小区的路面上，都停满了车。6月23日下午，记者在盛世年华小区看到，从羽山路大门进去，一路上密密麻麻都停了车，很多业主自己设置路障，阻止车辆停到自己的楼门口。

记者从小区物业公司了解到，目前小区实有车辆为1371辆，地下车库只有840个车位，地面规划的访客车位为59个。物业公司负责人说，他们这么做，是为了解决业主的停车问题。

上海市君悦律师事务所合伙人刘炘律师认为，业主买下地下车位的产权，就包括车位和公摊面积。物业公司再在通道上“加塞”，属于侵权行为。在人车分流的小区路面停车，也需要经小区三分二以上业主同意。

地下车库加车位惹恼业主

跟大多数业主一样，胡女士在盛世年华小区住了十多年，是小区里的第一批业主。“我们的车子一直停在地下车库里，十来年了，到2015年的时候，开发商要出售这些车位。卖车位的人说，如果不买下来，我们租赁的车位如果被别人买走了，车都没地方停呢。”停车是刚需，很多业主只好花钱把车位买下。

胡女士说，当时她本不想买车位，因为小区的环境不再像她刚住进来那些年一样好。她想换到更好的小区里去。但是朋友们告诉她，要卖房子，最好还是要把车库位买下来。没有车位，以后房子都不好卖呢。有车位的房子，价格肯定比没有车位的高。

小区有1547户，而地下车位只有840个，属于稀缺资源。于是，胡女士就买下了地下车库一个车位的产权。“加上税费，一个车位大概二十八九万，三十万不到的样子。”

虽然车位的产权买下来了，胡女士说，一个车位还要每年交物业公司1200元的管理费。

“车库车位的产权属于我们购买人的了，照理说，车库内的公摊面积也是我们的。可是，物业公司却在紧贴着车位的消防通道一侧，又增加了26个临时停车位，以400元一个月的价格租出去。”胡女士说，这个做法让他们很难接受。

本来没有停车卡，其他车辆是进不来的。但现在，租用临时车位的人，物业公司也给他们发卡。这是不是侵犯了我们购买车位业主的权益呢？胡女士说，她的车子从车位出来，右拐弯进入过道时，这个临时车位上的车，总是挡住她的视线，有几次差点擦碰到其他车辆。

业主肖先生告诉记者，因为相同的原因，他和他的邻居都发生过车辆刮擦事故。

昔日“人车分流”荡然无存

肖先生告诉记者，他当初买盛世年华小区的房子，是因为喜欢小区的环境。“人车分流，绿化很美，小区中间有个很大的湖。周边小区卖8000元，这个小区卖12000元。但是我们还是觉得值。”

翻开当年的楼书，首页“盛世品质，行者无疆”下面就列举了这个楼盘在2003-2004年间的15项荣誉，可见当年该楼盘炙手可热。至今在洋泾板块的二手房销售市场上，盛世年华小区还在沿用“人车分流”的概念。

胡女士指着朝向羽山路大门两侧的车辆出入口告诉记者，按照规划，小区内只有59个访客车位，其余车辆都从大门外这两个出入口进出，不开进小区的。

“我住进来开始两年，偶尔也有车子不守规矩，开进小区，随便停在路边上。物业公司就在车上面贴白纸，车主要清理掉这些白纸，都会耗费很长时间。”胡女士回忆说，那时候，他们都很支持物业公司的工作，觉得物业公司做得对。久而久之，车辆就不再停在小区的道路上了。“附近小区的人，晚饭后都喜欢到我们小区里来散步，把我们小区当公园。当时我们说家住盛世年华，很有面子。”

然而，6月23日下午，记者在盛世年华小区看到的却是另外一番景象：从进大门起，道路两侧都停满了车辆。有些车辆斜斜地停在路肩上。湖边的一些较宽阔的场地上，也都停满了车子。

“为了找车位，有些车子在小区里兜好几圈，直接从路基比较软的景观道上开过去。造成路面沉降。景观道路上的小桥都不具备行车能力，但是，现在车辆都这么开。”胡女士忧心忡忡的说。

在很多楼的进出路口，都零星的摆放着一些路障，有花盆，有拦车桩，也有很重的铁框架，还有直接用车辆塞住出入口的。胡女士说，这都是业主们的自发行为。“谁都不愿意自己楼前停满车子，于是就想办法阻拦车辆进入。一些业主还众筹买路障。”

肖先生说，这些奇形怪状的路障，摆放得杂乱无章，影响了小区的环境。“这么高品质的小区，现在弄成了这个样子，真让人难以接受。”

一位业主还提到，由于小区路面停车费仅5元一天，物业对外来车辆又放任不管，导致周边上班族很多车辆都将车停在小区，以致小区白天车满为患。而这些上班族的车常有较晚驶离的，更使得一些小区业主下班回家无处停车。

[各方说法·物业公司]

停车位缺口大，希望业主理性

记者了解到，在物业公司做的一份“停车管理方案”上，物业公司也曾为这个小区1371辆车的停车问题动了不少脑筋：地下车位840个，临时车位26个，解决了866辆。这26个临时车位，成了购买车位业主们争议的焦点。地面上必须消化505辆，去掉59个规划中的访客车位，还有446辆。

于是，物业在小区的环形道路上划线增加91个车位，小区南门岗附近增加20个车位，门外便利酒店门口增加30个车位，对面源深体育中心有偿提供150个车位，但是还存在一些缺口。

胡女士说，按照物业的这个计划，在小区地面上规划外停车111（91+20）辆，问题不大，但是实际停车量远远超过这个数字。“小区的志愿者们曾经一连多天在晚上统计小区路面车辆，都在400辆左右。所以，小区里被塞得水泄不通，早晚堵车成为常态。”

物业公司负责人告诉晨报记者，他们在地下车库设置临时车位，以及在地面停车，已经得到前一届业委会许可。收来的钱也是用于补贴购买车位的业主。前两年，他们都补贴了，今年由于没有业委会，所以这笔钱暂时没有补贴给业主。等到新的业委会成立了，这项补贴会继续给买车位的业主。

该负责人说，目前小区内的主要矛盾是地面停车问题。由于小区停车位缺口大，他希望业主们能够理性看待这个问题。

[各方说法·业主]

解决停车不能牺牲居住环境

业主肖先生说，小区停车难也是实际问题，但是这个问题还没有难到要牺牲业主们的利益去解决。“这个小区业主的层次还算较高的，志愿者们也就停车问题进行过多次深入讨论，基本上形成了方案，但是没有业委会去跟物业公司交涉。”

志愿者们的方案是：首先源深体育中心地下加地上，可以提供不少于200个车位，价格上还可以给盛世年华小区居民优惠。其次是收回小区院墙外违建的洗车房，再加上便利酒店门口的停车位，可以解决50个左右的车位； 再次是小区南面豆香园底下，有大量闲置车位可以利用；此外，小区南、北门周边场地较大，可以开辟临时访客车位20-30个。

对于那家违建洗车店，业主们摊开小区规划图告诉记者，一开始，洗车店只有两间很简易的违建房子，靠近桃林路那边。现在都建成四间两层的小楼了。小区配套的垃圾房门口长期被洗车房占用，小区保洁人员无法进入垃圾房分拣垃圾。

6月23日下午，业主胡女士指着这家洗车店的会客室说，这一块以前是停放自行车和堆放杂物的棚子，其他地方都是空地，现在都被洗车店见缝插针违建利用起来了。“小区里没有业委会，我们的权益没法维护。”

记者了解到，该小区业委会原来是9个人，今年年初，有5个人辞职了，业主们在2018年1月20日把改选所需材料送到洋泾街道，但是业委会改选至今还没有进行。

[各方说法·律师]

已售地下车库不能加塞开辟新车位

既然地下车库的停车位都卖给业主了，物业公司还能“加塞”车位出租吗？

上海市君悦律师事务所合伙人刘炘律师说，业主们购买地下车库的停车位，就跟购买房屋一样，包括公摊面积，都是业主花了钱的。所以，“开发商既然把地下车库的停车位卖给了业主，那么业主就拥有地下车库完整的产权，包括通道和其他公摊面积。这个跟买房子是一个道理。物业公司能把你家的楼道隔出来改成房间对外出租吗？显然不能。所以，物业公司也不能以增加临时车位的形式，在业主已经购买的车库里‘加塞’。”

至于人车分流小区的地面停车问题，刘律师说，这是目前上海遇到的一个普遍问题。“以前车辆没有这么多，开发商在规划时的‘人车分流’，现在遇到了现实制约。有些小区毁绿建车位，有些人车分流小区就毁约建车位。”刘律师认为，要改变小区公共区域的用途，方案首先需要三分二以上业主的同意，才可以实施。