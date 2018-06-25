闵行小区惊现“一丘之貉”-专家：确认是野生貉，说明自然环境保护得好

记者 郁文艳

晨报讯 昨天，市民宋先生在所住闵行春申府邸发现一只奇怪的动物，正偷吃猫粮，“从来没有见过这种动物，不知道是什么？”记者将宋先生所拍摄视频发给市野生动植物保护站专家求证，专家表示，这种动物叫貉，近年来在闵行春申万科、春燕南园等多个小区都发现过，它是昼伏夜出的动物，生性胆小，希望市民不要去惊扰它，更不要去抓捕。

宋先生拍摄的视频显示，一只长相奇怪的动物正在吃东西，“不知道是什么动物，不像猫，不像狗，在跟我们小区里两只猫混，还喜欢吃猫粮。”

和宋先生同住一个小区的吴先生也表示，不知道是什么动物，正在偷吃猫粮。

记者根据多年采访经验判断，应该是一只貉，随后又将视频发给市野生动植物保护站专家鉴定。市野生动植物保护站工程师薄顺奇确认，这的确是貉，就是一丘之貉的貉。

据了解，这两年，貉多次出现在闵行春申万科、燕南园等小区，此次又被发现出现在宋先生所住的春申府邸，说明小区环境较好，人为干扰较少。

去年11月7日，自然爱好者在闵行春申万科城小区发现一只野生貉，并拍摄到照片。拍摄距离很近，后背角度有明显伤痕，疑似种内打斗所致。2015年，闵行燕南园小区发现二三十貉排队在小区“闲逛”，小区物业介绍，这些貉经常晚上结对到小区水域抓鱼，早上再回巢穴。

[专家说法]

希望市民不要去惊扰

据悉，貉是一种本土物种的哺乳动物，是夜行动物，昼伏夜出，春申府邸这只貉白天出来觅食，可能是肚子饿了。

专家还介绍，貉生性胆小，只要市民不主动惊扰他们，他们一般不会攻击人。同时，也不要给它们喂食，顺其自然。据悉，上海动物园和同济大学、上海自然博物馆联手进行了 《上海地区野生貉的种群现状及保护策略》的课题，专门研究在城市快速发展进程中貉的适应性。“在很多人印象中，上海没有大型哺乳类野生动物，但近年来在奉贤、闵行、金山、浦东等区，我们都接到过发现貉的报告。”上海动物园专家表示，他们希望通过课题研究，能够搞清楚上海这些貉的数量、物种、分布、特性等内容，并研究城市化进程对貉的影响，以及貉对城市化进程的适应机制。在此基础上，能够在住宅小区的建设、规划等方面提出保护策略，让野生动物能够与人类和平共处。