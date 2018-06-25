聋健融合，启爱教育-启英幼儿园发布园歌《启爱花园》

记者 徐斌忠

晨报讯“欢迎来到启英花园，我是展翅的小鸟，飞进爱的怀抱……以爱育爱，爱心绵绵，滋润心房……”师生合唱，歌声悠扬。昨天，以“为爱发声”为主题的启英幼儿园园歌发布会，在上海戏剧学院（闵行校区）白宫剧场举行，启英幼儿园园歌《启英花园》正式推出。

创建于2001年的启英幼儿园，是一所聋健合一幼儿园，既有普通儿童，又有听障儿童。多年来启英幼儿园一直将“以爱育爱、人人参与、共同成长”作为办园理念，推行“启爱”校园文化，既让每一位听障儿童被学校团体接纳，培养自尊、自信、自立的意识与良好的心理品质；又让每一位身体健全的儿童在聋健融合的氛围中，学会同情、关心、帮助别人，养成向善、向美的良好品德。

近6年来，启英幼儿园听障儿童平均入普小率高达97%，远高于全国42.6%的入普率。2016年度第二学期，启英幼儿园对“启爱教育”做过一项评价，结果显示，386名普通儿童中所有测评项目均能达到良好以上的儿童达91.97%，32名全日在读听障儿童中所有测评项目均能达到良好以上的儿童达90.56%。

启英幼儿园园长韩秀华介绍说，校园文化建设是启英幼儿园持续发展的引擎。为了进一步凸显办园理念、推进文化建设、彰显启英精神、展现师生风貌，启英幼儿园开展了新园歌的创作活动。园歌《启英花园》由韩秀华亲自创编歌词，著名音乐制作人彭程先生谱曲。

上海音协儿童音乐专业委员会副会长王思新对园歌《启英花园》予以高度评价，“优美旋律朗朗上口，歌词像一首散文诗，赋予了音乐无限的想象，是一首不多见的、好听又好唱的歌曲”。闵行区教育局局长恽敏霞指出，园歌发布会凸显了仪式感，生动、凝练地展现了启英爱的校园文化，彰显了启英独特的气质，用爱成就幼儿的美好未来。