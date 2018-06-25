静安区天目西路街道自强不息大学生许悦：-“我要牵着爸爸的手参加大学毕业典礼”

晨报记者 何雅君

6月28日即将举行的苏州大学2018届本科生毕业典礼上，一对上海籍父子将会成为全场关注的焦点。儿子许悦是该校外国语学院大四学生、中共党员，也是苏州大学2017年度“自强自立标兵”。他将牵着盲人父亲许庭华的手，一起上台接受拨穗，领取学位证书。

用奖学金为失明的父亲治病

昨天，记者在不夜城绿地见到了陪父亲散步的许悦。父子俩的家就在附近的汉中小区，属于静安区天目西路街道。很难想象，眼前这个身材高大、阳光开朗的男孩，有着格外曲折的身世。1998年，母亲患癌症去世时，他还不满两周岁。不久，长期瘫痪的祖母也病逝了，家里只剩下父子二人。原本就有眼疾的许庭华因为终日流泪，诱发了青光眼的并发症，不幸失明，继而遭遇下岗，整个人都蒙了。“爸爸不快乐，不快乐。”在央视东方时空2001年为许家拍摄的纪录片里，4岁半的许悦嘟着小嘴，双手托腮，似乎想替父亲分担生活的艰难。当他长得跟桌子差不多高时，父亲就握着他的小手，教他给菜放盐，告诉他如何煮饭。别的孩子等着父母把饭菜端上桌时，他已经是厨房里的得力小助手了。

生活的磨砺催人奋进，许悦学习一向刻苦。2011年中考，他考取了上海市久隆模范中学，这所学校免收贫困生学杂费。2014年高考，他考上了苏州大学外国语学院。整个暑假，他都在一家大酒店打工，在后厨清洗杯盘，积攒大一的学费。他的双手因为长时间浸泡消毒液而有些溃烂，凌晨下班更是家常便饭。之后大二到大四的学费，他是用国家励志奖学金支付的，因为他的成绩一直位居年级前10%。“我努力拿奖学金，爸爸就可以少为学费操一分心。”许悦说。

2017年，命运再一次作弄了父子俩。许庭华因眼病复发住进了医院，仅存的微弱视力也丧失殆尽。为了节省护理费用，许悦白天在学校争分夺秒地学习，晚上再坐火车赶回医院照顾父亲。让许庭华感慨的是，大部分住院费都是儿子交的，用的是攒了三年的奖助学金和贫困生补助金余款。“除了交学费，他不怎么花钱，吃用都很节省。”许庭华告诉记者，由于行动不便，平时他的生活也多靠儿子照顾。“基本上每个周末，他会回来一次，帮我买好菜、备好生活用品。”奔波和忙碌并没有影响许悦的学习，他的英语四六级成绩全在600分以上，英语专业四级成绩优秀，还获得了上海市中、高级口译证书。

再为贫困孩子做志愿教师

除了学习和照顾父亲，许悦还抽出时间，担任了上海兴家残疾人义务辅导学校的志愿教师。“这些孩子的家境和我家相似，无法承受高昂的辅导进修费用。但他们也爱学习，希望用知识改变命运。”这份工作并不好做，因为许悦在苏州上学，而孩子们都在上海。他只能趁周末坐绿皮火车回家，周日再去给孩子们上课。许悦告诉记者：“高铁快但是贵。绿皮火车虽然要开45分钟到一个小时，但是便宜。把这些时间用来批改孩子们的作业，就不浪费了。”之所以有这份心，是因为他上小学时，兴家的志愿者哥哥姐姐给过他很大帮助。“爸爸眼睛看不见，没人辅导我做功课，也请不起家教。是哥哥姐姐们教会了我怎么正确握笔、怎么订正错题，还带我去参观大学校园。现在我上大学了，也应该帮助比我小的孩子们。”

辅导功课很花时间。许悦说：“我是文科生，中学的物理帕斯卡定律或者化学光镜反应离我已经很遥远了。我就把旧课本翻出来，照着例题模仿温习。我最游刃有余的是教英语，但是对于那些烂熟于心的表达、词组、句式，我仍然要查阅中学语法书，寻找例句，编写口诀，让孩子们掌握起来更容易一些。”每次上完课，他的手指都因板书沾满了粉笔灰，嘴唇也由于没顾上喝水有些皴裂。但是看到孩子们期盼的眼神，听到孩子们正确的发音，他觉得一切都很值得。

有时，他还会穿梭于老城厢里弄，上门一对一地辅导作业。他发现，不少孩子由于家境贫寒，都有自卑消极情绪，甚至拒绝交流。他就给他们讲自己的成长经历，带他们做游戏。渐渐地，孩子们和他熟悉起来，愿意向他倾诉困惑与烦恼。“我会鼓励他们，帮助他们树立向上、向善的人生态度。”

2016年，许悦作为志愿者代表，参加了上海东方卫视“学雷锋”优秀志愿者个人与集体风采展示活动，和大家分享了这段经历体会。今年，他又参加了首届中国国际进口博览会志愿者选拔，从1000多位报名者中脱颖而出，成为30名长期管理岗位志愿者其中一分子，正在接受培训。“与其他优秀志愿者站在一起，我发现志愿者之路是没有终点的。我会再接再厉，继续走下去。”