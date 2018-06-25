两三层楼高“不明飞行物”掉落奉贤-未造成人员伤亡　应为系留气球，一般用于大气环境监测

晨报记者 郁文艳

有消息称，昨天上午10点半左右，奉贤公安分局星火派出所接到辖区群众报警称：在奉贤海湾镇星火农场的农田里掉下一“不明飞行物”，压在电线杆上，请民警到现场查明处置。差不多同时，奉贤公安又接到气象环保部门报警称，一只监测空气的气球缆绳断了，飘走后将要掉下来。

市环保局新闻联系人表示，这好像是某个科研项目，但具体情况还不清楚。

警方接到环保部门报警

据相关媒体报道，接到报警后，奉贤星火派出所民警立即赶往现场，只见掉落的物体体积巨大，足有两三层楼高。

经过初步查看，民警感觉“不明飞行物”类似热气球，但因民警从未遇到过此类事件，第一时间也不能确认该掉落的物体究竟为何物，遂与奉贤分局指挥中心联系反馈。

差不多在同一时间，奉贤公安接到气象环保部门报警称，一只监测气球的缆绳断了，飘走后将要掉下来，大概掉在金山、奉贤方向。接到出警民警反馈，结合气象环保部门的报警求助，分局指挥中心判断，该“不明飞行物”应该就是飘走的大气监测气球，遂与气象环保部门取得联系。气象环保部门已派员赶赴现场进行处置。所幸，该气球掉落未造成人员伤亡。

气球或与科研项目有关

就此事，记者联系到市环保局媒体联系人，他表示，气球可能与该局联合华东理工大学等高校和有关机构开展的科研项目有关，但具体情况暂时不清楚。

记者在华东理工大学网站检索到一篇新闻，发表于2017年11月30日。该新闻介绍了环保部领导前往华东理工大学奉贤校区参观指导系留气球垂直观测试验。市环保局下属市环境监测中心有关负责人介绍了系留气球垂直观测的部分结果。通过这篇新闻可知道，上海市环境监测中心联合华东理工大学长期开展系留气球垂直观测。

市环境监测中心曾经也向记者介绍过他们在奉贤放飞系留气球用于大气环境监测。

［新闻延伸］

什么是系留气球

相关资料显示，系留气球是使用缆绳将其拴在地面绞车上并可控制其在大气中飘浮高度的气球。升空高度2公里以下，主要应用于大气边界层探测。

系留气球是一种依靠气囊内的浮升气体获得浮力，并用缆索拴系固定的浮空器。借助于系留缆索、气动升力和剩余浮力，可以在空中特定范围内实现定高度、长时间驻留。

为使气球有良好的稳定性，有时做成流线形，横放在空中。球内充氢或氦气。气球可携带自记仪器、无线电遥测仪器； 或可通过缆绳传送信息的仪器； 也可吊挂仪器在几个预定高度进行梯度观测。观测项目除温、湿、压、风等气象要素外，还用来观测臭氧以及大气污染监测。

系留气球的工作高度取决于气球体积、载荷重量和系缆重量等因素，一般从几百米至3000米。系留气球的抗风能力与球体的气动特性、布局、净浮力和体积大小有关。

与其他高低空飞行器相比，系留气球具有滞空时间长、耐候性强、部署简单灵活、造价和维护费用低廉等特点。