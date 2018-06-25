39岁球迷看“德墨对战”后心肌梗塞-经4小时手术抢救才稳定　疲劳观球引发疾病，医生称熬夜看球要注意这几件事

晨报记者 陈里予

俄罗斯世界杯激战正酣！世界杯成为了“世界悲”？昨天，记者从申城多家医院了解到，上海很多球迷每晚在电视机前观战到深夜，熬夜的代价已经出现！浦南医院急诊科先后收治了一名由于疲劳观球引发脑干出血与另一名心脏骤停的铁杆球迷，好在医院救治及时，均已转危为安。

熬夜看球致脑干出血

今年33岁的小张先生，曾经发生2次脑干出血送医抢救，治疗后恢复良好。但医生告诫小张，其脑干上长有海绵状血管瘤，需要定期复查，注意休息。可身为铁杆球迷，他自然不能错过本次世界杯，连续的熬夜看球导致疲劳。昨日夜间他突然感觉头痛，到医院经CT检查发现原来出血的部位再次出血，在院期间因血肿进一步压迫导致右手运动神经功能障碍，无法正常抓握物件。所幸小张治疗及时且出血量较少，但右手的功能能否恢复到原先的状态需进一步治疗观察。

无独有偶，59岁的球迷柳先生为了“观战”去“鬼门关”走了一遭。据柳先生家人介绍，在熬夜看完一次球赛至凌晨后，柳先生感觉稍微有些胸闷，两次含服麝香保心丸效果不明显，家人遂呼叫120，才刚下楼，就突然意识不清，小便失禁，家属立即给其做胸外按压。救护车达到现场，判断病人心脏骤停，继续进行胸外按摩。3分钟后到达浦南医院急诊。当班的庄医生和护士立即将病人接进抢救室。“病人自主呼吸消失，大动脉搏动消失！”气管插管，呼吸机辅助通气，自动胸外按压机，静脉通路，静脉注射抢救药物。5分钟后，心电监护提示恢复窦性自主节律，血压也正常，初步复苏成功。庄医生这才有机会详细了解病人病史，柳先生虽然才59岁，但是已经有冠状动脉粥样硬化性心脏病病史，2014年冠脉造影提示多支狭窄，植入支架，2016年再次因胸闷，进行冠脉搭桥手术治疗。后病情稳定，放松了自己，吸烟喝酒自我约束都放松了。此次急救入院，心电图、心肌损伤标记物和临床表现均提示患者为“急性冠脉综合征 心脏骤停”。

浦南医院急诊科蒋兆华主任立即联系心内科医师，启动胸痛绿色通道。当夜，病人意识转清，呼吸平稳，停用呼吸机。次日情况稳定，目前继续康复治疗。

心肌梗塞发病有征兆

除了浦南医院，浦东医院也出现了看球病危的球迷。6月18日，连续熬夜看球的39岁球迷陆先生，在观看完德国墨西哥的对战后，陆先生感觉胸痛，上腹痛，陆先生以为可能是胃肠道疾病，不料送进医院后被确诊患急性心肌梗塞！入院后医生立即作出判断，必须要做急诊手术，医生经过4个小时的及时抢救，陆先生才从“死神”掌心惊险挣脱。原来，世界杯开幕式当天陆先生看球看得很晚，整个人很兴奋，连着几天都看得很晚。

蒋兆华告诉记者，随着2018年世界杯的到来，球迷观看比赛可能会连续熬夜、睡眠减少、次日还要上班。且随着比赛进程，可能因为兴奋，体内儿茶酚胺激素急剧变化，饮食夜宵不健康，烟酒助兴也可能致病，特别是原有心血管疾病基础的病人风险更大。

虽然心肌梗塞发病突然，但在发病前，身体也会有提醒。浦东医院的心内科主任朱中生介绍说如果病人有上腹部疼或者有时候表现为牙痛，或者是咽喉不舒服，有的时候是肩背部不适，或者是上肢麻木等这些征兆，一定要提高警惕，只有早发现早预防，才能救命。如果出现剧烈胸痛，可含服保心丸或硝酸甘油，保持冷静，及时拨打120急救电话。

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深夜看球要保证7小时睡眠

上海市第六人民医院心内科主任陆志刚医生总结，熬夜看球有三大风险：

一是激动导致斑块破裂。有比赛就有输赢，自己喜欢的球队能赢，必然欣喜万分。可如果输了，心态也可能立马崩。熬夜，加上情绪波动，对于冠心病的患者而言就是暴击。如果不能控制好情绪，胜负心太重，可能会导致心血管中的斑块剥落，出现心肌梗塞等极端情况，危及生命。

二是熬夜影响神经系统。经常熬夜，人体生物钟被打乱，交感神经长期处于兴奋状态，导致体内过多分泌肾上腺素和去甲肾上腺素，进而导致血管收缩，长期可导致血压和血糖的升高。

三是烟酒加熬夜也可能突发心梗。陆志刚医生直言，有些年轻的患者平日里身体并没有异样，但有长期抽烟史。看球时，烟酒不离手也很正常。这时候，如果还“疯狂”熬夜，突发心梗的情况也可能发生。

对于铁杆球迷而言，再多的风险可能都无法阻挡内心的冲动。即便知道熬夜伤身，可四年一次的世界杯绝对不容错过。怎么办？

首先，保证睡眠时间不失为一个补救方法。比如比赛在凌晨，那就提前睡觉，至少保证7小时的睡眠时。提前起床看球赛，总好过熬夜看球。

其次，对于高血压患者，不建议熬夜。如果实在忍不住，一定有比赛要看，在血压控制得还比较好的情况下，提前服药也有一定控制血压的作用。因为人的血压在早晨5点-6点会形成一个高峰。提前吃药，有助于将血压控制在合理的范围内。