拍完《动物世界》，李易峰感觉演戏“开窍了”-而立“新人”，想拍更多有底气的电影

晨报记者 陆乙尔 即将在6月底全球上映的《动物世界》作为今年上海国际电影节的开幕片，首映后引热议，除了导演韩延把控下的工业化质感与特效水准饱受好评外，男主角李易峰这一次在大银幕上的表现可谓让人惊喜。无怪乎在接受晨报记者专访时，李易峰表示，他觉得这部作品能让自己“吹”好几年。这样的自信，源自他去年近一年的全身心投入。在“三十而立”之际拍了这样一部作品，“感觉就是那一下，你在演戏上开窍了。”青年电影人是本届上影节反复被提起并被给予厚望的重要力量，作为目前活跃在大银幕上的“小生”，李易峰希望把明星和演员这两个身份都做到最好，同时拍出更多能让他有底气和资本大声说出“我是演员”的作品。

新片“角色接受了千万次的人性拷问”

《动物世界》改编自日本人气漫画《赌博默示录》，李易峰饰演的郑开司家境贫寒，母亲住院，在被发小坑过之后踏上了“命运号”游轮，从此生活发生了巨大改变。

在这个封闭的“动物世界”里，人性下的“动物属性”暴露无遗，比如贪婪、欺骗、欲望，“郑开司经历着情感挣扎，接受了人性千万次的拷问。”导演韩延把每个角色都比作一个动物，李易峰则把郑开司比作一头“猩猩”，“因为猩猩是灵长类动物，最通人性。而戏里郑开司还有个女朋友在等他，他需要下船，有着情感纽带连着他，感情是人类最重要的东西，它能激发我们的潜能。”

影片一开始，郑开司是一个在游戏厅扮小丑逗人开心的小镇青年，这是李易峰第一次在大银幕上挑战“小丑”造型。他透露，在试装阶段尝过三种造型，一个是黑白色调的黑化小丑，一个比现在“看起来更凶”，最后才是这个色调鲜艳、“凶度”适中的。

电影杀青后，李易峰应导演之约第一次去“围观”了电影剪辑、3D 测试等后期过程。“我觉得好厉害，可以通过剪辑去表达一些别的东西。还有，选海报导演也会跟我讨论。”

虽然跟着韩延当“学徒”，当导演对于李易峰来说仍然是个很遥远的选择。他笑言，原因很简单，因为当导演太辛苦了，“像我拍完后就回酒店，或者准备第二天的戏。像韩延这样的导演喜欢亲力亲为，要给摄影开会，要去剪辑房看当天拍的东西，有时候还要去看下一个场景。我觉得这个好累。”

职业“男演员30岁才开始黄金期，这回我信了”

去年，许多人气偶像都在各大综艺节目上刷着“热度”，李易峰则选择专注于一部电影，较低的曝光率下，甚至一度有粉丝担心他的身体状况。对于那段“长期失踪”的时光，李易峰坦言，最初并没有预料到《动物世界》会花那么长时间，只是想把它好好拍完，如今回看，他觉得很值得，因为这可能是一部能让他“吹”好几年的作品。

《栀子花开》《怦然星动》《老炮儿》《心理罪》，李易峰前几年的表现并不突出，甚至遭到了很多“差评”。实际上，他自己也感到了状态与之前的差别，“以前一直说男演员30岁以后才开始黄金期，我发现是真的，现在我就觉得自己处在一个很棒的创作期。”

这条年龄分界线前后的不同，李易峰认为是一种很玄妙的感觉，“世界上有很多信息，就看你能不能跟这个信息接通。其实就是那一下，感觉瞬间接通了，开窍了。然后你在处理某场戏的时候，突然迸出这样一个想法，可能以前是没有的。”至于开窍的契机，李易峰把它归功于与韩延的交流，“刚进组我们一起看了很多片子，他会给我分析戏里演员的状态。渐渐在表演上有了新认知后，再去实拍，会慢慢发现有一些新的表演方式和层次在里面。”

享受热度的“明星”与专注拍戏的“演员”，李易峰的目标是能够两者兼备。在中国电影产业蓬勃发展的当下，他希望肩负起年轻电影人的责任，拍出很久之后仍能供人翻阅的作品。

未来“随大流还是坚持自己，重要的是开心”

除了在大银幕上努力，李易峰目前还有一部创业励志电视剧《在纽约》的存货，正在拍摄的则是《白夜追凶》导演执导的年代职场生活剧《隐秘而伟大》。从初期的校园爱情电影或古装偶像剧，到这两年的职业剧、犯罪题材电影，李易峰正在努力转型。不过他坦言，对于偶像剧并非全然拒绝，只是想拍一些“不一样”的。“你要说还拿我以前拍过的那种剧本，我根本看都不看，我想拍新的偶像剧，就是那种我作为演员也能接受的剧本，但这样的剧本要求太高了。”

历数李易峰这两年风格各异的作品，从中可以看到他希望模糊大众对他“偶像”印象的心。实际上，国内“偶像市场”的竞争从今年开始愈加激烈，《偶像练习生》《创造101》 等热门综艺节目捧红了许多95后、00后“爱豆”，给予粉丝陪伴式养成感的剧情化真人秀让这些偶像在踏进演艺圈之初就有了极高的人气。

李易峰算得上是他们的前辈。2007年，他参加选秀节目《加油！好男儿》，并以全国总决赛第八名的成绩正式出道。十一年来，他经历了一夜成名、蛰伏、再度爆红、稳定发展等阶段，如今看这些“新同行”，李易峰觉得，人气偶像就应该享受现在的高人气，享受过后再去沉淀。“我觉得其实他们很清楚自己要什么，就按照自己的性格走，路有很多，走自己的路就行了。”

对于自己，李易峰的要求很宽容，“我觉得只要活得对得起自己就好了，不管是坚持自己还是随大流，最重要是要让自己开心、幸福和舒服。你今天坚持自己，觉得不辛苦就OK，觉得辛苦就不要那么坚持，稍微随点大流，能活得很舒服。”有这样的感悟，是因为金牛座的他容易钻牛角尖、容易不放过自己，“我要是钻了牛角尖就特别恐怖，就一定要这样，其他都听不进去，对自己伤害会很大。所以为什么不放过自己呢？我只希望在这个行业里继续做事情，拍好的作品，然后享受成果，享受假期，享受跟家人在一起的时间。”

采访最后，记者希望他给“亲情、爱情、友情”排个序。李易峰思考了一会儿给出了很“安全”的答案：“刚刚有一刹那我觉得爱情最重要，但后来我觉得亲情最重要。因为最终爱情会变成亲情，所以爱情可以放到最后，亲情是最重要的，其次是友情。”如果遇到对的人，李易峰会对外公开吗？他坦言：“具体问题具体分析，公开或不公开都各有好坏，就看那时候两个人商量结果，然后就怎么去做。”