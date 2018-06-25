习近平会见法国总理菲利普

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新华社北京6月25日电（记者白洁）国家主席习近平25日在人民大会堂会见法国总理菲利普。

习近平欢迎菲利普访华，指出马克龙总统和总理先生在半年内相继访华，体现了法方对发展中法关系的高度重视，体现了中法关系的高水平。当前，世界正在发生深刻复杂变化。中方愿同法方一道，不断丰富中法全面战略伙伴关系内涵，继续做国家间相互尊重、合作共赢、交流互鉴的典范。

习近平强调，中法是全面战略伙伴，双方要强化伙伴意识，坚持相互信任、平等相待，尊重和照顾彼此核心利益和重大关切。充分发挥中法各个对话交流机制和平台作用，增进相互了解，深化互信。要着力深化务实合作，尽早落实已达成的各项合作共识和协议，发挥好重大项目的引领带动作用，加快培育新的合作增长点。中方赞赏法方愿积极参与共建“一带一路”的合作，愿本着共商共建共享原则，实现“一带一路”倡议同法国和欧盟发展战略有效对接。双方要共举多边主义旗帜，坚持公平正义，共同维护国际关系基本准则。中方愿同欧方一道努力，推动中欧关系行稳致远。

菲利普表示，马克龙总统年初对中国成功的访问，再次彰显了法中战略合作的重要性。中国既有长远规划，又能脚踏实地，发展成就令人钦佩。法国对法中关系充满信心，愿继续深化两国经贸、文化交流，推进民用核能、航空航天等战略性合作。“一带一路”倡议是一个面向未来的合作设想，符合全人类的利益。法国在国际事务中坚持独立自主的政策，在多边主义面临挑战的今天，拥有稳定的合作伙伴非常宝贵。法方愿同中方共同致力于促进世界的和平与稳定，加强欧盟同中国的合作关系。

杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。（网站首页图：新华社图片）