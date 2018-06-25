来源：新华网

新华社石家庄6月25日电 题：“老书记”刘士英：村民美好生活的“引路人”

新华社记者王昆、李继伟

“我当选村支部书记的那一刻，就立下誓言，一定让村民越过越好，让村子越来越美，年年都有新变化。”回忆过去，河北雄安新区安新县留村党支部书记刘士英感慨万千。

33年来，刘士英团结带领群众筚路蓝缕，把留村从十里八乡的后进村发展为村富民富的先进村、群众拥护的党建示范村、淀阔苇绿的生态宜居村。村民由衷地称颂刘士英为“老书记”，是大家美好生活的“引路人”。

如何把留村老百姓对美好生活的向往和期待变成现实，如何把全村父老乡亲拧成一股绳？刘士英说：“先得把党组织拧成一股绳，党员干部带动村民，大家心往一处想，劲往一处使。”在他的倡议下，留村党支部积极充实自身，学习党的政策精神，借鉴优秀案例，结合村情，制定适合本村的特色管理机制。

留村党支部从“两委”干部、党员、党小组长、村民代表抓起，严格执行上级决策；同时完善村治保组织职能，每年协调服务村民的各类纠纷，让大家有啥大事小事都能找到组织解决。村党支部书记带好头，村“两委”干部有担当、有公心、有闯劲，大家伙儿一起为留村的发展心往一处想、劲往一处使。

立足资源优势和产业优势，短短30年间，留村涌现出82家制鞋企业。在留村，每位村民都有班上、有钱挣，还吸引4000名外来人口实现稳定就业。

“致富吃下了‘定心丸’，还要发展可持续。”刘士英说，为使企业规范有序发展，党支部提前规划工业小区，主动帮助企业协调落实手续。在党支部的努力下，村民自己无力解决的问题依靠集体力量得到有效解决，工业小区投资基建设施3000多万元，既改善了企业作坊式生产问题和村民的居住环境，也为村企业的做大做强创造了有利条件。

村民越来越富，村子越来越好：硬化的道路，崭新的校园，宽敞的活动室，入户的自来水，明亮的路灯……处处体现了一个村庄的殷实。除了物质富足，精神也要富足。刘士英说：“村里成立了武术会、秧歌队；治保会和巡逻队定期排查隐患，杜绝恶性事件发生；每天有2辆车，每车4人，专门负责村内卫生和垃圾清理工作，为村民打造更好的工作生活环境，提升村民幸福感。”

“党中央、国务院宣布设立雄安新区后，我们感到无上荣光，干事创业的信心更足，服务群众的愿望更加强烈，大家伙儿不用扬鞭自奋蹄。”刘士英告诉记者，村党支部和村民们以最高标准、最严要求，配合新区、县委和镇党委的重点工作。“留村82家制鞋企业，以最高环保标准关停整合为30多家。同时对实验中学、徐新公路垃圾、高速引线两侧、新安北堤、新护城堤的垃圾进行了全面清理。通过治理，企业发展后劲更足了，村庄更美了，老百姓对美丽雄安有了更多更大期待。”

部分企业关停或外迁后，村民的收入有所下降，如何带领村民融入新区规划建设中？刘士英表示，困难是暂时的，前景是光明的。村党支部在引导村民主动接受技能培训的同时，积极谋划成立旅游服务公司，带领村民从事餐饮业和旅游业，提升服务品质。（网站首页图：晨报微信制图）