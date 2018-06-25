工信部发布区块链白皮书 众安科技树立国内应用标杆

6 月 15 日，由工信部信息化和软件服务业司、国家标准化管理委员会工业标准二部支持和指导，中国区块链技术和产业发展论坛主办的区块链技术和应用峰会暨第二届中国区块链开发大赛成果发布会在杭州举行。本次活动以培育区块链应用解决方案，营造我国区块链技术和产业发展生态环境为使命，旨在建设和完善开源社区，加速推动我国区块链生态的形成、应用项目落地及专业人才培养。

峰会上，工信部中国电子技术标准化研究院（简称“标准院”）发布《中国区块链技术和应用发展白皮书（2018）》（下称《白皮书》）。据白皮书显示，此前工信部标准院公布的首批开源项目已取得初步进展，众安科技旗下自主研发的区块链系统——众安链（Annchain）已在数十家企业的商业场景中应用，进展明显。

树立国内区块链应用标杆

应用为王！一项技术的能否从实验室走向市场，有很多决定因素，但其中十分关键的便是能否找到合适的应用场景。同样，区块链技术应用场景的落地问题，也是制约区块链产业发展的决定性因素之一。

据工信部数据显示，截至2018年3月底，我国以区块链业务为主营业务的区块链公司数量已达456家。在绝大多数区块链项目仍处在概念验证阶段之时，众安科技与其合作伙伴依托众安链及安链云，已实现数十个应用和解决方案的落地。

众安科技安链云商务总监徐慕文表示，众安链已经在农业防伪溯源、钻石溯源、公益、再保险、电子保单存证、数字资产管理等领域落地应用并进入生产阶段。

据了解，步步鸡区块链防伪溯源系统是连陌科技基于众安科技区块链技术搭建的农业养殖溯源平台。运用“物联网+区块链”技术，步步鸡可实现从鸡苗供应、养殖，再到屠宰、流通等环节，每一只肉鸡的信息数据都被如实记录在“身份证”上，且不可篡改。做到源头可追溯、设备可防伪、过程可追踪。

与此同时，步步鸡的数据可以安全地进行共享，且保证数据的使用仅限于合同以内范畴。众安科技为步步鸡项目所提供的解决方案中，其众安链架构和数据均符合相关的区块链标准。

截至目前，步步鸡已在贵州、安徽、河南、山东、四川等全国多省市400多个养殖场进行落地，并正和苏宁众筹等电商平台进行紧密合作。据了解，连陌科技的溯源服务已拓展到更多农业行业，为整体农业产业提供区块链防伪溯源技术。

加强区块链基础建设

在区块链的世界里，实际上存在公有链、联盟链和私有链三种形式，普通人看见最多、影响最大的是公有链，但就商业上的实际应用而言，其实大部分却发生在联盟链和私有链上，但即便如此，它们也都需要底层链技术或平台作为基础，后者的核心理念与技术所长直接影响具体应用的效率与安全。

众安链作为众安科技基于自身业务需求研发的区块链系统，在高效、稳定的基础上，加入监管、审计、归档等真实商业场景中不可或缺的功能，实现灵活、易扩展、接入简单等特点，基于众安链即可高效地构建自己的区块链应用。

在工信部标准院牵头举办了第二届中国区块链开发大赛，众安链等开源链向报名的 45 个区块链团队开放底层链支持能力。近40 个大赛评委历经初审、复审和终审三轮评审，由众安科技负责区块链技术支持的上海连陌科技以绝对优势获得大赛特等奖（第一名）。

而早在2017年12月22日的中国区块链技术和产业发展论坛第二届开发大会上，工信部标准院正式发布《区块链数据格式》，众安链就是首批入选的三大开源项目之一。

据众安科技区块链研究总监宋文鹏表示，区块链作为分布式网络的基础协议，开源是一种必需也是必然。开源区块链相当于基础网络，为不同的生态提供模块化插件，让生态上的用户直接使用。

据悉，众安链所提供的模块组件将陆续发布，所有模块组件都将依据工信部标准院所发布的《区块链参考架构》、《区块链数据格式》等标准研发，在不同模块组件之间的交互也将形成规范和标准。

国内区块链标准化日渐成型

标准化是现今区块链技术发展和普及的核心突破口，中国区块链标准正在成为国际标准的重要推动力量。

2016年10月，工信部曾发布《中国区块链技术与应用发展白皮书》，成为国内首个区块链官方指导文件，并首次提出我国区块链标准化路线图。2017年5月的中国区块链技术和产业发展论坛首次大会，发布国内首个区块链标准《区块链 参考架构》，众安链成为首批符合参考架构测试的产品之一。

由工信部标准院牵头、众安科技参与编写的《区块链数据格式》规范，是继《区块链参考架构》之后，国内区块链技术应用的又一标准。作为该标准的参与编写方，众安科技基于众安链落地的应用和关键技术也被收录到《区块链参考架构》、《区块链数据格式》等标准中。在5 月的 ISO/TC 307 伦敦会议上，众安科技等中国机构推动《区块链 数据格式》定为新项目“数据流动和数据分类”的重要基础，提高了中国在国际标准制定中的话语权。

未来众安科技等在区块链技术和应用有所建树的中国科技企业，将继续推动行业对区块链的标准化达成共识，加快中国以及全球区块链标准化的制定步伐。