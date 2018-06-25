易果携手新西兰贸发局开启天猫进口活鲜“速达通道”



在小龙虾热销之季，上海市民还可吃到新西兰野生大龙虾。在天猫超市生鲜店下单，最快16小时之后，鲜活的新西兰岩龙虾就可送达。6月21日到6月25日期间可享受满128减20元优惠。

活鲜龙虾首次在国内电商渠道发售

6月23日，由天猫生鲜、易果集团与新西兰贸发局联合举办的“寻鲜新西兰活鲜速达”在上海新西兰中心举行，天猫与易果打造的新西兰活鲜“速达通道”正式开启。

此前，易果集团就与新西兰贸发局联合在天猫超市生鲜店上线“寻鲜新西兰”主题活动，首次推出新西兰龙虾活鲜直达。

新西兰岩龙虾为龙虾中的珍品，口感鲜美。此次参与的Wild Legend（野生传奇）是该品牌活鲜龙虾首次在国内电商渠道发售，全部天然生长、野生捕捞，并通过专机空运直供天猫超市生鲜。天猫生鲜与易果还计划引入更多品类的新西兰原产鲜活食材。

安鲜达全程冷链配送

新西兰贸发局驻上海商务领事潘迪文表示，随着中国消费升级，中国生鲜市场的需求潜力进一步释放，新西兰政府也在积极促进当地优质生鲜产品融入中国，天猫与易果集团强大的采供销供应链体系，为新西兰和中国搭建直抵消费者的活鲜“速达通道”。未来双方将进一步探索更深层次合作。

天猫超市生鲜店由易果集团独家运营，也是易果新零售的重要组成部分。此次，新西兰生鲜产品采购和配送，将由易果集团的云象供应链和安鲜达生鲜物流“接力”。

事实上，云象供应链自成立后，一直致力于打造阿里全球生鲜的集采中心，在全球挖掘优质生鲜原产地。目前，云象供应链已链接全球6大洲39个国家和地区、147个产地，全年供应超过4000个生鲜SKU，逐渐建立起对接全球生鲜上游资源体系。

来自新西兰的鲜活岩龙虾将由安鲜达全程冷链配送，未来计划将活鲜配送范围逐步扩大到杭州和北京等地。目前，安鲜达在全国15个城市布局了24个冷链仓基地，配送范围覆盖全国310个城市，每日将36万生鲜订单送达千万家庭。

易果集团副总裁李毅表示，在消费升级和商业模式升级的背景下，国内消费者对于生鲜商品的品质要求越来越高。易果集团将持续利用广泛的消费者触达体系、遍布全球的集采中心以及专业的冷链物流，致力于从全产业链上为全球生鲜到达中国消费者提供条件，推动整个生鲜产业链升级转型。